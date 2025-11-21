Orbán Viktor: pár hét múlva eldől a budapesti békecsúcs sorsa
Közeledik a budapesti békecsúcs – jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a 28 pontos béketerv létezésének hivatalos megerősítése után következő 2-3 hét döntő lesz. Orbán Viktor erről pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt.
Orbán Viktor azt mondta: csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy
létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak,
az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. A következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és „elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs” – fogalmazott.
A kormányfő korábban a Facebookon úgy fogalmazott, hogy miközben Washington a békéről tárgyal, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”.
Orbán Viktor megfogalmazása szerint ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szavuk. „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán” – írta a miniszterelnök.
Zelenszkij szerint a béketerv csupán Washington víziója
Az amerikai elnök 28 pontos ukrajnai béketerve szerint Ukrajnának további kelet-ukrajnai területekről kellene lemondania, korlátoznia kellene a hadserege méretét, és vállalnia kellene, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.
Bár a terv olyan pontokat tartalmaz, amelyeket Ukrajna korábban következetesen elutasított, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem zárja ki a tárgyalást.
Zelenszkij azt mondta, a terv az amerikai fél „víziója”, nem pedig végleges ajánlat. Hozzátette, Ukrajna világossá tette saját vörös vonalait, és javaslatokat fog tenni, hogy a terv „valóban érdemi” legyen.
A tervezett területi engedmények mellett a dokumentum kimondja, hogy egy esetleges újabb orosz támadás „határozott, összehangolt katonai választ” váltana ki. Azt ugyanakkor nem részletezi, ebben milyen szerepet vállalna az Egyesült Államok.
Budapesti békecsúcs: minden sínen volt a halasztás előtt
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy a tervezett budapesti békecsúcs ötlete „teljes egészében az amerikai féltől” származott. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetésük során maga vetette fel a magyar fővárost helyszínként.
Donald Trump korábban bejelentette, hogy lemondja a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, de jelezte, reméli, hogy később még sor kerülhet rá.
A halasztásról szóló döntés azután született, hogy Washington váratlanul szankciókat jelentett be orosz energetikai cégek ellen.
A budapesti békecsúcs így továbbra is a levegőben lóg: miközben Moszkva a párbeszédre helyezné a hangsúlyt, Washington belpolitikai és külpolitikai nyomás alatt mérlegeli, mikor és milyen feltételekkel lenne érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni.