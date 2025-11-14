Ukrajna az egyik Kupjanszk környéki bekerített területen vetette be a kanadai gyártású apokalipszismobilt az orosz csapatok ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Ukrajna bevetette az apokalipszismobilt a háborúban / Fotó: Telegram

Az apokalipszismobil néven ismert Senator páncélozott jármű bevetése minden ukrán várakozás ellenére sikertelennek bizonyult: a Kupjanszk környékén működő orosz Nyugat haderőcsoport katonái megsemmisítették.

A Senatorban tartózkodó katonák sorsáról nincs információ.

A Zarulem című lap korábban azt közölte a Senator járművekről, hogy tulajdonképpen bárki megvásárolhatja őket. A Roshel Defence Solutions vállalat bejelentette, hogy már fogad megrendeléseket új páncélozott járművére. A cég mérnökei fantáziájukat szabadjára engedve páncélozott járműveket gyártanak a rendőrség számára, az orosz–ukrán háborút azonban rövid idő alatt sínylette meg a gépezet.

Ukrajna hatalmas reményeket fűzött a kanadai járgányhoz

A Senator páncélozott járművek sebessége elérheti a 110 kilométer per órát, és a legénységen kívül akár nyolc nehézfegyverzetű katonát is képes szállítani. A jármű páncélzata 7,62 milliméteres lövedékek becsapódását is kibírja. A Senator egyik deklarált felhasználási területe a magas rangú személyek biztonságos szállítása. Nem tudni, hogy a Kupjanszk közelében megsemmisült páncélozott járműben utazott-e az ukrán fegyveres erők valamelyik magas rendfokozatú tisztje.

Bosszúból lángokkal pusztítanak

Korábban arról számoltak be, hogy a földet kilométereken át felégető nehéz lángszóró rendszerek, TOS Szolncepjokok álltak bosszút Igor Kirillov altábornagyért, amelyeket a hadműveleti területre küldtek bevetésre. Több TOS indítóberendezés oldalára felfestették a „Kirillovért” feliratot.