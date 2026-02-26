Deviza
Szárnyal a svéd biotechnológiai vállalat: nagyot megy a hányattatott sorsú Medivir

Hatalmasat ugrott a Stockholmi Értéktőzsdén jegyzett Medivir papírjainak értéke ma reggelre. A részvény a tőzsdenyitás után már 20 százalékos pluszban járt, de azóta is növekvő pályán maradt, így az év eleje óta 260 százalékos szárnyaláson van túl.
Nagy Krisztián
2026.02.26, 18:27
Frissítve: 2026.02.26, 18:40

Az éppen szárnyaló, kis kapitalizációjú Medivir egy olyan biotechnológiai vállalat, amely kutatási területe elsősorban az onkológia, azon belül is a hiánypótló innovatív gyógyszerek fejlesztése. 

Szárnyal a svéd biotechnológiai vállalat
Szárnyal a svéd biotechnológiai vállalat / Fotó: GettyImages

A kutatási tevékenység részben házon belül, részben nemzetközi együttműködések keretei közt zajlik.

Kihívásokkal teli 2025 után jött a szárnyalás  

A vállalat részvényei 2025 októberében hatalmasat zuhantak, miután a cég vezetése 150 millió svéd korona értékű részvénykibocsátásba kezdett, 35,7 százalékos részvényenkénti kedvezménnyel. A tőkebevonásra a fostrox nevű, fejlesztés alatt álló gyógyszer tesztelésének finanszírozása miatt volt szükség.  

A fostrox (fostroxacitabine bralpamide), egy olyan szájon át szedhető prodrug (előanyag), amelyet előrehaladott májrák és májáttétek kezelésére vizsgálnak. 

A kibocsátást követően a Medivir-papírok 50 százalékot veszítettek értékükből. 

Új év, új lehetőségek 

Február 5-én este, Carl Bennet személyében érkezett a megmentő. A nagynevű, egykori Electrolux topmenedzser 90 millió darab Medivir-részvényt vásárolt, darabját 0,5 svéd koronáért, ami 19 százalékkal több, mint a részvény akkor aktuális értéke. A befolyó likvid tőke a MIV-711 nevű gyógyszer fejlesztését hivatott fedezni. 

A MIV-711 egy a porckopás (osteoarthritis) kezelésére szolgáló gyógyszer, ami jelenleg fejlesztési fázisban van. 

Amikor az első kereskedési napon a tranzakció nyilvános lett a vállalt papírjainak értéke 33 százalékot ugrott. A trend hétfőn is folytatódott és délutánra a pénteki záráshoz képest már 50 százalékos pluszban járt. Bennet befektetésének hozama ekkor 68 százalék, vagyis 30,6 millió svéd korona volt. A tranzakcióval 16,7% részesedést szerzett a cégben. 

Távoli célok 

Habár a néhány hónapon belüli 300 százalékos száguldás jó hír a vállalat részvényeseinek, a papír 2014-ben megközelítőleg 100 svéd korona körüli áron forgott. Ettől még messze vagyunk, de az észak-európai gyógyszeripar innovációi nagyot hozhatnak a befektetőknek, gondoljunk csak a Novo Nordisk nagy menetelésére. Másrészről kérdéses persze, hogy az orosz–ukrán háború árnyékában a gazdasági nehézségekkel küzdő Európa képes lesz-e megfelelően támogatni a magas hozzáadott értéket előállító szektorokat. 

