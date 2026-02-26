Deviza
1,2 milliárd forintnyi dollárkötvényt vont be Magyarország

Újra erőre kapott a forint, és már két és fél éve nem látott szinteket közelíti az euróval szemben. Közben az állam 1,2 milliárd dollár friss forrást vont be a nemzetközi piacról egy korábban kibocsátott kötvény megemelésével. A jegybank óvatos kamatcsökkentése és az áprilisi választások körüli várakozások egyaránt élénkítik a befektetői érdeklődést. A 375-ös euróárfolyam így nemcsak technikai, hanem lélektani határként is a piac fókuszába került.
Ballagó Dániel
2026.02.26, 17:57
Frissítve: 2026.02.26, 19:05

A 2023 közepe óta nem látott szint közelében erősödött a forint, miközben a kormány újabb 1,2 milliárd dollárt vont be egy korábban kibocsátott devizakötvényből. A piaci hangulatot a jegybank óvatos kamatcsökkentése és az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozások is támogatják.

500,Hungarian,Forint,Banknote,Surrounded,By,United,States,Of,America forint, dollár
Erős a forint, 1,2 milliárd dollár friss forrás érkezett / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A hazai fizetőeszköz a 375-ös euróárfolyam környékén ingadozik, ami kulcsszintnek számít a piacon. A forint a hét közepén 0,8 százalékot erősödött, így heti szinten már 1,4 százalékos pluszban jár, és közvetlenül a 2023 júliusa óta elért legerősebb értéke alatt kereskednek vele.

A kedvező hangulat hátterében több tényező áll.

A Magyar Nemzeti Bank a héten csaknem másfél év után először csökkentette az irányadó kamatot, ugyanakkor hangsúlyozta: nem indul automatikus lazítási ciklus, a további lépések eseti mérlegelésen alapulnak majd.

A piac ezt fegyelmezett, óvatos megközelítésként értékelte, ami nem gyengítette érdemben a forintot.

Elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is élénk a magyar deviza iránt.

Az ING stratégája úgy fogalmazott: a 375-ös euróárfolyam meghatározó szint, kérdés, hogy ezen a ponton sor kerül-e profitrealizálásra. Hozzátette, hogy a kamatcsökkentést követő piaci reakció alapján a befektetők várhatóan minden kedvező alkalmat kihasználnak új forintpozíciók nyitására.

Újabb dollárforrás a piacról

A kedvező devizapiaci környezetben az Államadósság Kezelő Központ is lépett:

Magyarország kedden zártkörű kibocsátás keretében további 1,2 milliárd dollárt vont be egy 2035-ben lejáró dollárkötvényből, amelyet eredetileg tavaly értékesítettek a nemzetközi piacokon.

A tranzakció könyvvezetői a BNP Paribas és a JPMorgan voltak. A lépés illeszkedik abba a finanszírozási stratégiába, amely a devizaforrások rugalmas bevonására épít a nemzetközi befektetői kereslet függvényében. A mostani kibocsátás arra utal, hogy a külföldi befektetők továbbra is hajlandók finanszírozni a magyar államot.

Vegyes régiós kép

A régiós devizák közül a lengyel zloty enyhén gyengült, míg a cseh korona lényegében stagnált az euróval szemben. A kötvénypiacokon nem volt érdemi elmozdulás: a magyar tízéves állampapír hozama 6,44 százalék körül alakult.

A részvénypiacok vegyesen teljesítettek:

  • a budapesti BUX index kismértékben emelkedett,
  • miközben a varsói,
  • prágai
  • és bukaresti tőzsdeindexek csökkenéssel zártak.
EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A következő hetekben a forint árfolyamát továbbra is

  • a jegybanki kommunikáció,
  • a nemzetközi kamatkörnyezet
  • és a választásokhoz közeledve erősödő politikai várakozások alakíthatják.

A 375-ös eurószint technikai és lélektani szempontból egyaránt kulcspont maradhat a befektetők számára.

