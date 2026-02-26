Deviza
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
földi kiszolgálás
repülőtér
Budapest Airport
fejlesztés

Újabb jelentős beruházás kezdődhet a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren

Kiválasztották a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztése keretében létrejövő új operatív központ, az Airport Service Center generálkivitelezőjét.
Világgazdaság
2026.02.26, 17:28

A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. és a Merkbau Zrt. konzorcium nyerte el a repülőtér fejlesztés újabb szakaszában a 2-es terminálon az Airport Service Center generálkivitelezési feladatait az uniós közbeszerzési értesítő hirdetmény szerint – számolt be az Origo.

Airport Service Center, 20250610_repter_010_VZBudapest Airport, repülőtéridőjárás, havazás, hideg idő
Kihirdették, ki végzi az Airport Service Center generálkivitelezési feladatait / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Airport Service Center: fontos szerep a földi kiszolgálásban

A beruházás célja a földi kiszolgálásban részt vevő szervezetek hatékonyabb együttműködésének támogatása, valamint a működési infrastruktúra korszerűsítése.

Az új irodaépületben kapnak helyet a földi kiszolgáló cégek, légitársaságok, valamint a Budapest Airport különböző szervezeti egységei. 

A létesítményben irodák, raktárak és öltözők egyaránt kialakításra kerülnek, három eltérő biztonsági besorolású zónában: földi, ellenőrzött földi és SRA területen – írja a Magyar Építők.

A mintegy 82×73 méteres befoglaló méretű, T-alaprajzú létesítmény szára földszint + 1 emeletes kialakítású, míg a fejépület földszint + 3 emelet tagolású lesz. A komplexum nettó alapterülete közel 9530 négyzetméter, a tervezett épületmagasság 12,26 méter, amelyben a közlekedést négy felvonó biztosítja.
További részleteket ide kattintva olvashat. 

 

