Csak az osztalékesőt ígérő Telekom táncolt ma a pesti parketten
A BUX 126 770 pont közelében zárt, ami negyed százalékos csúszás. A pesti parkett vezető indexe ezzel alul teljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet. A forint továbbra is nagyon erős. Délelőtt támaszt tesztelt, délután ellenállást tört az euró-forint.
Amerika: a Wall Streetnek semmi sem elég
nem hatották meg a piacokat:
a csipgyártó 5 százalékot esett. Magával rántva, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexet, mely másfél százalékot csúszott.
A széles piacot leképező S&P 500 háromnegyed százalékos mínuszba süllyedt.
Csak a klasszikus Dow Jones ipari átlag tudott minimális pluszba kapaszkodni.
Az amerikai referencia államkötvények hozama csökkent, miután a munkanélküli kérelmek heti száma elmaradt a várttól.
Pesti parkett: csak a Telekom
Az OTP 39 610 forinton zárt, ami 1 százalékos mínusz.
A Mol minimális csúszással 3 520 forinton zárta a napot.
A Richter 11 830 forinton zárt, kétharmad százalékot csúszva.
Az osztalékesőt ígérő Magyar Telekom 6 és fél százalékot pattanva, 2 195 forintig emelkedett. 25 éve járt ilyen szinteken a kurzus.
A kisebb papírok közül,
csúnyán beadták a 4iG-t és a Masterplastot.
Támaszt tesztelt,majd ellenállást tört a forint
Tegnap reggel kezdett erősödni a magyar deviza az euróval szemben.
A ma reggeli technikai kép azt mutatta, hogy az euró-forint árfolyamában
- támasz 375, majd 372,93 forintnál volt látható,
- míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódott,
- fölötte pedig 378,46 forintnál látszott további ellenállás.
Ma, tőzsdenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott.
Délelőtt 374,9 és 375,49 között oszcillált az euró-forint.
Egyrészt, tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől az is feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon.
Délután forintgyengülési hullám indult,
s a kurzus felszúrt 376,7-ig, átlépve az első ellenállási zónát. Itt azonban fordult a jegyzés, korrekció kezdődött, s tőzsdezárásra 376-ig süllyedt a kurzus.