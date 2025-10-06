Kár szépíteni, elfogyott az emberek pénze: összeomlott a gazdasági kártyavár, most már mindenki tudja Romániában – vágyakozva nézik Magyarországot

A nyers adatok szerint éves összevetésben 4 százalékkal, naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában – derült ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából. A forgalom visszaesése részben annak a számlájára írható, hogy augusztus 1-jétől a bukaresti kormány az általános áfakulcsot 19-ről 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és növelte a jövedéki adót is.

Négy százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában / Fotó: Shutterstock

A naptárhatástól megtisztított adatok az élelmiszerek és a nem élelmiszer jellegű termékek esetében a forgalom 4,4, illetve 0,4 százalékos csökkenését, míg az üzemanyagok esetében 5,9 százalékos növekedését mutatják.

Az előző hónaphoz képest az augusztusi kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól és szezonálisan megtisztított adatok szerint 4 százalékkal csökkent.

Az év első nyolc hónapjában a romániai kiskereskedelmi forgalom a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 2,7 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában.

Az élelmiszerek forgalmazásából származó nyolchavi árbevétel a nyers adatok szerint 1,4 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 0,7 százalékkal csökkent.

A nem élelemiszer jellegű termékek és az üzemanyagok forgalmazásából származó árbevétel a nyers adatok szerint 4,6, illetve 2,9, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8, illetve 2,8 százalékkal nőtt.

Véget ért a román csoda, bekopogott a valóság: már a fizetések is elolvadnak, az infláció borzalmas

Ha 10 százalék az infláció, és a béred csak 5 százalékkal nőtt, az kellemetlen helyzet – ilyet megéltek már a magyarok is. A román bérek friss adatai megmutatták, hogy a szomszédos országban most mennek ezen keresztül, a kormányzati megszorítások működnek, az előző évek mesterséges életszínvonal-emelésének árát a kormányzat most elkezdte megfizettetni a háztartásokkal.

A magyarok kinyitották a pénztárcájukat augusztusban: kilőtt a boltok forgalma a nyár végén

A nyers adatok szerint 1,9, a naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a magyarországi kiskereskedelmi forgalom augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett adatai szerint, miközben a növekedés éves üteme júliusban csak 1,7 százalékos volt.