Deviza
szabadkereskedelmi megállapodás
ASEAN
Kína

Kína és az ASEAN egymáshoz menekül az amerikai vámok elől

Kibővítették a szabadkereskedelmi megállapodást. Az ASEAN számára Kína és az Egyesült Államok egyformán kulcsfontosságú partner.
M. Cs.
2025.10.28., 10:27

Nem csupán Donald Trump amerikai elnök csábítja szorosabb gazdasági együttműködésre a délkelet-ázsiai országokat, hanem Kína is, hasonló sikerrel: Peking kedden kibővítette szabadkereskedelmi megállapodását a 11 tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN). Az új megállapodást Kuala Lumpurban írták alá Li Csiang kínai és Anwar Ibrahim malajziai kormányfő jelenlétében.

Kína ASEAN
Aláírták a kibővített szabadkereskedelmi megállapodást Kína és az ASEAN között / Fotó: Anadolu via AFP

Az ASEAN Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú forgalom tavaly elérte a 771 milliárd dollárt, a kibővített megállapodás pedig a Global Times tudósítása szerint kilenc nagyobb területre terjed ki, köztük öt újra is: 

  • a digitális 
  • és a zöldgazdaságra, 
  • az ellátási láncok kapcsolódására, 
  • a versenyre és a fogyasztóvédelemre, 
  • valamint a mikro-, a kis és a közepes méretű vállalatok támogatására.

Ez segíthet Pekingnek, hogy intenzívebbé tegye a együttműködést az összesen 3800 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező ASEAN-nal, és az amerikai vámok ellenére tovább pörgesse az exportját, amely szeptemberben így is hat hónapja nem látott ütemben, 8,3 százalékkal nőtt.

Még az Egyesült Államokba is napi egymilliárd dollár értékű kínai árucikk áramlik, bár a második vámháború idővel végérvényessé teheti a világ két legnagyobb gazdaságának szétválását.

Az ASEAN Donald Trumppal is nyélbe ütötte az üzletet

Az ASEAN duplán jól járt: Livel együtt Trump is részt vett a szervezet csúcstalálkozóján Malajziában, és több egyezményt is nyélbe ütött a térség országaival, amelyek nagyobb hozzáférést biztosítanak az Egyesült Államok számára a ritkaföldfémekhez, és mentesítenek bizonyos árucikkeket az amerikai vámok alól. Ez azért volt fontos, mert az ASEAN-tagállamok Egyesült Államokba irányuló áruexportja nagyobb, mint a kínai.

22nd China ASEAN Expo in Nanning
ASEAN-expo Kínában / Fotó: NurPhoto via AFP

A 11 tagállam számára kulcsfontosságúak a jó kapcsolatok a világ két legnagyobb gazdaságával,

hogy biztosítsák a folyamatos alapanyag-ellátást az iparuk számára, és a hozzáférést a fogyasztóképes piacokhoz.

„Fel kell gyorsítanunk a kereskedelem és a befektetések liberalizációját és megkönnyítését, valamint meg kell erősítenünk az ipari integrációt és a kölcsönös függőséget” – hangsúlyozta Li a találkozón.

A Reuters emlékeztetett, hogy az egyeztetések a kibővített megállapodásról 2022 novemberében kezdődtek, és idén májusban, Trump vámbejelentéseit, a „felszabadulás napját” követően zárultak le.

Az eredeti szerződés 2021-ben lépett hatályba, és Kína és az ASEAN is tagja az ázsiai és csendes-óceáni országokat tömörítő Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségnek (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), amely a világ népességének és GDP-jének a 30 százalékát adja.

Kína új vevőket talál az elektromos autóinak

Rich Too, a SEEDS Malaysia független kutatóintézet vezérigazgatója szerint a megállapodás kibővítése mérföldkő Kína és az ASEAN kapcsolataiban, mert infrastrukturális fejlesztések új hullámát indítja majd el, javítja az ellátási láncok integrációját, és elősegíti a hosszú távú, stabil regionális növekedést.

Li Csiang kínai kormányfő elégedett / Fotó: AFP

A globális bizonytalanság növekedésével szükséges és egyúttal elkerülhetetlen is a Kína és az ASEAN közötti szorosabb kereskedelmi együttműködés

– hangsúlyozta. „A kibővített megállapodás hozzájárul a kereskedelmi akadályok csökkentéséhez, az áruk és a tőke szabadabb áramlásához, valamint egy nyitott, tisztességes és inkluzív piac kialakításához, amely mindkét fél számára előnyös” – tette hozzá.

A Bloomberg tudósításában azt is kiemelte, hogy a pekingi Kereskedelmi Minisztérium nyilatkozata szerint a megállapodás elősegíti a környezetbarát termékek kereskedelmét, és tartalmaz egy kötelezettségvállalást, hogy egyik fél sem használhatja a környezetvédelmi normákat „álcázott kereskedelmi protekcionizmus eszközeként”.

A minisztérium szerint Kína és az ASEAN közös szabályozási normákat is kidolgoz az elektromos járművekre vonatkozóan. Ez az összehangolás megkönnyítheti a piacra jutást, és segíthet Kína gyorsan növekvő elektromosjármű-gyártó szektorának új vevőket találni.

 

