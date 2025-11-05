Ez a légitársaság megúszta: próbálkozott a szankciókkal, de nem jutott sokra Donald Trump kormányzata — szabadon repkedhetnek a fehéroroszok

Az amerikai pénzügyminisztérium hivatalosan kizárta a belorusz légitársaságot a szankciós listából. Az erről szóló információ az SDN honlapján jelent meg.

Lukasenka a fehérorosz légitársaság szankciómentes működése érdekében 52 fogoly szabadon engedéséről döntött / Fotó: Ramil Sitdikov / Sputnik /AFP

A forrás szerint a Belavia légitársaság már nem tartozik az Egyesült Államok kormányának korlátozásai alá. Washington 2021 nyarán, az Európai Unió és az Egyesült Királyság nyomdokaiba lépve a 2020-as fehérorosz elnökválasztások után szankciókat vezetett be a légitársaság és egyéb belorusz szervezetek ellen.

A korlátozások feloldásának témáját Donald Trump amerikai elnök 2025 szeptemberében melegítette újra,

miután telefonon felvette a kapcsolatot Fehéroroszország vezetőjével, Alekszandr Lukasenkával. Válaszul a köztársasági elnök 52 politikai fogvatartottnak kegyelmezett meg.

A légitársaságért cserébe adták ki a foglyokat

Lukasenka kegyelmet adott 52 fogvatartottnak, és nagy üzletet ajánlott az Egyesült Államoknak. Washington cserébe feloldotta a szankciókat Fehéroroszország fő légitársasága ellen. Minszk kész nagy üzletet kötni Washingtonnal a „túszok” ügyében. A vonatkozó javaslatot Donald Trump amerikai elnök számára Lukasenka maga terjesztette elő.

„Őt (Donald Trumpot – a szerk.) kiemelten foglalkoztatják, elmondása szerint a túszok és a politikai foglyok kérdései. Én nem ellenzem, beszéljük meg ezt a témát globális szinten” – jelentette ki a fehérorosz államfő az amerikai elnök képviselőjével, John Cole-lal tartott találkozón.

Ha Donald ragaszkodik ahhoz, hogy magához vegye a szabadon bocsátottakat, akkor megpróbálunk egy globális megállapodást kidolgozni, ahogyan azt Trump úr szeretné. Egy »nagy megállapodást« ahogy ő nevezi

– magyarázta Lukasenka.

Minszk nem tart politikai foglyokat

Hozzátette, hogy Minszk nem érdekelt abban, hogy az amerikai fél számára fontos foglyok őrizetben maradjanak innentől. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezeket az embereket nem politikai cikkelyek alapján ítélték el, mivel ilyen cikkelyek nem szerepelnek a fehérorosz büntető törvénykönyvben. A belorusz vezető sajtótitkára, Natalja Eismont pontosította, hogy Lukasenka összesen 52 fogvatartottnak kegyelmezett meg.

Köztük vannak szélsőséges és terrorista szervezetek vezetői és tagjai is.

Mindannyian elhagyták Fehéroroszország területét.