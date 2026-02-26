Szárnyal a svéd biotechnológiai vállalat: nagyot megy a hányattatott sorsú Medivir

Az éppen szárnyaló, kis kapitalizációjú Medivir egy olyan biotechnológiai vállalat, amely kutatási területe elsősorban az onkológia, azon belül is a hiánypótló innovatív gyógyszerek fejlesztése.

Szárnyal a svéd biotechnológiai vállalat / Fotó: GettyImages

A kutatási tevékenység részben házon belül, részben nemzetközi együttműködések keretei közt zajlik.

Kihívásokkal teli 2025 után jött a szárnyalás

A vállalat részvényei 2025 októberében hatalmasat zuhantak, miután a cég vezetése 150 millió svéd korona értékű részvénykibocsátásba kezdett, 35,7 százalékos részvényenkénti kedvezménnyel. A tőkebevonásra a fostrox nevű, fejlesztés alatt álló gyógyszer tesztelésének finanszírozása miatt volt szükség.

A fostrox (fostroxacitabine bralpamide), egy olyan szájon át szedhető prodrug (előanyag), amelyet előrehaladott májrák és májáttétek kezelésére vizsgálnak.

A kibocsátást követően a Medivir-papírok 50 százalékot veszítettek értékükből.

Új év, új lehetőségek

Február 5-én este, Carl Bennet személyében érkezett a megmentő. A nagynevű, egykori Electrolux topmenedzser 90 millió darab Medivir-részvényt vásárolt, darabját 0,5 svéd koronáért, ami 19 százalékkal több, mint a részvény akkor aktuális értéke. A befolyó likvid tőke a MIV-711 nevű gyógyszer fejlesztését hivatott fedezni.

A MIV-711 egy a porckopás (osteoarthritis) kezelésére szolgáló gyógyszer, ami jelenleg fejlesztési fázisban van.

Amikor az első kereskedési napon a tranzakció nyilvános lett a vállalt papírjainak értéke 33 százalékot ugrott. A trend hétfőn is folytatódott és délutánra a pénteki záráshoz képest már 50 százalékos pluszban járt. Bennet befektetésének hozama ekkor 68 százalék, vagyis 30,6 millió svéd korona volt. A tranzakcióval 16,7% részesedést szerzett a cégben.

Távoli célok

Habár a néhány hónapon belüli 300 százalékos száguldás jó hír a vállalat részvényeseinek, a papír 2014-ben megközelítőleg 100 svéd korona körüli áron forgott. Ettől még messze vagyunk, de az észak-európai gyógyszeripar innovációi nagyot hozhatnak a befektetőknek, gondoljunk csak a Novo Nordisk nagy menetelésére. Másrészről kérdéses persze, hogy az orosz–ukrán háború árnyékában a gazdasági nehézségekkel küzdő Európa képes lesz-e megfelelően támogatni a magas hozzáadott értéket előállító szektorokat.