Megsemmisítették Paks II. támogatási szerződését jóváhagyó határozatot - reagált a kormány: nincs jogi akadálya, hogy a beruházás folytatódjon

A bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal – olvasható abban a közleményben, amely arról tudósít, hogy a bíróság megsemmisíti a Magyarország által a Paks II. atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot.

A két új paksi atomblokk építését segítő támogatás veszélybe került/ Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A tájékoztatásból kiderül, hogy a bíróság Ausztria fellebbezése alapján helyezi hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, és megsemmisíti a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást.

A magyarázat szerint ugyanis, mivel a két reaktor megépítése része a támogatás tárgyának, az építési szerződés valamely orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz,

a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy ez a nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.

A Paks II. beruházás folytatódhat

Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, az Európai Bíróság valóban ítéletet hozott, nem állapított meg semmilyen jogsértést – mondta egy új bírósági ítéletről a Paks II. állami támogatásával kapcsolatban. A bíróság két eljárás összekapcsolását kifogásolta, ebből az következik, hogy Magyarország az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járt el.

Hozzátette: nincs jogi akadálya, hogy a Paks II. beruházás folytatódjon.

Szijjártó: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

Megszólalt az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Mint jelezte: az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta: "Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg."