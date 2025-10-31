Brüsszel annyira kiűzné az orosz energiahordozókat, hogy egy nem EU-s tagállamnak is bekavart – kínos magyarázkodás kezdődött, valami nagyon félrement

Szerbia továbbra is importálhat orosz földgázt – tisztázta Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője a szerb Insajder televízióban, miután Belgrádban az uniós rendeletet ezzel ellentétesen értelmezték. A szóvivő szerint ugyanis a bizottság világossá tette, hogy a tilalom csak az uniós tagállamokra vonatkozik, így a harmadik országbeli tranzitot sem érinti. Ez tehát azt is jelenti, hogy Szerbia továbbra is orosz földgázhoz juthat az uniós tagállam Bulgárián keresztülfutó Török Áramlat gázvezetéken.

Az orosz földgáz a nemrég elkészült Török Áramlat vezetéken, Bulgária felől érkezik Szerbiába /Fotó: AFP

Az EU csak a saját tagjainak tiltja az orosz földgázt

A Magyar Szó összefoglalója szerint a szóvivő megerősítette, hogy az orosz földgázimport betiltását célzó REPower energiapolitikai javaslatcsomag csak az unió tagjaira érvényes, és nem szabályozza a gáz továbbítását az EU-n kívüli országok felé.

Itkonen fontosnak tartja az egyértelmű kommunikációt, annak ellenére, hogy az intézkedés még nem jogerős. A szerb partnerek tájékoztatása szerinte azért is fontos volt, mert a térségben számos változás történt az amerikai szankciók miatt, melyek egyes olajtársaságokat érintenek. A szóvivő hozzátette, hogy

az Európai Bizottság támogatni kívánja Szerbiát az energiahordozók forrásainak diverzifikálásában.

Amikor legutóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Belgrádban járt a szerb és uniós szakértők között technikai egyeztetés is zajlott arról, hogy miként segítheti az EB Szerbiát az energiapiac diverzifikálásában és jogszabályainak összehangolásában az uniós normákkal – tette hozzá Itkonen. Arról is beszélt, hogy a bizottság folyamatos egyeztetéseket folytat a tagjelölt országokkal és az Energiaközösség tagjaival, többek között a CESEC platformon keresztül, amely a régió országainak energetikai együttműködését szolgálja.

A legfontosabb, hogy az energiaellátás biztonsága ne kerüljön veszélybe

A szóvivő szerint minden esetben az első és legfontosabb kérdés, hogy azok az országok, amelyeket az intézkedések a leginkább érintenek, semmiképp se kerüljenek veszélybe az energiaellátás biztonsága szempontjából. Ennek érdekében ezt a munkát mindig közvetlen kapcsolattartás, információcsere és helyzetértékelés kíséri.