Deviza
EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14% EUR/HUF375,8 +0,19% USD/HUF318,67 +0,35% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF411,52 +0,12% PLN/HUF89,03 +0,09% RON/HUF73,77 +0,17% CZK/HUF15,5 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5% BUX126 768,38 -0,25% MTELEKOM2 195 +6,55% MOL3 520 -0,06% OTP39 610 -1% RICHTER11 830 -0,67% OPUS548 +0,18% ANY7 500 0% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 807,37 -0,1% CETOP4 278,73 -1,5% CETOP NTR2 680,62 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mark Rutte
védelmi kiadások
Litvánia
Ukrajna
Magyarország
Barátság kőolajvezeték
NATO

Váratlanul megszólalt a NATO Magyarország és Ukrajna konfliktusáról: Zelenszkijnek ez nem fog tetszeni, nagyon másra számíthatott

A NATO főtitkára szerint a magyar kormány reakcióit a Barátság vezeték elzárására nem fogja elítélni. Mark Rutte ehelyett inkább méltatta Magyarország hozzájárulását a közös biztonsághoz, miközben más európai szövetségeseket a védelmi költségeik növelésére buzdított.
VG/MTI
2026.02.26, 18:48
Frissítve: 2026.02.26, 20:13

Mark Rutte újságírói kérdésre reagálva kiemelte, hogy Magyarország több mint 25 éve megbecsült nyugati szövetséges. A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt ukrán hadikölcsön vagy az Oroszország elleni szankciók ügye egyáltalán nem vonja kétségbe a magyar NATO-tagság értékét.

Mark Rutte NATO-főtitkár: Oroszország jelenti a legközvetlenebb fenyegetést az euroatlanti biztonságra
Mark Rutte hangsúlyozta, hogy az Ukrajnával szembeni viták ellenére Magyarország kulcsszerepet játszik a NATO védelmi rendszerében / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben megerősítette, hogy hazánk évtizedek óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős hozzájárulást tesz a közös biztonsághoz. A sajtótájékoztatón Rutte elismerte, hogy bár viták folynak a szövetségesek között, például Magyarország Ukrajnának szánt hitelének és az Oroszország elleni újabb szankciók blokkolása kapcsán. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

A NATO főtitkárának nem feladata a viták kommentálása, hanem a megoldások elősegítése. Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk

– fogalmazott.

Rutte a litván miniszterelnökkel, Inga Ruginienével közös sajtótájékoztatón kiemelte Litvánia 2004-es csatlakozását, és azt, hogy a balti ország rekordmagas, a GDP 5,38 százalékát kitevő védelmi kiadást tervez 2026-ban, meghaladva a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a légvédelem megerősítése abszolút prioritás, és a NATO-nak mintegy ötszörösére kell növelnie jelenlegi képességeit, hogy garantálni tudja a szövetségi terület minden egyes centiméterének védelmét.

Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij volt tanácsadója: „Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok!"

Egy volt ukrán minisztériumi tanácsadó katonai fenyegetést intézett Magyarország és Orbán Viktor ellen. A Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadása után Kijev újra elvetemült bosszút akar állni hazánkon.

Az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatban Rutte megerősítette Washington teljes elkötelezettségét a NATO és az 5. cikkely mellett, ugyanakkor 

az európai szövetségeseket arra ösztönözte, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és hajtsák végre a hágai csúcstalálkozón tett vállalásokat.

A főtitkár megszólalt a Sarkvidéki Őrszem kezdeményezésről is, amely az Északi-sarkvidék térségének megerősített védelmét célozza. Az új megközelítés egységes NATO-stratégiát biztosít, összehangolva a tagállamok tevékenységét, és segít pótolni az esetleges képességhiányokat.

Rutte összefoglalóan hangsúlyozta, hogy a közös biztonság és a szövetségesek támogatása mind a légvédelem, mind a pénzügyi hozzájárulások terén kulcsfontosságú. Magyarország és Litvánia példája azt mutatja, hogy a hosszú távú elkötelezettség és a stratégiai befektetések a NATO stabilitásának alapját jelentik.

Hiába a nézeteltérések, Mark Rutte Magyarország mellett áll

Fontos kiemelni: a NATO főtitkár annak ellenére nyilatkozott ilyen pozitívan hazánkról, hogy nem mindenben ért egyet Magyarországgal, és nemrég maga is vitába elegyedett a kormánnyal.

A Szijjártó Péter hétfőn élesen reagált Rutte egy ukrán parlament előtt elmondott beszédére, amelyben a NATO támogatásának fenntartását hangsúlyozta Ukrajna iránt. A külügyminiszter szerint a főtitkár kijelentései „háborúpárti” jellegűek, és nem egyeznek a korábbi NATO‑döntésekkel arról, hogy a szövetség nem vesz részt közvetlenül az orosz–ukrán konfliktusban. 

Ennek kapcsán felszólította Ruttét, hogy tartsa magát a NATO legfőbb döntéshozó testülete, az Észak‑atlanti Tanács állásfoglalásaihoz, és ne mélyítse tovább a feszültségeket a szövetségen belül.

Szijjártó külön kiemelte, szerinte a NATO főtitkárnak vissza kellene fogni a nyilatkozatokat, és nem szabadna olyan üzeneteket közvetítenie, amelyek a háború további eszkalációjához vezethetnek. A külügyminiszter szerint a szövetség feladata a békefenntartás és a feszültségek csökkentése, nem pedig a konfliktus további „felhevítése”.

Szijjártó Péter keményen beszólt a NATO-főtitkárnak: nem erre szövetkeztünk, fogja vissza magát!

A magyar külügy vezetője felszólította Mark Ruttét, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és tartsa magát a NATO döntéseihez. Szijjártó Péter a NATO-főtitkár Kijevben elhangzott beszédére reagált élesen.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12874 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu