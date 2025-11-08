Szlovákia makacsul ragaszkodik álláspontjához, nem enged a brüsszeli nyomásnak

Szlovákia nem fog beleegyezni abba, hogy befagyasztott orosz vagyont használjon fel Ukrajna támogatására - jelentette ki szombaton Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton a Bloomberg beszámolója szerint.

Fotó: Robert Fico / Facebook

„Szlovákia nem vesz részt semmilyen jogi vagy pénzügyi rendszerben, amely a befagyasztott vagyon lefoglalását célozná, ha ezeket az alapokat katonai költségekre költenék Ukrajnában” – mondta Fico az STVR közszolgálati műsorszolgáltatónak adott interjúban.

Az Európai Unió fontolgatja, hogy befagyasztott orosz jegybanki eszközöket felhasználva segítse Ukrajnát, amelynek 2026 elejére új finanszírozásra lesz szüksége. A tárgyalások azonban elakadtak, mivel Belgium erősebb biztosítékokat keres arra vonatkozóan, hogy ne vonják felelősségre a javasolt 140 milliárd eurós (163 milliárd dolláros) hitellel kapcsolatos kockázatokért, mivel a pénz nagy része Belgiumban van.

Fico korábban azzal fenyegetőzött, hogy blokkolja az Oroszország elleni szankciókat, bár végül bizonyos engedmények megszerzése után beleegyezett. De nyíltan elutasította az orosz vagyon lefoglalását Ukrajna finanszírozása érdekében.

„Be akarjuk fejezni a háborút, vagy csak szítjuk?” – mondta Fico, védve „békepárti” álláspontját. „140 milliárd eurót fogunk adni Ukrajnának, hogy folytassa a háborút. Mit jelent ez akkor? Hogy a háború legalább még két évig el fog tartani.”

A terv egyébként számos jogi, politikai és gazdasági kockázattal járat, és a végrehajtásához az EU-nak még számos akadályt kell elhárítania. A legnagyobb nyitott kérdés, hogy mi történik, ha Oroszország megtagadja a jóvátétel fizetését, vagy a háború a végtelenségig húzódik. Ebben az esetben az EU és különösen Belgium, ahol az eszközök nagy része található, potenciálisan hatalmas veszteséggel nézhetne szembe. Éppen ezért, Belgium komoly fenntartásokat fogalmazott meg: fő aggodalmuk, hogy ha a jóvátétel elmarad, őket terhelné a kölcsön visszafizetésének anyagi terhe.