Mark Rutte újságírói kérdésre reagálva kiemelte, hogy Magyarország több mint 25 éve megbecsült nyugati szövetséges. A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt ukrán hadikölcsön vagy az Oroszország elleni szankciók ügye egyáltalán nem vonja kétségbe a magyar NATO-tagság értékét.

Mark Rutte hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával szembeni viták ellenére Magyarország kulcsszerepet játszik a NATO védelmi rendszerében / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben megerősítette, hogy hazánk évtizedek óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős hozzájárulást tesz a közös biztonsághoz. A sajtótájékoztatón Rutte elismerte, hogy bár viták folynak a szövetségesek között, például Magyarország Ukrajnának szánt hitelének és az Oroszország elleni újabb szankciók blokkolása kapcsán. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

A NATO főtitkárának nem feladata a viták kommentálása, hanem a megoldások elősegítése. Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk

– fogalmazott.

Rutte a litván miniszterelnökkel, Inga Ruginienével közös sajtótájékoztatón kiemelte Litvánia 2004-es csatlakozását, és azt, hogy a balti ország rekordmagas, a GDP 5,38 százalékát kitevő védelmi kiadást tervez 2026-ban, meghaladva a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a légvédelem megerősítése abszolút prioritás, és a NATO-nak mintegy ötszörösére kell növelnie jelenlegi képességeit, hogy garantálni tudja a szövetségi terület minden egyes centiméterének védelmét.

Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij volt tanácsadója: „Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok!" Egy volt ukrán minisztériumi tanácsadó katonai fenyegetést intézett Magyarország és Orbán Viktor ellen. A Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadása után Kijev újra elvetemült bosszút akar állni hazánkon.

Az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatban Rutte megerősítette Washington teljes elkötelezettségét a NATO és az 5. cikkely mellett, ugyanakkor

az európai szövetségeseket arra ösztönözte, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és hajtsák végre a hágai csúcstalálkozón tett vállalásokat.

A főtitkár megszólalt a Sarkvidéki Őrszem kezdeményezésről is, amely az Északi-sarkvidék térségének megerősített védelmét célozza. Az új megközelítés egységes NATO-stratégiát biztosít, összehangolva a tagállamok tevékenységét, és segít pótolni az esetleges képességhiányokat.