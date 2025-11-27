Indul a világ leghosszabb repülőjárata: 20 ezer kilométer, 29 óra, közben még a személyzetet is le kell váltani – itt vannak a jegyárak
A kínai China Eastern légitársaság fogja a jövő héttől a világ leghosszabb közvetlen légi járatát üzemeltetni, a gépek Kína és Argentína között közlekednek majd – jelentette be az argentin kormány szerdán.
December 4-től kezdődően a China Eastern hetente két alkalommal indít járatokat Sanghajból Buenos Airesbe. Az argentin kormány adott erre engedélyt, amelyet az ország hivatalos közlönyében ismertettek.
Sanghaj és Buenos Aires csaknem pontosan a földgömb átellenes oldalán találhatók. A kínai légitársaság becslése szerint a 20 ezer kilométeres távot Buenos Airesig 25,5 óra alatt tudják teljesíteni, míg a visszautat 29 óra alatt.
A kínai China Eastern Airlines egy olyan új légi járatot vezet be, amely a Sanghaj–Putungi nemzetközi repülőtér és a Buenos Aires-i Ministro Pistarini nemzetközi repülőtér között közlekedik majd, az út 25,5 órát fog igénybe venni.
Az utasok közel 20 113 kilométert fognak megtenni a két nagyváros között.
Hetente két járat indul, s bár „közvetlenek”, tartalmaznak egy kétórás megállót az új-zélandi Aucklandben.
A Boeing–777-300ER típusú repülőgépek kénytelenek lesznek műszaki okokból kitérőt tenni és leszállni az új-zélandi Aucklandben – írta az Aero című szaklap. Az utasszállítót ott feltankolják, illetve lecserélik a személyzetet, és az utasok is elhagyhatják a fedélzetet a mintegy kétórás megálló alatt.
A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonalat a légitársaság fontos lépésnek tekinti egy új „légi selyemút” kiépítésében az Ázsia–Csendes-óceáni térség és Dél-Amerika között.
Irdatlan sok pénzbe fog kerülni a rekordhosszú repülés
Az új, ultrahosszú repülőjárat nem lesz olcsó, mert a jegyárak a turistaosztályon 1130 és 1670 font (kb. 510 ezer és 755 ezer forint) között mozognak. A business classra a repülőjegy ára körülbelül 3700 font (kb. 1,67 millió forint).
A SkyScanneren található információk szerint Sanghajból Buenos Airesbe jelenleg a legrövidebb járat 29 órás, és 1 óra 25 perces átszállást tartalmaz Amszterdamban, a jegy ára pedig 2050 font (kb. 927 ezer forint). E két végpont között a legolcsóbb repülőút 922 fontba (kb. 417 ezer forint) kerül, viszont 54 óra és 43 perc hosszú, három csatlakozással.
Eddig azoknak, akik Kína és Argentína között szerettek volna utazni, az átszállások miatt jellemzően több mint 30 órát kellett a levegőben tölteniük. A China Eastern közvetlen járata így konkurenciát jelent a Lufthansa német légitársaságnak, amely Frankfurton keresztül átszállási lehetősséggel kínál csatlakozó járatokat Sanghaj és Buenos Aires között.