1,2 milliárd forintnyi dollárkötvényt vont be Magyarország

A 2023 közepe óta nem látott szint közelében erősödött a forint, miközben a kormány újabb 1,2 milliárd dollárt vont be egy korábban kibocsátott devizakötvényből. A piaci hangulatot a jegybank óvatos kamatcsökkentése és az áprilisi választásokkal kapcsolatos várakozások is támogatják.

Erős a forint, 1,2 milliárd dollár friss forrás érkezett / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A hazai fizetőeszköz a 375-ös euróárfolyam környékén ingadozik, ami kulcsszintnek számít a piacon. A forint a hét közepén 0,8 százalékot erősödött, így heti szinten már 1,4 százalékos pluszban jár, és közvetlenül a 2023 júliusa óta elért legerősebb értéke alatt kereskednek vele.

A kedvező hangulat hátterében több tényező áll.

A Magyar Nemzeti Bank a héten csaknem másfél év után először csökkentette az irányadó kamatot, ugyanakkor hangsúlyozta: nem indul automatikus lazítási ciklus, a további lépések eseti mérlegelésen alapulnak majd.

A piac ezt fegyelmezett, óvatos megközelítésként értékelte, ami nem gyengítette érdemben a forintot.

Elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is élénk a magyar deviza iránt.

Az ING stratégája úgy fogalmazott: a 375-ös euróárfolyam meghatározó szint, kérdés, hogy ezen a ponton sor kerül-e profitrealizálásra. Hozzátette, hogy a kamatcsökkentést követő piaci reakció alapján a befektetők várhatóan minden kedvező alkalmat kihasználnak új forintpozíciók nyitására.

Újabb dollárforrás a piacról

A kedvező devizapiaci környezetben az Államadósság Kezelő Központ is lépett:

Magyarország kedden zártkörű kibocsátás keretében további 1,2 milliárd dollárt vont be egy 2035-ben lejáró dollárkötvényből, amelyet eredetileg tavaly értékesítettek a nemzetközi piacokon.

A tranzakció könyvvezetői a BNP Paribas és a JPMorgan voltak. A lépés illeszkedik abba a finanszírozási stratégiába, amely a devizaforrások rugalmas bevonására épít a nemzetközi befektetői kereslet függvényében. A mostani kibocsátás arra utal, hogy a külföldi befektetők továbbra is hajlandók finanszírozni a magyar államot.

Vegyes régiós kép

A régiós devizák közül a lengyel zloty enyhén gyengült, míg a cseh korona lényegében stagnált az euróval szemben. A kötvénypiacokon nem volt érdemi elmozdulás: a magyar tízéves állampapír hozama 6,44 százalék körül alakult.