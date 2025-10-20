Deviza
Szibéria Ereje 2
Kína
orosz gáz

Ömlik az orosz gáz Kínába, de ennél többet már nehéz lesz küldeni: ezért épül meg a Szibéria Ereje 2.

A Szibéria Ereje 1. gázvezeték elérte teljesítőképessége határát. Az orosz gáz közben hajókon is érkezik Kínába.
K. B. G.
2025.10.20, 15:01

Oroszország idén több mint 38 milliárd köbméter földgázt szállít a Szibéria Ereje gázvezetéken Kínába – közölte hétfőn Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója az orosz állami televíziónak nyilatkozva.

Xinhua Headlines: China-Russia east-route natural gas pipeline operational
Az orosz gáz ma főként a Szibéria Ereje 1. gázvezetéken érkezik Kínába / Fotó: Hszinhua via AFP

Csúcsra járatták az orosz gáz kínai importját

A Reuters összefoglalója szerint a vezetéken 2019-ben indultak meg a szállítások, ám a maximális éves kapacitását, 38 milliárd köbmétert csak idén érte el. Miller ugyanakkor már tavaly decemberben is arról beszélt, hogy a vezeték elérte teljesítőképessége határát. Ráadásul 

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptemberi kínai látogatása alkalmával újabb megállapodás született ezen útvonal kapacitásának évi 6 milliárd köbméteres bővítéséről.

A tervek szerint pedig hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok a még ennél is nagyobb, évi 50 milliárd köbméter kapacitású Szibéria Ereje 2. gázvezeték építésén is. Az óriásberuházással kapcsolatban azonban egyelőre még sok a nyitott kérdés.

Azonban nm merülnek ki a gázszállítások a vezetékes útvonallal a két ország között, az elmúlt hónapokban egye több szállítmány érkezik Kínába a szankcionált Arctic LNG 2 terminálból is.

Kína az orosz földgáz mellett más orosz energiahordozóknak is fontos piaca, mind kőolajat, mind szenet jelentős mennyiségben vásárol Moszkvától, miközben a két ország az atomenergia területén is együttműködik.

Világrend

Világrend
700 cikk

 

