Ez már a béke hatása? Másfél éve nem volt ilyen olcsó a földgáz Európában

Noha novemberben a németországi szélenergia-termelés elmaradt az elmúlt években megszokottól, miközben a következő napokra lehűlést is jósolnak az időjárás-előrejelzések, az európai földgázárak tavaly május óta nem látott szintre, 30 euró/MWh közelébe süllyedtek péntek reggel a TTF holland gáztőzsdén.

Az európai gázár másfél éve nem volt ilyen alacsony / Fotó: Shutterstock

Csak a béke közelsége magyarázhatja a gázár esését

Az esés hátterében az ukrajnai béke közeledése állhat, hiszen a szezonális felhasználás éppen az ellenkező irányba kellene, hogy lökje az árakat, ugyanakkor ahhoz hozzájárulhatnak az idén üzembe állított amerikai LNG-exportterminálok. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje a szerdai adatok szerint meghaladta a 80 százalékot, ami ugyan soknak tűnhet, de 10 százalékponttal elmarad a tavalyi év azonos időszakában mért állapottól az AGSI adatai alapján.

A közelgő esetleges béke hatására ugyanakkor visszatérhet az orosz kínálat egy része az európai piacokra, miközben a Norvégiából érkező vezetékes ellátás is zavartalan és az LNG-ellátás is bőséges. Az ugyanakkor

ritkaságnak számít, hogy a nagykereskedelmi gázár a tél kezdetén érjen el mélypontot, hiszen a felhasználás ebben az időszakban a legmagasabb az északi féltekén.

Bár a 30 euró/MWh körüli európai gázár alacsonynak számít az elmúlt évekhez képest, a nyersanyag ennél olcsóbb, 10-20 euró körüli szinteken cserélt gazdát az orosz–ukrán háború, illetve a koronavírus-járvány előtti években.