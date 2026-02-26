Váratlanul megszólalt a NATO Magyarország és Ukrajna konfliktusáról: Zelenszkijnek ez nem fog tetszeni, nagyon másra számíthatott
Mark Rutte újságírói kérdésre reagálva kiemelte, hogy Magyarország több mint 25 éve megbecsült nyugati szövetséges. A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt ukrán hadikölcsön vagy az Oroszország elleni szankciók ügye egyáltalán nem vonja kétségbe a magyar NATO-tagság értékét.
Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben megerősítette, hogy hazánk évtizedek óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős hozzájárulást tesz a közös biztonsághoz. A sajtótájékoztatón Rutte elismerte, hogy bár viták folynak a szövetségesek között, például Magyarország Ukrajnának szánt hitelének és az Oroszország elleni újabb szankciók blokkolása kapcsán. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
A NATO főtitkárának nem feladata a viták kommentálása, hanem a megoldások elősegítése. Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk
– fogalmazott.
Rutte a litván miniszterelnökkel, Inga Ruginienével közös sajtótájékoztatón kiemelte Litvánia 2004-es csatlakozását, és azt, hogy a balti ország rekordmagas, a GDP 5,38 százalékát kitevő védelmi kiadást tervez 2026-ban, meghaladva a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy a légvédelem megerősítése abszolút prioritás, és a NATO-nak mintegy ötszörösére kell növelnie jelenlegi képességeit, hogy garantálni tudja a szövetségi terület minden egyes centiméterének védelmét.
Az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatban Rutte megerősítette Washington teljes elkötelezettségét a NATO és az 5. cikkely mellett, ugyanakkor
az európai szövetségeseket arra ösztönözte, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és hajtsák végre a hágai csúcstalálkozón tett vállalásokat.
A főtitkár megszólalt a Sarkvidéki Őrszem kezdeményezésről is, amely az Északi-sarkvidék térségének megerősített védelmét célozza. Az új megközelítés egységes NATO-stratégiát biztosít, összehangolva a tagállamok tevékenységét, és segít pótolni az esetleges képességhiányokat.
Rutte összefoglalóan hangsúlyozta, hogy a közös biztonság és a szövetségesek támogatása mind a légvédelem, mind a pénzügyi hozzájárulások terén kulcsfontosságú. Magyarország és Litvánia példája azt mutatja, hogy a hosszú távú elkötelezettség és a stratégiai befektetések a NATO stabilitásának alapját jelentik.
Hiába a nézeteltérések, Mark Rutte Magyarország mellett áll
Fontos kiemelni: a NATO főtitkár annak ellenére nyilatkozott ilyen pozitívan hazánkról, hogy nem mindenben ért egyet Magyarországgal, és nemrég maga is vitába elegyedett a kormánnyal.
A Szijjártó Péter hétfőn élesen reagált Rutte egy ukrán parlament előtt elmondott beszédére, amelyben a NATO támogatásának fenntartását hangsúlyozta Ukrajna iránt. A külügyminiszter szerint a főtitkár kijelentései „háborúpárti” jellegűek, és nem egyeznek a korábbi NATO‑döntésekkel arról, hogy a szövetség nem vesz részt közvetlenül az orosz–ukrán konfliktusban.
Ennek kapcsán felszólította Ruttét, hogy tartsa magát a NATO legfőbb döntéshozó testülete, az Észak‑atlanti Tanács állásfoglalásaihoz, és ne mélyítse tovább a feszültségeket a szövetségen belül.
Szijjártó külön kiemelte, szerinte a NATO főtitkárnak vissza kellene fogni a nyilatkozatokat, és nem szabadna olyan üzeneteket közvetítenie, amelyek a háború további eszkalációjához vezethetnek. A külügyminiszter szerint a szövetség feladata a békefenntartás és a feszültségek csökkentése, nem pedig a konfliktus további „felhevítése”.
A magyar külügy vezetője felszólította Mark Ruttét, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és tartsa magát a NATO döntéseihez. Szijjártó Péter a NATO-főtitkár Kijevben elhangzott beszédére reagált élesen.