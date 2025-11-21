Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
békecsúcs
Donald Trump
Orbán Viktor

Orbán Viktor: pár hét múlva eldől a budapesti békecsúcs sorsa

A magyar kormányfő szerint a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. Orbán Viktor közölte, hogy az igazság pillanata itt van a nyakunkon.
VG
2025.11.21., 15:23

Közeledik a budapesti békecsúcs – jelentette ki a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a 28 pontos béketerv létezésének hivatalos megerősítése után következő 2-3 hét döntő lesz. Orbán Viktor erről pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt.

TRUMP, Donald; ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

Orbán Viktor azt mondta: csütörtök este hivatalosan is megerősítették, hogy 

létezik egy 28 pontos amerikai béketerv, amit az amerikaiak átadtak, 

az ukránok pedig hivatalosan is átvettek, és ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással. A következő 2-3 hét döntő lesz, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és „elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs” – fogalmazott.

A kormányfő korábban a Facebookon úgy fogalmazott, hogy miközben Washington a békéről tárgyal, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint ehhez a magyaroknak is lesz egy-két szavuk. „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán” – írta a miniszterelnök.

Zelenszkij szerint a béketerv csupán Washington víziója

Az amerikai  elnök 28 pontos ukrajnai béketerve szerint Ukrajnának további kelet-ukrajnai területekről kellene lemondania, korlátoznia kellene a hadserege méretét, és vállalnia kellene, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

Bár a terv olyan pontokat tartalmaz, amelyeket Ukrajna korábban következetesen elutasított, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem zárja ki a tárgyalást.

Zelenszkij azt mondta, a terv az amerikai fél „víziója”, nem pedig végleges ajánlat. Hozzátette, Ukrajna világossá tette saját vörös vonalait, és javaslatokat fog tenni, hogy a terv „valóban érdemi” legyen. 

A tervezett területi engedmények mellett a dokumentum kimondja, hogy egy esetleges újabb orosz támadás „határozott, összehangolt katonai választ” váltana ki. Azt ugyanakkor nem részletezi, ebben milyen szerepet vállalna az Egyesült Államok.

Budapesti békecsúcs: minden sínen volt a halasztás előtt

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy a tervezett budapesti békecsúcs ötlete „teljes egészében az amerikai féltől” származott. Hozzátette: Donald Trump amerikai elnök a legutóbbi telefonbeszélgetésük során maga vetette fel a magyar fővárost helyszínként.

Donald Trump korábban bejelentette, hogy lemondja a Putyinnal tervezett budapesti találkozót, de jelezte, reméli, hogy később még sor kerülhet rá

A halasztásról szóló döntés azután született, hogy Washington váratlanul szankciókat jelentett be orosz energetikai cégek ellen.

A budapesti békecsúcs így továbbra is a levegőben lóg: miközben Moszkva a párbeszédre helyezné a hangsúlyt, Washington belpolitikai és külpolitikai nyomás alatt mérlegeli, mikor és milyen feltételekkel lenne érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
önkéntes

Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrán parancsnok szerint is abszurd az ötlet.
2 perc
politikus

Váratlan fordulat: letartóztatták Trump egykori szövetségesét

Őrizetbe vették a volt brazil elnököt, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Hulladékból olajat – a Grapoila és egy fiatal nő sikertörténete

Hihetetlenül fiatalon, 19 évesen vágott bele a vállalkozásába Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője, aki a Kávészünet legújabb adásának vendége volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu