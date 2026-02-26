Gulyás Gergely: eljárás indul a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos állítások miatt

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán reagált a gödi Samsung-gyárral kapcsolatos aznap megjelent hírekre. A bejegyzésében hangsúlyozta: a magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.

Fotó: Mónus Márton / MTI

Mint írta, Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben, ezek pedig minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak. A kormány leghatározottabb utasítása és elvárása a hatóságok felé mindig is az volt, hogy ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.

Gulyás Gergely hozzátette: a ma megjelent, név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli, és az eljárást haladéktalanul megindítja.

Fókuszban a gödi Samsung-gyár

A gödi Samsung-akkumulátorgyár az elmúlt hetekben került a figyelem középpontjába, mivel a Telex szerint az üzemben dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal és a Samsung cáfolta a portál állításait. Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál szerinte álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe.

A kormányhivatal szerint az üzem nem veszélyeztette a környezetet

A Kúria döntése értelmében a Samsung Zrt. egységes környezethasználati engedélye február elején újra hatályossá vált. A hatóság akkor hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.