Közeleg a fekete karácsony: Kína az ünnepek előtt hátat fordít Amerikának – a vámháború elüldözte az exportőröket
A vámháborús hullámvasúton zötykölődő kínai exportőrök közül egyre többen hátat fordítanak az amerikai piacnak. Konyhai gépektől egészen a halloweeni dekorációkig mindenféle terméket gyártó cégek igyekeznek új vevőket találni Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ennek hatása karácsonyra brutális lesz, amely az amerikai fogyasztók pénztárcáját is szét fogja cincálni.
Jacky Ren, a Gstar Electronics Appliance tulajdonosa – aki korábban bevételeinek több mint hatvan százalékát amerikai megrendelésekből szerezte – mostanra teljesen „feladta a kereskedést” az Egyesült Államokban. A Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy
a hónapok óta tartó vámemelések és enyhítések, a rövid tűzszünetek, majd Donald Trump újabb fenyegetései – ezúttal háromszámjegyű vámemelésről – teljesen kimerítették, és megbízhatatlanná vált számára a piac.
Ren története messze nem egyedi. A kínai vámhivatal friss adatai szerint az ország exportja az év első kilenc hónapjában 7,1 százalékkal, 19,95 ezermilliárd jüanra – közel 2,8 ezermilliárd dollárra – nőtt, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokba irányuló szállítások drámaian visszaestek. A növekedés Peking számára politikailag fontos üzenet: a gazdaság még mindig állja a sarat a geopolitikai és kereskedelmi feszültségek közepette.
De a számok mögött feszültség és frusztráció húzódik. Lou Xiaobo, aki keleti Kínában halloweeni díszeket gyárt, jelenleg Brazíliában próbál új partnereket találni. Szerinte azonban a „A globális kereslet nem elég erős ahhoz, hogy pótolja az amerikai piacot. A rendelésállományunk és a bevételünk a felére esett vissza”.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kínai exportorientált gyártás egyszerre próbál új piacokra áttérni, ami azonnal lenyomta az árakat. A gyártók egyre gyakrabban veszteséggel értékesítenek, csak hogy mozgásban maradjanak. „Az amerikai piac elvesztése olyan, mintha a vasút elveszítené a mozdonyt” – fogalmazott Ren.
A kínai exporthiány karácsonyra az USA-t is eléri
A dél-kínai Kantonban rendezett őszi világvásár nyitónapján a Reuters beszámolója szerint amerikai vásárlót szinte egyáltalán nem lehetett látni. Helyettük Latin-Amerikából, Délkelet-Ázsiából és Európából érkeztek érdeklődők. A legtöbb vállalat pedig ma már nem terjeszkedni akar, hanem túlélni.
A friss vámfeszültségek és a kínai export eltűnése azonban épp az ünnepi időszakban fog a legjobban érződni. A háztartási kellékektől a játékokon át egészen a díszekig súlyos hiány alakulhat ki, ami a fekete pénteki őrületben gyorsan fel fog tűnni a vásárlóknak is. Az alacsony kínálat és a magasabb árak pedig a karácsonyi hangulatot is elronthatják.
Mi lesz így a karácsonnyal? Elvitte a fenyőt a vámháború
Bajban vannak az ünnepi díszeket gyártó kínai vállalkozások. A vámháború miatt elapadtak az amerikai megrendelések, nem lesz karácsonyfa.