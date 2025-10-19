A nagy Nike-dilemma: eladni a Converse-t, vagy sem?

„Saint Laurent-hoz Chucksot húztam” (Got Chucks on with Saint Laurent) – énekelte Mark Ronson és Bruno Mars 2014-es slágerükben, az Uptown Funkban. A Yves Saint-Laurent néhány hete tartotta divatbemutatóját Párizsban. De hol voltak a Converse Chuckok? Valószínűleg valamelyik kiskereskedő leárazott állványán ragadtak.

Elkopott kissé a Converse, a Nike fontolgatja is az eladását / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Elliott Hill, a Nike vezérigazgatója a Saint-Laurent-bemutató utáni napon közölte, hogy a Converse – a Chuck Taylor All Star tornacipő gyártója – eladásai 28 százalékkal estek vissza, ha nem számítjuk a devizaárfolyamok hatását a sportszergyártó óriáscég első negyedévében. Ahelyett, hogy egy kisebb márka megerősítésével terhelné magát, Hillnek inkább el kellene adnia a Converse-t, vagy legalábbis nyitottnak kellene lennie az ajánlatokra – javasolja a Bloomberg kolumnistája.

Gyengélkedik a Converse

Ahogy az Adidas Samba tornacipőjének népszerűsége alábbhagy, a fogyasztók alternatívákat keresnek. A Converse divatossága hullámzó: volt, hogy menő volt a 2000-es évek elején, így elvileg most újra lendületet kaphatna az akkori trendek – például a szűk farmer és a khaki dzseki – visszatérésével. Egyelőre azonban a vásárlók nem cserélik le az Adidas három csíkját a Converse csillagos bokalogójára.

A Nike igyekszik felzárkózni, Hill az első negyedéves eredmények bejelentésekor az elemzőknek elmondta, hogy új vezetést nevezett ki a Converse élére, és hogy a Chuck Taylor cipő

a globális piaci újraindítás korai szakaszában van.

A Nike „agresszív lépéseket” tesz, hogy a márkát jövőbeli, nyereséges növekedésre pozicionálja. Bár nem részletezte, mit ért ezen, valószínűleg a régi modellek kisöprését és új dizájnok bevezetését, ahogy a Nike a saját Air Force 1, Air Jordan 1 és Dunk modelljeivel tette.

A Nike kezd talpra állni, a Converse viszont továbbra is lemaradásban van

A márka várhatóan 1,4 milliárd dollár bevételt termel idén, eladási értéke 1–2-szeres árbevételi szorzóval becsülhető, mondja David Swartz, a Morningstar elemzője. Mivel

a Nike 2003-ban mindössze 305 millió dollárért vásárolta meg a Converse-t, egy 1,4–2,8 milliárd dolláros értékesítés nem okozna leírást a könyvekben, sőt meglehetősen jó üzletnek bizonyulna.

A Nike éves, 47 milliárd dollárra várt bevételéhez képest ez az összeg pénzügyileg nem lenne meghatározó. A Converse eladásának valódi előnye az lenne, hogy Hill két fő feladatára összpontosíthatna: