Nagy István
Ursula von der Leyenen
Mercosur

Itt a magyar kormány válasza a Mercosur-megállapodásra: Ursula von der Leyen ezt nem ússza meg szárazon, bíróság elé viszik – videó

Nagy István szerint az Európai Bizottság döntései ellehetetleníti a magyar gazdákat, ezért a kormány ezért elutasítja a Mercosur-megállapodást. Nagy közölte, ha Ursula von der Leyen aláírja azt, Magyarország az Európai Unió Bíróságához fordul az egyezmény ellen.
VG
2026.01.12, 19:53
Frissítve: 2026.01.12, 20:03

Ha Ursula von der Leyen aláírja a Mercosur-megállapodást, akkor a magyar kormány az Európai Unió bíróságához fordul – jelentette be Nagy István mezőgazdasági miniszter a közösségi médiában.

Fotó: Máthé Zoltán

Nagy többször bírálta a megállapodást, szerinte az Európai Bizottság döntései ellehetetleníti a magyar gazdákat. A kormány ezért elutasítja a Mercosur-megállapodást és minden hasonló brüsszeli kezdeményezést. Mint fogalmazott: nem lehet tétlenül nézni, hogy meggondolatlan szabadkereskedelmi megállapodások – köztük az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett egyezmény – tovább rontják az európai mezőgazdaság helyzetét.

Nagy István szerint az unió versenyképessége mára elveszett, és nincs más út, mint tovább küzdeni az élelmiszer-önellátás és az agrárszuverenitás megőrzéséért. Hangsúlyozta: ha az EU fenn akarja tartani saját élelmiszer-termelését, akkor gyors és hatékony beavatkozásokra van szükség.

Különösen súlyos problémának nevezte, hogy az Európai Bizottság a következő, hétéves uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrást szánna az agrártámogatásokra. A tervek szerint a gazdák akár 20 százalékos támogatáscsökkenéssel is szembesülhetnek. Emellett a brüsszeli testület egységes alapok létrehozásával gyakorlatilag felszámolná az önálló közös agrárpolitikát – ilyenre az EU több mint 60 éves történetében még nem volt példa.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2027 utáni költségvetési tervezetben

  • sem vidékfejlesztésre;
  • sem élelmiszeripari beruházásokra nincs elkülönített forrás.

Szerinte semmilyen politikai érdek nem veszélyeztetheti az európai élelmiszerellátást. Az élelmiszer nem játék – hangsúlyozta, hozzátéve: az emberek ellátásbiztonságát nem lehet politikai játszmáknak kitenni.

Brüsszel mozgósít: berendelték az összes agrárminisztert, sürgős döntést várnak a Mercosur-ügyben – ezen múlik az uniós mezőgazdaság

Brüsszel mindent egy lapra tesz fel, hogy átvigye az EU történetének egyik legnagyobb szabadkereskedelmi egyezményét. Az agrárminiszterek rendkívüli találkozóján az olasz és francia ellenállás megtörése a fő cél, enélkül ugyanis nem léphet életbe a Mercosur-megállapodás.

 

