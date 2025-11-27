Indul a világ leghosszabb repülőjárata: 20 ezer kilométer, 29 óra, közben még a személyzetet is le kell váltani – itt vannak a jegyárak

A kínai China Eastern légitársaság fogja a jövő héttől a világ leghosszabb közvetlen légi járatát üzemeltetni, a gépek Kína és Argentína között közlekednek majd – jelentette be az argentin kormány szerdán.

Irdatlan sok pénzbe fog kerülni a rekordhosszú repülés / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

December 4-től kezdődően a China Eastern hetente két alkalommal indít járatokat Sanghajból Buenos Airesbe. Az argentin kormány adott erre engedélyt, amelyet az ország hivatalos közlönyében ismertettek.

Sanghaj és Buenos Aires csaknem pontosan a földgömb átellenes oldalán találhatók. A kínai légitársaság becslése szerint a 20 ezer kilométeres távot Buenos Airesig 25,5 óra alatt tudják teljesíteni, míg a visszautat 29 óra alatt.

A kínai China Eastern Airlines egy olyan új légi járatot vezet be, amely a Sanghaj–Putungi nemzetközi repülőtér és a Buenos Aires-i Ministro Pistarini nemzetközi repülőtér között közlekedik majd, az út 25,5 órát fog igénybe venni.

Az utasok közel 20 113 kilométert fognak megtenni a két nagyváros között.

Hetente két járat indul, s bár „közvetlenek”, tartalmaznak egy kétórás megállót az új-zélandi Aucklandben.

A Boeing–777-300ER típusú repülőgépek kénytelenek lesznek műszaki okokból kitérőt tenni és leszállni az új-zélandi Aucklandben – írta az Aero című szaklap. Az utasszállítót ott feltankolják, illetve lecserélik a személyzetet, és az utasok is elhagyhatják a fedélzetet a mintegy kétórás megálló alatt.

A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonalat a légitársaság fontos lépésnek tekinti egy új „légi selyemút” kiépítésében az Ázsia–Csendes-óceáni térség és Dél-Amerika között.

Az új, ultrahosszú repülőjárat nem lesz olcsó, mert a jegyárak a turistaosztályon 1130 és 1670 font (kb. 510 ezer és 755 ezer forint) között mozognak. A business classra a repülőjegy ára körülbelül 3700 font (kb. 1,67 millió forint).

A SkyScanneren található információk szerint Sanghajból Buenos Airesbe jelenleg a legrövidebb járat 29 órás, és 1 óra 25 perces átszállást tartalmaz Amszterdamban, a jegy ára pedig 2050 font (kb. 927 ezer forint). E két végpont között a legolcsóbb repülőút 922 fontba (kb. 417 ezer forint) kerül, viszont 54 óra és 43 perc hosszú, három csatlakozással.