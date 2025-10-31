„Talált pénzből" tárazna be vadászbombázókból Zelenszkij: most jött el a pillanat, erre már léphetnek az oroszok

Tovább erősítené légierejét Ukrajna, Franciaországgal tárgyal Rafale vadászgépek beszerzéséről, a tervek szerint a befagyasztott orosz vagyonból fizetnének ki a gépeket. A francia vadászgépek nagy előnye, hogy meglehetősen hasonlítanak az Ukrajna által már most is használt Mirage–2000-hez, tehát azok adoptálásuk is gyorsabb lehet.

A francia Rafale lehet az ukrán légierő legújabb vadászgépe / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az orosz Pravda összefoglalója szerint az orosz jegybanki vagyon elkobzása súlyos következményekkel járhat Európa számára, és akár tőkemenekítést is okozhat a kontinensről, ám ezzel párhuzamosan segítheti az európai hadiipar felpörgetését is.

Így néz ki most az ukrán légierő

A lap arról is beszámolt, hogy az ukrán légierő jelenleg ötféle vadászgépet használ, ezek:

Szu–27

Szu–24M

MiG–29A/UB

F–16 és

Mirage–2000

Bár hatótávolságban, teljesítményben, radarméretben és fegyverzetben a Szu–27 felülmúlja a nyugati országokból érkező gépeket, a Szovjetuniótól örökölt gépek utánpótlására Kijevnek nincs módja, és az ilyen típusú vadászgépek jelentős része már megsemmisült a háború kezdete óta.

Az ukrán hadügyminisztérium főként svéd Gripen E/F vadászgépekkel, Rafale és F–16-os vadászgépekkel cserélné le légierejét, hiszen a nyugati repülőgépek modernizálására is van lehetőség.

Ezt kell tudni a Rafale vadászgépről

A Rafale légi harcban tanúsított hatékonyságát számos kritika érte, és a vadászgép nem teljesített jól első éles bevetésén sem, amikor májusban az indiai légierő Rafale vadászgépei kerültek szembe a pakisztáni légierő kínai J–10C repülőivel.

Bár a J–10C a legkevésbé fejlett a Kínában gyártott vadászgépek közül, az orosz lap szerint így is jóval fejlettebb az orosz hadsereg szolgálatában lévő vadászgépeknél, leszámítva a kevés Szu–57-est. Hadgyakorlatok során a kínai vadászgépek többször bizonyították fölényüket a Szu–35-ös vadászgépekkel szemben, így

a Rafale is életképesebb lehet az európai hadszíntéren, mint a csendes-óceánin.

A francia vadászgép fő előnye az orosz repülőkkel szemben a nagy hatótávolságú Meteor levegő-levegő rakéta lehet, ám az új R–77M rakéták júliusi bevezetése az orosz légierőnél megszüntette ezt a különbséget.