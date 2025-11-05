Deviza
EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27% EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.77 +0.09% BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.77 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
természeti katasztrófa
Jamaica
hurrikán

Jamaica GDP-jének a harmadát elsöpörte a Melissa hurrikán - felfoghatatlan a pusztítás

A kárbecslések még konzervatívak is lehetnek. Jamaica gazdasági teljesítménye rövid távon jelentősen visszaeshet.
M. Cs.
2025.11.05, 15:10
Frissítve: 2025.11.05, 16:21

Elképesztő pusztítást végzett a Melissa hurrikán a múlt héten Jamaica szigetén, Andrew Holness kormányfő szerint a lakóépületekben és kulcsfontosságú infrastruktúrában okozott kár értéke eléri a szigetország tavalyi GDP-jének a 28-30 százalékát. Ez 6-7 milliárd dollárt jelent, de a becslés még konzervatív is lehet. A gazdasági teljesítmény rövid távon 8-13 százalékkal visszaeshet.

Jamaica
Jamaica GDP-jének harmadát elsöpörte a vihar / Fotó: AFP

A Melissa volt minden idők legerősebb vihara, amelyik partot ért Jamaicán, a következményei pedig katasztrofálisak, a hatalmas anyagi károk miatt további hitelek felvétele válik szükségessé, még jobban eladósodik az ország.

A hitelhelyzet pedig már éppen kezdett javulni, a jamaicai pénzügyminisztérium hivatalos oldala szerint a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a korábban becsült 67,3 százalék helyett a GDP 62,4 százalékára csökkent az adósságállomány. Ez az arány várhatóan ismét emelkedni fog – figyelmeztetett a Reuters tudósítása szerint az alsóházban a miniszterelnök.

Jamaica egy részén még mindig nincs áram

A Melissa hurrikán sötétségbe borította a szigetországot, a legfrissebb becslések szerint legalább 

  • 32 ember halálát okozta Jamaicán, 
  • 34-ét Haitin 
  • és egyét a Dominikai Köztársaságban. 

A fogyasztók majdnem 50 százalékánál még a hét elején sem sikerült helyreállítani az áramellátást.

Az amerikai AccuWeather szakértői a karibi térségben 48–52 milliárd dollárra becsülték a károkat.

Ami Jamaicát illeti, a Verisk adatelemző becslése szerint csak a biztosított kár értéke 2,2-4,2 négymilliárd dollár lehet. A szigeten ugyanis a lakóingatlanok közel 70 százaléka tégla, a többi pedig fából készült, könnyűszerkezetes, többnyire házilag barkácsolt épület, mivel az építési szabályok meglehetősen lazák.

Több milliárd dolláros károkat okozott a Melissa / Fotó: AFP

Ilyen körülmények között súlyos károkra és számos esetben az épületek szinte teljes megsemmisülésére lehet számítani, amikor egy 5-ös kategóriájú hurrikán széllökései akár 320 kilométeres óránkénti sebességgel lecsapnak, ahogyan a Melissa esetében történt.

A Bloomberg News műholdas felvételek elemzésével megállapította, hogy azon a területen, ahol a hurrikán partot ért, az épületek legalább 76 százaléka megrongálódott, soknak beomlott a teteje. Az ország nyugati felén máshol is ugyanez történt az épületek 40 százalékával.

A vihar a nagyobb épületeket sem kímélte, iskolák tetejét is letépte a vihar, egy templomnak még a kőfalai is leomlottak. Chuck Watson, az Enki Research katasztrófamodellezője a jamaicai miniszterelnöknél sokkal magasabbra, 7,7 milliárd dollárra, a GDP 39 százalékára becsüli az okozott károkat.

Lassan érkezik a segítség a térségbe

Holness azt is elmondta a képviselőknek, hogy pénzügyi támogatást kér regionális szövetségeseitől, fejlesztési ügynökségektől és a magánszektortól.
„A szakértők szerint a Melissa az Atlanti-óceánon fizikailag lehetséges legerősebb vihar volt, amelyet a tengervíz rekordmagasságú hőmérséklete táplált” – emlékeztetett.

Lassan érkezik a segítség / Fotó: AFP

Erőssége olyan hatalmas volt, hogy több száz kilométerre lévő szeizmográfok is regisztrálták áthaladását. A Melissa hurrikán nem csak tragédia volt: figyelmeztetés is

– tette hozzá.

A segítség már érkezik: az Egyesült Államok 24 millió dollárt nyújt Jamaicának, Haitinak, a Bahamáknak és Kubának, a Nemzetközi Vöröskereszt 64 tonna élelmiszert szállított Jamaicára, és részt vesz az érintettek ellátásában az ENSZ Világélelmezési Programja is.

A Melissa Jamaica mezőgazdasági központjára csapott le, ahol már tavaly súlyos károkat okozott a Beryl hurrikán, így várhatóan jócskán megemelkednek majd az élelmiszerárak.

A hurrikán átsöpört az ország legfontosabb turisztikai folyosóján is, az ágazat sok alkalmazottja maradt munka nélkül.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu