Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij volt tanácsadója: „Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok!"

Egy korábbi ukrán kormányzati védelmi tanácsadó nyílt katonai fenyegetést intézett Magyarország ellen, és figyelmen kívül hagyta az ország NATO-tagságát. A feszültséget az okozza, hogy Ukrajna továbbra sem indította újra a Barátság kőolajvezetéket, miközben Magyarország humanitárius támogatást nyújt az ukrán menekülteknek – írta az Ellenpont.

A Barátság kőolajvezeték újraindítása helyett Zelenszkij kormányának a volt tanácsadója inkább katonai agresszióval fenyegeti Magyarországot / Fotó: AFP

Egyre élesebb a hangnem Ukrajna és Magyarország között: Olekszij Kopitko, a Zelenszkij-kormány korábbi védelmi tanácsadója, nyílt katonai fenyegetést intézett hazánk ellen. Kopitko, aki szoros munkakapcsolatban állt a korrupciós ügyeibe belebukott volt védelmi miniszterrel, Olekszij Reznyikovval, szerdai Facebook-posztjában ráadásul azt is kijelentette, hogy

az a gondolat, hogy a magyarok bármit is megvédjenek Ukrajna törekvéseitől – felettébb nevetséges.

A posztban Kopitko a magyarok képességeit nevetségesnek minősítette, és az ukrán különleges műveleti erők (SSO) elmúlt napokban elért sikereit sorolta fel:

megsemmisült egy S-400-as indítóállása, radarja és segédanyagai;

valamint megrongálódott egy Pancir-SZ1 légvédelmi rendszer.

Szerinte ez elsöprő bizonyíték Ukrajna katonai fölényére.

Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok

– fogalmazott a bukott minisztériumi tanácsadó.

Elszabadultak az indulatok a Barátság kőolajvezeték miatt

Kopitko fenyegetőzése egy újabb ijesztő csavar a Barátság-vezeték ügyében, amelyet Ukrajna még január végén állított le, a kőolaj-szállítmányok hiánya pedig Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti került. Hazánk válaszul leállította a dízelolaj exportját Ukrajnába, és jelenleg is blokkolja az ország 90 milliárd eurós uniós hitelfelvételét.

A magyar kormány a lépések miatt kénytelen kétfrontos háborút vívni Brüsszellel és Kijevvel szemben, amelyek valamiért nem hajlandóak elfogadni ilyen reakciókat egy uniós tagállam energiabiztonságának a szabotálására. Az ukrán kormány képviselői eddig is fenyegetőztek, de míg az uniós vezetés végül látszólag beadta a derekát, és igazat adott Magyarországnak,

addig Kijev már nem csak gazdasági és politikai nyomást akar helyezni hazánkra, hanem a katonai agressziót is elfogadhatónak tartják.

Az üzenet vérlázító annak fényében, hogy Magyarország évek óta humanitárius segítséget nyújt az ukrán menekülteknek, és továbbra is szállítja az ország villamosenergiájának jelentős részét. Orbán Viktor csütörtök reggel nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Barátság vezeték azonnali újraindítására, és arra, hogy tartózkodjanak a további magyar energiabiztonságot veszélyeztető intézkedésektől.