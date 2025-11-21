Orbán Viktor: pár hét múlva eldől a budapesti békecsúcs sorsa

Közeledik a budapesti békecsúcs – jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a 28 pontos béketerv létezésének hivatalos megerősítése után következő 2-3 hét döntő lesz. Orbán Viktor erről pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt mondta: csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy

létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak,

az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. A következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és „elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs” – fogalmazott.

A kormányfő korábban a Facebookon úgy fogalmazott, hogy miközben Washington a békéről tárgyal, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szavuk. „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán” – írta a miniszterelnök.

Zelenszkij szerint a béketerv csupán Washington víziója

Az amerikai elnök 28 pontos ukrajnai béketerve szerint Ukrajnának további kelet-ukrajnai területekről kellene lemondania, korlátoznia kellene a hadserege méretét, és vállalnia kellene, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

Bár a terv olyan pontokat tartalmaz, amelyeket Ukrajna korábban következetesen elutasított, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem zárja ki a tárgyalást.

Zelenszkij azt mondta, a terv az amerikai fél „víziója”, nem pedig végleges ajánlat. Hozzátette, Ukrajna világossá tette saját vörös vonalait, és javaslatokat fog tenni, hogy a terv „valóban érdemi” legyen.

A tervezett területi engedmények mellett a dokumentum kimondja, hogy egy esetleges újabb orosz támadás „határozott, összehangolt katonai választ” váltana ki. Azt ugyanakkor nem részletezi, ebben milyen szerepet vállalna az Egyesült Államok.