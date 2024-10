A Netflix nemrég új vezetőt állított játékfejlesztései élére Alain Tascan személyében, aki most valóban be kívánja izzítani az eddig szunnyadó gépezetet. Tascan most maga mellé vette alelnöknek Jeet Shroffot, aki a Netflix játékportfóliójának egységességére helyezi a hangsúlyt, legyen szó saját fejlesztésű vagy licencelt játékokról. Tuscan és Shroff már korábban együtt dolgoztak az Epic Gamesnél, így valószínűleg nem kettejükön fog múlni a Netflix játékgépezetének beindítása.

A Netflix beizzítja a játékgyárát, jönnek az exkluzív tartalmak / Fotó: YouTube / Netflix (Squid Game: Unleashed | Official Announcement Trailer | Netflix)

A Netflix 2021 óta több mint 100 játékot adott ki, és Shroff kinevezése jelzi, hogy mindegyik játéknak meg kell felelnie a cég színvonalának. Tascan azonban nem csak új embereket hozott a csapatba, hanem leépítéseket is végrehajtott: a múlt héten a játékdivízió több tucatnyi alkalmazottól vált meg. Bár a Netflix három éve fektet be a játékokba, a formátum egyelőre kevés kiugró sikert hozott, bár voltak kivételek, mint például az Oxenfree II és a GTA Trilogy – ezek közül viszont egyik sem a Netflix saját, exkluzív játéka.

Tehát a Netflix még nem rendelkezik azzal a saját játékportfólióval, melyet 2021-ben célkitűzésként fogalmazott meg.

A játékok iránti befektetés a Netflix két új területének egyike, amelyet a társelnök Greg Peters vezet: a második negyedéves jelentés során elmondta, hogy elégedettek a játékok terén elért fejlődéssel, mivel a játékokkal való interakció háromszorosára nőtt 2023-ban. Habár a játékok üzleti hatása jelenleg kicsi, ez a tartalmi befektetések arányában is csekély. A Netflix vezetése azt is hangsúlyozta, hogy a játékok célja az előfizetők megtartása, ezért eddig nem vezettek be reklámokat a játékokban – írja a Business Insider.

Ez a kijelentés viszont azt jelenti, hogy

a Netflix igenis fontolgatja a játékokon belüli reklámozást, ami esetlegesen a játékélmény kárára is válhat,

hiszen senki nem szereti, ha játék közben az arcába ugrik egy hirdetés. Eddig nem sok ilyen példával találkozhattunk, a mobiljátékok piacán viszont népszerű ez a módszer.

A Netflix nemrégiben elkezdte tesztelni, hogy előfizetői közvetlenül a televízióikon is játszhassanak a játékokkal, így nem kell külön mobilalkalmazást letölteniük hozzájuk. Emellett a vállalat népszerű sorozatain alapuló játékokat is tervez kiadni, mint például

a Squid Game,

a Stranger Things,

a Rebel Moon,

ezzel is erősítve a már meglévő rajongótáboraikat. A Squid Game: Unleashed játék valószínűleg a sorozat második évadának megjelenése körül válik elérhetővé, tehát még idén december végén.