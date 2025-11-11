Betört a magyar piacra az új kínai autógyártó, sorra nyitja üzleteit – meglepő hajtáslánccal kerülnének a topba

A Chery Group az idén január és október között 2 288 929 járművet adott el, ami 13 százalékos éves növekedés; a vállalat globális felhasználói bázisa már meghaladja a 18 milliót, köztük több mint 5,56 millió külföldi vevővel, ezzel a Chery egy új minőségű, nemzetközi növekedési szakaszba lépett – ismerteti a vállalat közleményében, amelyet magyarországi importőr partnere, a Grand Automotive Central Europe közölt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Októberben a Chery Group 281 161 járművet adott el, ami 3,3 százalékos éves növekedés. Az új energiával hajtott járművek (NEV) értékesítése 110 346 darabra emelkedett, ez 54,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A külföldi szállítások elérték a 126 434 járművet, ami 13 százalékos éves növekedés – immár hat egymást követő hónapban haladta meg az export a 100 ezer darabot.

Az összesített export jelenleg 1 062 862 járműnél tart, amivel a Chery kínai autógyártóként a leggyorsabban érte el egy naptári éven belül az egymillió exportált járművet. A közleményben kiemelik, hogy a vállalat áttörést ért el az új energiahajtású üzletág méretében és növekedési ütemében, sikeresen alakítva ki egy népszerű, piacképes modellportfóliót.

A folyamatos technológiai innovációnak tulajdonítják, hogy a Chery Group január és október között 697 891 NEV-et értékesített, ami 73,1 százalékos éves növekedés. Ezzel megerősítette pozícióját a legjobb öt autógyártó között a NEV-ek értékesítési volumene alapján. A Chery dinamikusan halad előre Európában globális stratégiájának megvalósításában.

Felgyorsult az európai terjeszkedés

A vállalat felgyorsította európai terjeszkedését: az év első tíz hónapjában 171 147 járművet értékesített az EU és az Egyesült Királyság piacain, ami 2,4-szeres növekedés az előző évhez képest. Emlékeztettek: a Chery az első kínai márka, amely helyi gyártást valósított meg Európában, már működik Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban, most pedig Franciaországban és Németországban terjeszkedik.

A Chery autómárka piacra lépését Magyarországon az idén áprilisban jelentette be a Grand Automotive vállalat, amellyel a vezérképviseleti feladatokról kötött megállapodást a kínai Chery Automobile. Az értékesítés az év második felében megkezdődött, október végéig eddig több mint 750 autót adtak el Magyarországon.