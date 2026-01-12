Itt a magyar kormány válasza a Mercosur-megállapodásra: Ursula von der Leyen ezt nem ússza meg szárazon, bíróság elé viszik – videó
Ha Ursula von der Leyen aláírja a Mercosur-megállapodást, akkor a magyar kormány az Európai Unió bíróságához fordul – jelentette be Nagy István mezőgazdasági miniszter a közösségi médiában.
Nagy többször bírálta a megállapodást, szerinte az Európai Bizottság döntései ellehetetleníti a magyar gazdákat. A kormány ezért elutasítja a Mercosur-megállapodást és minden hasonló brüsszeli kezdeményezést. Mint fogalmazott: nem lehet tétlenül nézni, hogy meggondolatlan szabadkereskedelmi megállapodások – köztük az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal tervezett egyezmény – tovább rontják az európai mezőgazdaság helyzetét.
Nagy István szerint az unió versenyképessége mára elveszett, és nincs más út, mint tovább küzdeni az élelmiszer-önellátás és az agrárszuverenitás megőrzéséért. Hangsúlyozta: ha az EU fenn akarja tartani saját élelmiszer-termelését, akkor gyors és hatékony beavatkozásokra van szükség.
Különösen súlyos problémának nevezte, hogy az Európai Bizottság a következő, hétéves uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrást szánna az agrártámogatásokra. A tervek szerint a gazdák akár 20 százalékos támogatáscsökkenéssel is szembesülhetnek. Emellett a brüsszeli testület egységes alapok létrehozásával gyakorlatilag felszámolná az önálló közös agrárpolitikát – ilyenre az EU több mint 60 éves történetében még nem volt példa.
Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2027 utáni költségvetési tervezetben
- sem vidékfejlesztésre;
- sem élelmiszeripari beruházásokra nincs elkülönített forrás.
Szerinte semmilyen politikai érdek nem veszélyeztetheti az európai élelmiszerellátást. Az élelmiszer nem játék – hangsúlyozta, hozzátéve: az emberek ellátásbiztonságát nem lehet politikai játszmáknak kitenni.
