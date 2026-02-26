Csak az osztalékesőt ígérő Telekom táncolt ma a pesti parketten

Ma, tőzsdenyitás előtt benézett a 375-ös támasz alá az euró-forint, majd 375,5 közelébe szúrt fel a jegyzés, és 375,44-nál nyitott.

Délelőtt 374,9 és 375,49 között oszcillált az euró-forint.

Egyrészt, tesztelni kezdte a 375-ös támaszt, másfelől az is feltűnő, hogy egészen szűk sávba szorult a forint az erős oldalon.

Délután forintgyengülési hullám indult,

s a kurzus felszúrt 376,7-ig, átlépve az első ellenállási zónát. Itt azonban fordult a jegyzés, korrekció kezdődött, s tőzsdezárásra 376-ig süllyedt a kurzus.