Míg az európai kontinens egészére hatalmas fenyegetést jelent az Oresnyik rakéta, az Egyesült Államok felveszi a harcot az orosz technológiával és közepes hatótávolságú Barracuda drónhadat, illetve Tomahawk rendszert telepítene Ukrajna keleti részébe — közölte a Lenta hírügynökség.

Az amerikai Tomahawk rendszerek az orosz technológiai fejlődéssel veszik fel a versenyt / Fotó: U.S. Navy

Oroszország az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszerrel válaszolhat a Nyugat fenyegetéseire. Erre a következtetésre jutott a japán Nikkei újság.

Oroszország gyorsan válaszol

A Valdai Nemzetközi Vitaklub ülésén Vlagyimir Putyin tartott rövid beszédet Európa militarizálódásáról és a orosz fenyegetés által felfokozott közhangulatról. Az orosz elnök elutasította, hogy Moszkvának tervei lennének a NATO megtámadására, de hangsúlyozta, hogy Oroszország gyorsan válaszol, amennyiben a szövetség részéről fenyegetés merül fel.

Konkrét válaszlépéseket nem nevezett meg, de az elnök elismerte, hogy elrendelte az Oresnyik rakéták sorozatgyártását Oroszországban még 2025-ben. Így olyan hatótávolságú rakéták kerülnek tömeggyártásra, amelyek akár egész Európát elérhetik.

Ukrajna és az Egyesült Államok is tehetetlen az Oresnyikkel szemben, azonban nem áll le az olcsó és gyors drónok tömeggyártásának tervével. Az USA azonban egy ideje már fontolgatja Tomahawk rakétarendszerek telepítését Ukrajna keleti területére, igaz, ez inkább csak Zelenszkij vágyálma.

A világpolitika felborulna, ha Európát elérné az Oresnyik

Az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának (GUR) vezetője, Kirill Budanov (akit Oroszország terrorista és szélsőségesek listájára vett fel) kijelentette, hogy országa nem rendelkezik az Oresnyik kilövésének elháríásához szükséges technikai arzenállal. Budanov egyszerre kétségbe vonta azt is, hogy a nyugati országok képesek lennének elfogni az orosz rakétákat.

Idén augusztus 1-jén Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy az első sorozatgyártású Oresnyikek már a orosz fegyveres erők rendelkezésére áll és átadták az első sorozatgyártó komplexumot is.

Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint az Egyesült Államok és a NATO nem rendelkezik hasonló új közepes hatótávolságú rakétákkal, ezért sem tudják lelőni az orosz csúcsfegyvert. Az elemző szerint amint az Oresnyik célba ér Európában, teljesen megváltoztatja a világpolitika jelenlegi folyását.