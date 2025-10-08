Nem csak a Mercedes rogy össze: a Porsche is botladozik egyik legértékesebb piacán

Ritkán látni ekkora visszaesést egy olyan stabil márkánál, mint a Porsche. A luxusautó-gyártó brit leányvállalata 2024-ben több mint 300 millió fonttal kevesebb bevételt termelt, miközben 4000-rel kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban. Az adatok a brit Companies House friss beszámolóiból derültek ki, és jól mutatják, hogy még a prémiumszegmensben is megérződik a világgazdaság bizonytalansága és a kereskedelmi feszültségek hatása.
A Porsche UK forgalma az előző évi 1,92 milliárd fontról 1,62 milliárdra csökkent, miközben az adózás előtti eredmény 44,6 millió fontról 39,2 millióra esett vissza. A gyártó 2024-ben 19 393 járművet szállított le, szemben a 2023-as 23 495 darabbal – ez 17 százalékos mennyiségi csökkenést jelent. A visszaesés különösen látványos annak fényében, hogy a cég bevétele még 2022-ben is csak 1,34 milliárd font volt, vagyis
2023-ban egy kiugró növekedési évet zárt, amit most nem sikerült fenntartania.
A számok romlása egy tágabb, globális trendbe illeszkedik. A Porsche anyavállalata áprilisban visszavágta 2025-ös pénzügyi előrejelzéseit, miután Donald Trump amerikai elnök új importvámjai komoly bizonytalanságot okoztak az autóiparban. A cég közlése szerint ezek a vámok április és május folyamán legalább 100 millió eurós veszteséget eredményeztek a vállalatcsoportnál.
A Porsche korábban 10–12 százalékos profitmarzsot célzott meg, ezt most 6,5–8,5 százalék közé csökkentette, miközben az éves árbevétel-várakozásait is 37–38 milliárd euróra mérsékelte. A vállalat szerint az amerikai intézkedések „negatív hatásai” mellett a luxusautó-piac telítődése és az elektromos átállás költségei is nehezítik a működést.
Noha a Porsche továbbra is a prémiumszegmens egyik legnyereségesebb szereplője, a brit eredmények jól mutatják, hogy
a luxusautó-piac sem immúnis a geopolitikai és gazdasági feszültségekre.
A márka most a stabilizációra és a 2025-ös modellfrissítések sikeres bevezetésére helyezi a hangsúlyt, bízva abban, hogy a kereslet az év második felében újra élénkül.
Továbbra sem képes magára találni a Mercedes-Benz, így a német autógyártó eladásai tovább zuhantak a harmadik negyedévben is. A problémát nemcsak a Donald Trump által bevezetett autóipari vámok jelentik, hanem az is, hogy a Mercedes képtelen felvenni a versenyt a világ legnagyobb autópiacán, Kínában a helyi versenytársakkal.
A Mercedes gondjait elsősorban nem az amerikai piacra lépést nehezítő vámok okozzák – különösen, hogy a cégnek van gyára az Egyesült Államok területén –, hanem az, hogy a vállalat lemaradt a kínai versenytársai mögött a világ legnagyobb autópiacán. Korábban a cég az idei évre vonatkozó iránymutatását is visszafogta Trump vámjaira hivatkozva.
