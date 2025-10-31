Zelenszkij kiállt a világ elé a legfőbb ukrán kémmel és közölte: elpusztították Oroszország rettegett fegyverét, az Oresnyiket – ezt eddig senki nem tudta

A Legfőbb Hírszerzési Igazgatóság, az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat és a Külföldi Hírszerző Szolgálat erői megerősítették, hogy megsemmisítették az egyik három orosz közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, az Oresnyiket. Ezt az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetője, Vaszil Maljuk altábornagy jelentette be, az Interfax-Ukrajina tudósítása szerint.

Az oresnyik az ukrán haderő számára korábban a legfenyegetőbb fegyvernek számított. / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkijjel tartott tájékoztatón közölte, hogy a rakétát Oroszországban, a Volga-menti Kapusztyin Jar területén semmisítették meg.

Ezt korábban még nem hoztuk nyilvánosságra, de röviden és tömören elmondhatjuk, hogy egy Oresnyik rakétát etsikeresen megsemmisítettünk orosz területen, Kapusztyin Jarban az Állami Biztonsági Szolgálat, az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat és a Nemzeti Biztonsági Szolgálat erőivel.

Az ukrán fegyveres erők vezetője megerősítette, hogy a megsemmisítés 100 százalékos volt, nagyon sikeres művelet történt.

A fejleményekről kizárólag a legfőbb parancsnoknak, Ukrajna elnökének számoltunk be, illetve több más ország elnökéhez is eljuttattuk a hírt – hangsúlyozta Vaszil Maljuk. Megjegyezte azt is, hogy a műveletet akkor hajtották végre, amikor az Oresnyik név még általánosságban ismeretlen volt a nemzetközi nagyközönség számára. Hozzátette, hogy ezt a sikeres megsemmítési műveletet tavaly nyáron hajtották végre.

Ukrán siker a múltból — de mi a helyzet most?

Korábban 2024. november 21-én reggel az oroszok közepes hatótávolságú Oresnyik rakétával támadták meg a Dnyeper folyót. Vlagyimir Putyin orosz elnök később kijelentette, hogy ez a "legújabb rakéta” tesztelése volt. Később kiderült, hogy röviddel az Oresnyik indítása előtt az Orosz Föderáció figyelmeztette az Egyesült Államokat egy lehetséges rakétatámadásra Ukrajna ellen.

Mivel az ehhez hasonló eredményekről a világ csak csúsztatva értesül, ezért szinte lehetetlen nyomon követni, hogy ki hol tart a fegyverkezési és védekezési technológiák fejlesztésében orosz vagy ukrán oldalról. Beszédes azonban, hogy Donald Trump amerikai elnök engedélyt adott a héten a nukleáris tesztek megkezdésére rögtön azt követően, hogy a Kreml egy szerintük nem nukleáris tesznek minősülő, arra azonban megszólalásig hasonló tesztet végeztek.