A nyers adatok szerint éves összevetésben 4 százalékkal, naptárhatástól megtisztított adatok szerint 2,1 százalékkal csökkent augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában – derült ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett gyorstájékoztatójából. A forgalom visszaesése részben annak a számlájára írható, hogy augusztus 1-jétől a bukaresti kormány az általános áfakulcsot 19-ről 21 százalékra, az élelmiszerek áfáját pedig 9-ről 11 százalékra emelte, és növelte a jövedéki adót is.
A naptárhatástól megtisztított adatok az élelmiszerek és a nem élelmiszer jellegű termékek esetében a forgalom 4,4, illetve 0,4 százalékos csökkenését, míg az üzemanyagok esetében 5,9 százalékos növekedését mutatják.
Az előző hónaphoz képest az augusztusi kiskereskedelmi forgalom a naptárhatástól és szezonálisan megtisztított adatok szerint 4 százalékkal csökkent.
Az év első nyolc hónapjában a romániai kiskereskedelmi forgalom a nyers adatok szerint 2,1 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 2,7 százalékkal volt nagyobb, mint 2024 azonos időszakában.
Az élelmiszerek forgalmazásából származó nyolchavi árbevétel a nyers adatok szerint 1,4 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 0,7 százalékkal csökkent.
A nem élelemiszer jellegű termékek és az üzemanyagok forgalmazásából származó árbevétel a nyers adatok szerint 4,6, illetve 2,9, míg a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8, illetve 2,8 százalékkal nőtt.
Ha 10 százalék az infláció, és a béred csak 5 százalékkal nőtt, az kellemetlen helyzet – ilyet megéltek már a magyarok is. A román bérek friss adatai megmutatták, hogy a szomszédos országban most mennek ezen keresztül, a kormányzati megszorítások működnek, az előző évek mesterséges életszínvonal-emelésének árát a kormányzat most elkezdte megfizettetni a háztartásokkal.
A nyers adatok szerint 1,9, a naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest a magyarországi kiskereskedelmi forgalom augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett adatai szerint, miközben a növekedés éves üteme júliusban csak 1,7 százalékos volt.
A KSH adataiból az is kiderült, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2 százalékkal nőtt az eladások naptárhatástól megtisztított volumene a tavalyihoz képest. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,0 százalékkal csökkent.
