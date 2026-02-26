Pénzesőt szór a részvényesekre a Magyar Telekom – meg is lett az eredménye, 25 éve nem látott csúcson az árfolyam

Csütörtökön több mint 6 százalékot erősödtek a Magyar Telekom részvényei, miután a telekommunikációs cég szerdán közölte, hogy busás osztalékot fizet a részvényeseknek és ezt még 50 milliárd forint sajátrészvény-vásárlással is megfejeli.

A Magyar Telekom bőkezű a részvényesekkel /Fotó: TobiasTropper / Shutterstock

Négy év alatt tízszerezte az osztalékot a Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama így a 2200 forintos szintet ostromolta a kereskedés folyamán. A vállalat a szerdai tőzsdezárás után számolt be tavalyi eredményeiről, mely ugyan nem múlta felül a várakozásokat, ám a részvényesi juttatások bőkezűségére nem lehet panasz:

a Magyar Telekom nyereségének 90 százalékát visszajuttatja a részvényesekhez.

A vállalat részvényei ráadásul kiemelkedő forgalom mellett cseréltek gazdát a bőkezű, a jelenlegi részvényállomány alapján 154 forintos osztalék és a sajátrészvény-vásárlások hírére, így már a kereskedés vége előtt másfél órával közel kétmillió részvény cserélt gazdát, noha az elmúlt 30 nap átlagos forgalma kevesebb mint egymillió részvény volt. A kereskedés értékét nézve ez még inkább kiemelkedő, figyelembe véve a több mint 25 éves árfolyamcsúcsot.

A Magyar Telekom az elmúlt években hihetetlen ralit produkált, a jelenlegi 2200 forintos szintet közelítő árfolyam árnyékában érdemes arra emlékezni, hogy nem is olyan régen, 2022 őszén még kevesebb mint 300 forintért is kaphatók voltak a cég papírjai. Azóta a telekommunikációs vállalat képes volt jelentősen növelni nyereségét, ami a részvényesi kifizetéseken is látszik, hiszen az idei osztalék mintegy tízszerese lehet a 2022-ben fizetett 15,05 forintnak. A cégvezetés az idei évben közepes egy számjegyű növekedésre számít az eredményben, így az osztalék jövőre akár még tovább nőhet.