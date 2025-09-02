Moszkva régóta sürgeti, jön a világ legnagyobb gázprojektje – a Szibéria Ereje 2 átformálhatja a teljes energiapiacot

Megszületett a nagy megállapodás Kína, Oroszország és Mongólia között a Szibéria Ereje 2. gázvezeték megépítéséről, mely elkészülte után a Gazprom szerint akár 30 éven keresztül képes lesz évi 50 milliárd köbméter földgáz szállítására, számos kérdés azonban továbbra is nyitva van.

A Szibéria Ereje 1. építésén dolgozó munkások / Fotó: Imaginechina via AFP

A Szibéria Ereje 2. óriási beruházás, amit Moszkva régóta sürget

Az orosz gázipari vállalat szerint Kína olcsóbban kapja majd a gázt, mint Európa jelenleg, és még az sem tisztázott, hogy mi lesz a vezeték építésének a menetrendje, ahogy az sem, hogy kik végzik majd el az északi gázmezőktől a néptelen sztyeppén át Kínáig tartó építkezést. Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vezeték a világ legnagyobb és legtőkeigényesebb gázprojektje lehet. Az európainál alacsonyabb ár azonban arra utal, hogy az orosz vállalatnak ezeket a költségeket nem lesz egyszerű kitermelnie, hiszen

Kína keményen alkudozik az energiaipari óriással.

A Szibéria Ereje 2. megépítését az európai piacokat elvesztő oroszok régóta sürgetik, és elkészülte alapvető változásokat hozhat a globális energiapiacon, könnyen lehet, hogy az amerikai és ausztrál LNG is kiszorul Kína piacáról, míg más szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a döbbenetes léptékű megújuló- és atomenergia-projekteket fejlesztő Kína célja az energiafüggetlenség – írja a Reuters, ám ne felejtsük el, hogy a földgáz nemcsak az energiatermelésben játszik fontos szerepet, de vegyipari alapanyagként is.

Az Arctic LNG 2. terminál szállítmányai is megjelentek a világpiacon

A közelmúltban az amerikai szankciók sújtotta Arctic LNG 2. irányából is fogadott szállítmányokat Kína, ami arra utal, hogy Peking egyre nyíltabban dacol a nyugati szankciókkal. Ugyanakkor a projektet a szankciók mellett technikai problémák is sújtják, bár az idei szállításokra vonatkozó tervek nem változtak. A kínai–orosz megaprojekt és az Artic LNG 2.-höz kapcsolódó szállítmányok befogadása ugyanakkor paradox módon az európai energiaárakat is mérsékelheti, hiszen az emiatt Kínából kiszoruló szállítmányok megjelenhetnek a világpiacon.