Deviza
EUR/HUF387.9 -0.16% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.89 -0.21% PLN/HUF91.15 -0.45% RON/HUF76.28 -0.14% CZK/HUF15.95 -0.09% EUR/HUF387.9 -0.16% USD/HUF335.23 -0.13% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.89 -0.21% PLN/HUF91.15 -0.45% RON/HUF76.28 -0.14% CZK/HUF15.95 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,064.38 +0.07% MTELEKOM1,790 +0.56% MOL2,964 -1.08% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,370 -0.77% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS159 +0.31% WABERERS5,800 +4.14% BUMIX9,897.26 +0.06% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,297.14 +0.25% BUX107,064.38 +0.07% MTELEKOM1,790 +0.56% MOL2,964 -1.08% OTP32,000 +0.88% RICHTER10,370 -0.77% OPUS555 -0.36% ANY7,100 -0.28% AUTOWALLIS159 +0.31% WABERERS5,800 +4.14% BUMIX9,897.26 +0.06% CETOP3,665.34 -0.11% CETOP NTR2,297.14 +0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-ukrán háború
vadászgépek
Rafale

„Talált pénzből" tárazna be vadászbombázókból Zelenszkij: most jött el a pillanat, erre már léphetnek az oroszok

Az ukrán légierő kénytelen lecserélni a Szovjetunióból örökölt vadászgépeit, hiszen azok modernizálására nincs mód. A francia Rafale előnye, hogy gyorsan bevethető, megvan hozzá a szervizháttér, miután hasonló Mirage–2000 repülők már vannak az ukrán légierőnél.
K. B. G.
2025.10.31., 10:23

Tovább erősítené légierejét Ukrajna, Franciaországgal tárgyal Rafale vadászgépek beszerzéséről, a tervek szerint a befagyasztott orosz vagyonból fizetnének ki a gépeket. A francia vadászgépek nagy előnye, hogy meglehetősen hasonlítanak az Ukrajna által már most is használt Mirage–2000-hez, tehát azok adoptálásuk is gyorsabb lehet.

FRANCE-AIR-FORCE-EXERCISE-VOLFA-25-PREFLIGHT-INSPECTION-MONT-DE-MARSAN
A francia Rafale lehet az ukrán légierő legújabb vadászgépe / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az orosz Pravda összefoglalója szerint az orosz jegybanki vagyon elkobzása súlyos következményekkel járhat Európa számára, és akár tőkemenekítést is okozhat a kontinensről, ám ezzel párhuzamosan segítheti az európai hadiipar felpörgetését is.

Így néz ki most az ukrán légierő

A lap arról is beszámolt, hogy az ukrán légierő jelenleg ötféle vadászgépet használ, ezek:

  • Szu–27
  • Szu–24M
  • MiG–29A/UB
  • F–16 és
  • Mirage–2000

Bár hatótávolságban, teljesítményben, radarméretben és fegyverzetben a Szu–27 felülmúlja a nyugati országokból érkező gépeket, a Szovjetuniótól örökölt gépek utánpótlására Kijevnek nincs módja, és az ilyen típusú vadászgépek jelentős része már megsemmisült a háború kezdete óta.

Az ukrán hadügyminisztérium főként svéd Gripen E/F vadászgépekkel, Rafale és F–16-os vadászgépekkel cserélné le légierejét, hiszen a nyugati repülőgépek modernizálására is van lehetőség.

Ezt kell tudni a Rafale vadászgépről

A Rafale légi harcban tanúsított hatékonyságát számos kritika érte, és a vadászgép nem teljesített jól első éles bevetésén sem, amikor májusban az indiai légierő Rafale vadászgépei kerültek szembe a pakisztáni légierő kínai J–10C repülőivel.

Bár a J–10C a legkevésbé fejlett a Kínában gyártott vadászgépek közül, az orosz lap szerint így is jóval fejlettebb az orosz hadsereg szolgálatában lévő vadászgépeknél, leszámítva a kevés Szu–57-est. Hadgyakorlatok során a kínai vadászgépek többször bizonyították fölényüket a Szu–35-ös vadászgépekkel szemben, így 

a Rafale is életképesebb lehet az európai hadszíntéren, mint a csendes-óceánin.

A francia vadászgép fő előnye az orosz repülőkkel szemben a nagy hatótávolságú Meteor levegő-levegő rakéta lehet, ám az új R–77M rakéták júliusi bevezetése az orosz légierőnél megszüntette ezt a különbséget.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12268 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
német autógyártók

Több irányból kapja a pofonokat, de így is csaknem megtriplázta nyereségét az Audi – a koccintással még várni kell

Amerikai gyáralapításra készül a német prémiumautógyártó.
4 perc
orosz-ukrán háború

„Talált pénzből" tárazna be vadászbombázókból Zelenszkij: most jött el a pillanat, erre már léphetnek az oroszok

Az ukrán légierő kénytelen lecserélni a Szovjetunióból örökölt vadászgépeit, hiszen azok modernizálására, cseréjére nincs mód.
9 perc
14. havi nyugdíj

Orbán Viktor elárulta, hogyan vezetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: „Most kell megcsinálni”

Minden bizonnyal valóban bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu