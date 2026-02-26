Deviza
EUR/HUF376,51 +0,38% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF431,22 +0,17% CHF/HUF412,37 +0,33% PLN/HUF89,07 +0,13% RON/HUF73,89 +0,34% CZK/HUF15,52 +0,3% EUR/HUF376,51 +0,38% USD/HUF319,39 +0,57% GBP/HUF431,22 +0,17% CHF/HUF412,37 +0,33% PLN/HUF89,07 +0,13% RON/HUF73,89 +0,34% CZK/HUF15,52 +0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Csak az osztalékesőt ígérő Telekom táncolt ma a pesti parketten

Ma one man show volt műsoron. A pesti parketten csak a Magyar Telekom tudott jelentős forgalommal komoly emelkedést mutatni. A forint 3 éve nem látott erős szinteken kereste a helyét.
Faragó József
2026.02.26, 17:23

A BUX 126 770 pont közelében zárt, ami negyed százalékos csúszás. A pesti parkett vezető indexe ezzel alul teljesítette a minimális pluszba kapaszkodó német DAX indexet. A forint továbbra is nagyon erős. Délelőtt támaszt tesztelt, délután ellenállást tört az euró-forint. 

pesti parkett
 Pesti parkett: csak a Telekom virított / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: a Wall Streetnek semmi sem elég

Az Nvidia rekord mutatói 

nem hatották meg a piacokat: 

a csipgyártó 5 százalékot esett. Magával rántva, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite indexet, mely másfél százalékot csúszott. 

A széles piacot leképező S&P 500 háromnegyed százalékos mínuszba süllyedt. 

Csak a klasszikus Dow Jones ipari átlag tudott minimális pluszba kapaszkodni.

Az amerikai referencia államkötvények hozama csökkent, miután a munkanélküli kérelmek heti száma elmaradt a várttól.   

 

Pesti parkett: csak a Telekom

 

Az OTP 39 610 forinton zárt, ami 1 százalékos mínusz.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 39 610 HUF 0 / -1 %
Forgalom: 15 090 226 090 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol minimális csúszással 3 520 forinton zárta a napot.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 520 HUF 0 / -0,06 %
Forgalom: 2 606 379 920 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 830 forinton zárt, kétharmad százalékot csúszva. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 830 HUF 0 / -0,67 %
Forgalom: 2 255 360 990 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az osztalékesőt ígérő Magyar Telekom 6 és fél százalékot pattanva, 2 195 forintig emelkedett. 25 éve járt ilyen szinteken a kurzus.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 195 HUF 0 / +6,55 %
Forgalom: 5 428 992 415 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb papírok közül, 

csúnyán beadták a 4iG-t és a Masterplastot.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Támaszt tesztelt,majd ellenállást tört a forint

Tegnap reggel kezdett erősödni a magyar deviza az euróval szemben. 

A ma reggeli technikai kép azt mutatta, hogy az euró-forint árfolyamában 

  • támasz 375, majd 372,93 forintnál volt látható,
  • míg ellenállás 375,70 és 376 forint között húzódott,
  • fölötte pedig 378,46 forintnál látszott további ellenállás.
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ma, tőzsdenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott.

Délelőtt 374,9 és 375,49 között oszcillált az euró-forint. 

Egyrészt, tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől az is feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon.

Délután forintgyengülési hullám indult,

 s a kurzus felszúrt 376,7-ig, átlépve az első ellenállási zónát. Itt azonban fordult a jegyzés, korrekció kezdődött, s tőzsdezárásra 376-ig süllyedt a kurzus.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu