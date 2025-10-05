Deviza
Történelmi csúcson a bitcoin – a puhítás már érződik, kapkodnak a befektetők a kriptodevizáért

A bitcoin vasárnap ismét történelmi rekordot ért el, miután nyolc egymást követő kereskedési napon emelkedett. A bitcoin árfolyamát most az egyre erősebb befektetői kereslet hajtja.
VG
2025.10.05., 09:13
Fotó: Shutterstock

A világ legnagyobb piaci értékű kriptodevizája, a bitcoin vasárnap hajnalban új történelmi csúcsot ért el: 2,7 százalékkal 125 245,57 dollárra emelkedett.

Antalya,,Turkey,-,December,4,,2024:,Bitcoin,And,Cryptocurrency,Investment
A bitcoin újabb csúcsára emelkedett / Fotó: Shutterstock

A bitcoin korábbi rekordja 124 480 dollár volt, amelyet augusztus közepén ért el közvetlenül azután, hogy Donald Trump amerikai elnök kedvezőbb szabályozás alá tette a kriptodevizát, aminek árfolyamát ezután az intézményi befektetők erős kereslete hajtott fel.

A kriptodeviza pénteken már a nyolcadik egymást követő kereskedési napon emelkedett, amit az amerikai részvények közelmúltbeli erősödése és a bitcoint vásárló kereskedett alapok (ETF) tőzsdei emelkedése is segített.

Ezzel szemben az amerikai dollár pénteken gyengült, többhetes mélypontra esett a főbb valutákkal szemben, mivel az esetleges kormányzati leállás körüli bizonytalanság rontotta a kilátásokat, és késleltette a gazdaság állapotának megítéléséhez kulcsfontosságú adatok közzétételét, például a foglalkoztatási statisztikákét.

Idén a bitcoinkereskedelem 68 százaléka köthető a Perp-ügyletekhez – mondja Adam Morgan McCarthy, a Kaiko elemzőcég kutatási vezetője. 

Ezek az eszközök származékos ügyletek, de a hagyományos szerződésekkel ellentétben nincs lejárati dátumuk, tehát úgynevezett kötési ár sincs, amelyen a szerződések lehívhatók. A nyereség vagy veszteség egyszerűen a bitcoin ármozgásain alapul. Az ügyletek olyanok, mint az opciók, amelyek automatikusan egyre távolabb gördülnek az időben – magyarázta a Világgazdaság egy korábbi cikkében.

Például ha valaki 500 dollárral nyit egy vételi pozíciót 10-szeres tőkeáttétellel, akkor az azt jelenti, hogy 5 ezer dollár értékű bitcoint irányít. Ha a bitcoin ára 10 százalékot pattan, akkor a kezdeti befektetés megduplázódik. Míg 10 százalékos olvadás azzal jár, hogy eltűnik a befektetése.

A bitcoin szárnyra kapott, a token október első napján egyből egy 4 százalékos ugrással kezdte a kereskedést, majd vasárnap újabb csúcsot döntött. A legnagyobb kriptodeviza ugyanakkor egész szeptemberben még csak hasonló teljesítményt sem mutatott, mivel csupán csak 3 százalékot tudott erősödni. Ezzel nemcsak az amerikai tőzsde S&P 500 indexének 4,3 százalékos teljesítményét múlta alul, de az aranyét is, amely ismét elszabadult, és közel 10 százalékot menetelve történelmi csúcsra futott a szeptemberi kereskedésben. 

Az üzleti élet legnagyobb öngóljai: 4 elszalasztott lehetőség, ami milliárdokat érhetett volna

Az üzleti világ legnagyobb bukásai sokszor nem a rossz döntésekből, hanem a kihagyott lehetőségekből születnek. Nem elég egy jó ötletet találni — a siker kulcsa gyakran az időzítésen és a bátorságon múlik. Lássuk az üzleti világ legnagyobb elszalasztott lehetőségeit.


 

kriptodeviza

Történelmi csúcson a bitcoin – a puhítás már érződik, kapkodnak a befektetők a kriptodevizáért

A kriptodeviza a rekordot nyolc egymást követő kereskedési nap után állította be.
orosz-ukrán-háború

Fokozódik a helyzet, a NATO határait súrolják az orosz támadások – vadászgépeket küldtek fel a lengyelek, elrendelték a készültséget

A lengyel hadsereg vasárnapi tájékoztatása szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket mozgósítottak az Ukrajna elleni orosz légi csapásokra válaszul.
multivitaminok

Úgy szórjuk a pénzt az étrend-kiegészítőkre, mint ha nem lenne holnap – milliárdok repülnek ki a zsebünkből, de mindenki elkövet egy hibát

Az egészségtudatosság növekedésével csak úgy repülnek ki a zsebünkből a milliárdok. A bevételek túlnyomó többségét a magas hatóanyag-tartalmú termékek, például étrend-kiegészítők és vitaminok generálják. Ezek forgalmazói körét a honi gyártókat képviselő MÉKISZ egyet nem értése mellett a minősített gyógynövényboltokra és patikákra szűkítené a gyógynövényboltosokat összefogó BIGYOX.

