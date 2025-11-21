Deviza
orosz-ukrán háború
TTF
gázár

Ez már a béke hatása? Másfél éve nem volt ilyen olcsó a földgáz Európában

Annak ellenére lett olcsó a nyersanyag, hogy a tél kezdetén ez ritkaságnak számít, ráadásul az európai gáztárolók is kevésbé vannak tele mint tavaly ilyenkor. Az európai gázár azonban még mindig meghaladja az orosz–ukrán háború előtti időszakot meghatározó szintet.
K. B. G.
2025.11.21, 16:18
Frissítve: 2025.11.21, 17:18

Noha novemberben a németországi szélenergia-termelés elmaradt az elmúlt években megszokottól, miközben a következő napokra lehűlést is jósolnak az időjárás-előrejelzések, az európai földgázárak tavaly május óta nem látott szintre, 30 euró/MWh közelébe süllyedtek péntek reggel a TTF holland gáztőzsdén.

Az európai gázár másfél éve nem volt ilyen alacsony / Fotó: Shutterstock

Csak a béke közelsége magyarázhatja a gázár esését

Az esés hátterében az ukrajnai béke közeledése állhat, hiszen a szezonális felhasználás éppen az ellenkező irányba kellene, hogy lökje az árakat, ugyanakkor ahhoz hozzájárulhatnak az idén üzembe állított amerikai LNG-exportterminálok. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje a szerdai adatok szerint meghaladta a 80 százalékot, ami ugyan soknak tűnhet, de 10 százalékponttal elmarad a tavalyi év azonos időszakában mért állapottól az AGSI adatai alapján.

A közelgő esetleges béke hatására ugyanakkor visszatérhet az orosz kínálat egy része az európai piacokra, miközben a Norvégiából érkező vezetékes ellátás is zavartalan és az LNG-ellátás is bőséges. Az ugyanakkor 

ritkaságnak számít, hogy a nagykereskedelmi gázár a tél kezdetén érjen el mélypontot, hiszen a felhasználás ebben az időszakban a legmagasabb az északi féltekén.

Bár a 30 euró/MWh körüli európai gázár alacsonynak számít az elmúlt évekhez képest, a nyersanyag ennél olcsóbb, 10-20 euró körüli szinteken cserélt gazdát az orosz–ukrán háború, illetve a koronavírus-járvány előtti években.

Orbán Viktor: pár hét múlva eldől a budapesti békecsúcs sorsa

A magyar kormányfő szerint a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. Orbán Viktor közölte, hogy az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Bővebben>>>

