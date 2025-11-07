Deviza
Most dől el Ukrajna sorsa, Brüsszel megtörheti az utolsó ellenállást Nyugat-Európában: az oroszoktól ma elvehetnek 140 milliárd eurót

Az utolsó szakaszához érkezik az Európai Bizottság befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról szóló döntése. A bizottság által megítélt 140 milliárd eurós hitel tavaszig meg kell, hogy érkezzen Ukrajnába, mielőtt az országnak elfogyna a pénze.
VG
2025.11.07, 08:39
Frissítve: 2025.11.07, 09:33

Az Európai Bizottság fokozza a tárgyalásokat a belga kormánnyal, hogy biztosítsa a Kijevnek nyújtandó, 140 milliárd eurós, kulcsfontosságú kártérítési hitelt, mivel az óra ketyeg, és Ukrajnának tavasszal elfogy a pénze – közölte a Politico.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Ukrajna jövő évi költségvetését tervezi / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

Európában befagyasztott orosz milliárdok

Bart De Wever belga miniszterelnök a hazai költségvetési válságra koncentrál, és az Európai Parlament valószínűleg beleszólást kap a kártérítési hitelbe, ami lelassítaná a jóváhagyást. A vitatott hitelről (amelyet a belga földön befagyasztott orosz állami vagyon fedezne) folyó legújabb tárgyalási forduló véget ér, amikor a bizottság gazdasági és költségvetési osztályainak magas rangú tisztviselői megpróbálják megnyugtatni a belga vezetést, hogy a hitelhez kapcsolódó pénzügyi és jogi kockázatokat kezelik.

De Wever akadályozza a tervezett EU-mega-kölcsönt, amelynek célja, hogy Kijev három évre pénzügyi lélegzetvételhez jusson. Ukrajna jelenleg mintegy 60 milliárd dolláros költségvetési hiányt szenved el a következő két évben, a hadsereg támogatásának költségeit nem számítva. 

Ütött az óra: faképnél hagyhatja az IMF Volodimir Zelenszkijt, nem ad neki több pénzt – nyugat-európai ország döntheti be Ukrajnát

Az Európai Bizottság lobbizik

A kudarc arra kényszerítené a blokk vezetőit, hogy saját kincstárukat nyissák meg Kijev védelmének fenntartása érdekében az orosz erőkkel szemben – vagy kockáztassák, hogy Kijev Moszkva kezébe kerül. 

A bizottság próbálja eloszlatni De Wever aggodalmait, miszerint Belgiumnak vissza kell majd visszafizetnie az összeget Moszkvának, amint a háború véget ér, vagy amint a Kreml ügyvédei sikeresen beperelik kormányát a brüsszeli székhelyű pénzügyi letéti intézmény, az Euroclear felügyelete alatt álló befagyasztott eszközök felhasználása miatt.

Politikai feszültségek gerjesztése a pénzek kiutalása érdekében

Az egyik névtelenséget kérő tisztviselő arról nyilatkozott, hogy a következő napokban a legmagasabb szinten is tárgyalások fognak folyni a témában. Ezek azonban csak akkor kezdődhetnek, amikor De Wever saját hazájában politikai nehézségekkel szembesül. 

Kormánya pártjai feszült tárgyalásokba keveredtek, hogy véglegesítsék az ország költségvetését és teljesítsék a koalíció ígéretét, miszerint tízmilliárd euróval csökkentik a kiadásokat. 

De Wever csütörtökön elmondta, hogy megkérte Philippe belga királyt, adjon a kormánynak karácsonyig időt a költségvetési megállapodás kidolgozására, miután több korábbi határidőt is elmulasztottak, és hangsúlyozta, hogy ez a kormány utolsó esélye a költségvetés elfogadására.

