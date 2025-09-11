Megsemmisítették Paks II. támogatási szerződését jóváhagyó határozatot - reagált a kormány: nincs jogi akadálya, hogy a beruházás folytatódjon

A bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal – olvasható abban a közleményben, amely arról tudósít, hogy a bíróság megsemmisíti a Magyarország által a Paks II. atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot.
A tájékoztatásból kiderül, hogy a bíróság Ausztria fellebbezése alapján helyezi hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, és megsemmisíti a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást.
A magyarázat szerint ugyanis, mivel a két reaktor megépítése része a támogatás tárgyának, az építési szerződés valamely orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz,
a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy ez a nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.
Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, az Európai Bíróság valóban ítéletet hozott, nem állapított meg semmilyen jogsértést – mondta egy új bírósági ítéletről a Paks II. állami támogatásával kapcsolatban. A bíróság két eljárás összekapcsolását kifogásolta, ebből az következik, hogy Magyarország az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járt el.
Hozzátette: nincs jogi akadálya, hogy a Paks II. beruházás folytatódjon.
Megszólalt az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Mint jelezte: az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén a paksi bővítés állami támogatásával kapcsolatos európai bírósági ítélet kapcsán hangsúlyozta: "Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg."
Ezután rámutatott, hogy a kormány a paksi atomerőmű építését továbbra is a magyar energiabiztonság legfőbb jövőbeni pillérének tekinti.
"Ez a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a beruházás előrehaladását, sőt ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk" - húzta alá. "A következő évtized elején az új paksi atomerőműnek mindkét blokkját a hálózatra fogjuk kapcsolni, ezzel egy hatalmas lépést teszünk előre Magyarország energiabiztonságának garantálása terén".
Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában hagyta jóvá azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén két új atomreaktor fejlesztése céljából kívánt nyújtani az MVM Paks II. állami tulajdonú vállalkozásnak. Ezen új reaktoroknak fokozatosan fel kellett váltaniuk a négy meglévő reaktort. Úgy tervezték, hogy a MVM Paks II. térítésmentesen a két új reaktor tulajdonosa és üzemeltetője lesz. A reaktorok megépítését teljes egészében a magyar államnak kellett finanszíroznia.
Az új reaktorok megépítésével közvetlen odaítéléssel a Nizhny Novgorod Engineering orosz vállalkozást bízták
meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozása céljából állami kölcsönt nyújt Magyarországnak.
Ausztria az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta a bizottság jóváhagyó határozatát. A törvényszék a 2022. november 30-i ítéletében elutasította a keresetet. Ausztria ezt követően fellebbezést nyújtott be a bírósághoz a törvényszék ítélete ellen. A bíróság hatályon kívül helyezi a törvényszék ítéletét, és megsemmisíti a bizottság jóváhagyó határozatát.
Különösen a bíróság úgy ítéli meg, hogy ellentétben azzal, amit a törvényszék megállapított, a bizottság nem elégedhetett volna meg annak vizsgálatával, hogy a szóban forgó támogatás megfelel-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozásnak, hanem azt is meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új atomreaktor megépítésére irányuló szerződés közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályozással.
A két reaktor megépítése ugyanis szerves részét képezte a Magyarország által bejelentett azon támogatási intézkedésnek, amely a két új reaktornak a Paks II. társaság részére történő térítésmentes rendelkezésre bocsátására irányult.
A bíróság hangsúlyozza: az, ha valamely infrastruktúra megépítésére vonatkozó szerződés odaítélése céljából nyílt közbeszerzési eljárást folytatnak le, az hatással lehet
Ezenkívül, amennyiben a bizottság a jóváhagyó határozatában úgy ítélte meg, hogy az építési szerződés közvetlen
odaítélése mindenesetre megfelelt a közbeszerzési szabályoknak, e határozat nincs kellően megindokolva. Az ugyanis, ha a bizottság csupán visszautal arra a kötelezettségszegési eljárásra, amelyet 2015-ben indított Magyarországgal szemben az építési szerződés közvetlen odaítélésével kapcsolatban, és amelyet annak megállapításával zárt le, hogy ez az odaítélés összhangban volt a közbeszerzési szabályokkal, nem elegendő, mivel nem teszi lehetővé az e következtetéshez vezető konkrét okok megértését.
A törvényszék ítéletével vagy végzésével szemben a bírósághoz lehet fellebbezni, kizárólag jogkérdésekben. A fellebbezésnek főszabály szerint nincs halasztó hatálya. Ha a fellebbezés elfogadható és megalapozott, a bíróság hatályon kívül helyezi a törvényszék határozatát. Ha a per állása megengedi, a bíróság a jogvitát maga is érdemben eldöntheti. Ellenkező esetben a bíróság az ügyet visszautalja a törvényszék elé, amely kötve van a fellebbezési eljárás során a bíróság által hozott határozathoz – olvasható.
