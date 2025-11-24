Deviza
3,888 eurós benzinárat írtak ki, és bezárt a benzinkút, majd sorban a többi is – uniós ország került meglepő bajba

Alig, vagy nem is tudja kiszolgálni az autósokat a Teboil finn üzemanyag-kiskereskedő. A Teboil ugyanis Lukoil-érdekeltség, így lecsapott rá is az Oroszország elleni amerikai szankciók egyik intézkedése.
VG
2025.11.24., 10:53
Fotó: Shutterstock

A finnországi Teboil üzemanyag-kiskereskedő vállalat nem tudja az eddigi módon folytatni a tevékenységét, mert áldozatává vált az oroszországi Lukoilt ért amerikai szankciónak. A szankció miatti finnországi problémákról – mindenekelőtt arról, hogy Teboil-kutak híján az erdészeteket kiszolgáló teherautók esetenként csak 150 kilométerrel távolabb tudnak tankolni – már korábban beszámolt a finn YLE rádió. Ám most még nagyobb a baj.

Teboil
Nincs üzemanyag a Lukoil tulajdonában lévő Teboil kútjainál / Fotó: Shutterstock

Igaz, a Teboil nem teljesen „ártatlan” áldozata az amerikai intézkedésnek, hiszen a társaság a moszkvai székhelyű energiaóriás egyik leányvállalata. Ellátatlan és emiatt működésképtelen helyzetén most szerkezetátalakítással próbálna meg segíteni, bár az erről író Bloomberg cikkéből nem derül ki, hogyan. Mindenesetre a Teboil szerkezetátalakításra kért engedélyt a Nyugat-uusimaai Kerületi Bíróságon a finn Igazságügyi Minisztérium fizetésképtelenségi ügyeket tartalmazó nyilvántartása alapján.

Sorra zárnak be a Teboil-kutak

A Teboil már a múlt szerda óta építi le a tevékenységét, erről a honlapján tájékoztatta is az ügyfeleit. Mivel kifogyott az üzemanyagból, sorra zárnak be a finnországi benzinkútjait üzemeltető vállalkozók. Ráadásul az is nehézséget okozott a Teboilnak, hogy a bankok megtagadták a tranzakciók lebonyolítását. Ugyanakkor a társaság még (ma) hétfőn is reménykedik abban, hogy mielőbb helyre tudja állítani a teljes működési képességét. A hírügynökség felidézi, hogy az Egyesült Államok októberben átfogó szankciókat jelentett be a Lukoil ellen, bár ezek közül egyes intézkedések végrehajtását december 13-ig elhalasztotta.

A Teboilé a negyedik legnagyobb finnországi töltőállomás-hálózat a mesterséges intelligencia válasza szerint, a lánc mintegy 400 egységből áll. A listavezető a finn Neste körülbelül 750 töltőállomással de ez nem friss adat.

A Lukoil eladása a kiút

A társaság töltőállomásainak egymás utáni bezárása kapcsán a legnagyobb példányszámú finn napilap, a Helsingin Sanomat (HS) a múlt szerdán azt írta, hogy „amint a kút kifogy az üzemanyagból, a kijelzőn megjelenik az erre utaló, 3,888 euró felirat”. Ezt Toni Flyckt, a lánc marketing- és kommunikációs igazgatója mondta, és felfedte a speciális számválasztás okát is. A lánc eredetileg négy nyolcast szeretett volna kiírni az üres tartály jelzésére, de ez műszakilag nem volt megoldható. A legnagyobb, megjeleníthető szám a 3,888 volt. Azonban Toni Flyckt hangsúlyozta, hogy a lánc nem zár be. A weboldalon közzétett információk célja az volt, hogy tájékoztassák az autósokat például a 3,888-as közelgő megjelenéséről. A társaság már november elején jelezte a HS-nek, hogy kimerülőben vannak az üzemanyagkészletei, új szállítmány pedig nem érkezik. 

Már ott tartanak, hogy a Teboil el fogja keríteni, vagy őriztetni fogja a használaton kívüli benzinkutakat a jogosulatlan használat és az áthaladás megelőzésére. 

A Lukoil elleni amerikai szankciók december 13-án lépnek életbe teljes mértékben. A Teboilnál ma (hétfőn) is úgy vélik, hogy megtörténik a társaság tulajdonosváltásása, de időpontról és esélyes vevőjelöltről nem számol be a finn lap. Bár a Gunvor multinacionális vállalat már tett egy vételi ajánlatot a Lukoilra, kénytelen volt visszavonni, mert az egyik alapítója, Gennagyij Timcsenko oligarcha maga is a nyugati szankciók célpontja. Ennek ellenére a médiaértesülések szerint számos globális energiapiaci szereplő érdeklődése továbbra is fennáll, bár részvásárlásra törekszenek. A potenciális vevők között szerepelnek az amerikai nagyvállalatok, a Chevron és az ExxonMobil, az abu-dzabi állami olajtársaság, az ADNOC, az Egyesült Arab Emírségekben működő IHC alap, valamint egy nagy befektetési cég, a Carlyle.

A szankciók kiváltó oka Oroszország agresszív háborúja Ukrajnában – emlékeztet a HS.

Régi szovjet kapcsolatokkal indult az egész, ráerősített a párizsi békeszerződés is

A Teboil honlapjáról megtudható az erős orosz kötődés eredete. Eszerint,

  • amikor az elődcég 1948-ban tőkebevonásra szorult, a legjobb ajánlatot a V/O Szojuznyeftyeekszport adta. A szovjet cégnek akkor már a tulajdonában volt egy másik finn benzinkúthálózat, a Suomen Petrooli Oy, az 1947-es párizsi békeszerződések nyomán.
  • A testvérvállalattá vált két finn üzemanyag-kiskereskedő 1959-től importált olajipari alaptermékekre alapozva bővítette a tevékenységét és az értékesítését.
  • Az elődcéget – amely 1966-ban kapta meg a Teboil nevet – és a Suomen Petroolit 2005-ben megvette az orosz RAO Lukoil a Nafta Moszkvától, amely előzőleg Szojuznyeftyeekszport néven működött.
  • A Lukoil tovább hízott Finnországban: megvette az amerikai ConocoPhillips benzinkútjait az európai Jet töltőállomásokkal együtt.
  • Közben a Teboilé lett a ConocoPhillips Finland vállalat, amelynek a nevét Suomen Tahtiautomaatit Oyra változtatták.
  • A Jet önkiszolgáló töltőállomásokból Teboil Expressek lettek. 2008-ban a Suomen Petrooli, a Suomen Tahtihovit és a Suomen Tahtiautomaatit egyesült a Teboillal.

 

