orosz-ukrán háború
drón
Kupjanszk
rakéta
jármű
fegyver

Váratlanul begurult az „apokalipszismobil” a háborúba – nem találja ki, honnan szerezték az ukránok a fegyveres szuperjárgányt

A kupjanszki bekerített területen az ukrán fegyveres erők az orosz csapatok ellen bevetették az apokalipszismobilnak nevezett Senator páncélozott járművet. Az orosz védelmi minisztérium heti jelentéséből kiderül, hogy az Ukrajna által bevetett járművet pillanatok alatt a földdel tették egyenlővé.
Csókási Annamária
2025.11.14, 14:40
Frissítve: 2025.11.14, 14:59

Ukrajna az egyik Kupjanszk környéki bekerített területen vetette be a kanadai gyártású apokalipszismobilt az orosz csapatok ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium.

apokalipszis kocsi ukrajna ukrán
Ukrajna bevetette az apokalipszismobilt a háborúban / Fotó: Telegram

Az apokalipszismobil néven ismert Senator páncélozott jármű bevetése minden ukrán várakozás ellenére sikertelennek bizonyult: a Kupjanszk környékén működő orosz Nyugat haderőcsoport katonái megsemmisítették. 

A Senatorban tartózkodó katonák sorsáról nincs információ.

A Zarulem című lap korábban azt közölte a Senator járművekről, hogy tulajdonképpen bárki megvásárolhatja őket. A Roshel Defence Solutions vállalat bejelentette, hogy már fogad megrendeléseket új páncélozott járművére. A cég mérnökei fantáziájukat szabadjára engedve páncélozott járműveket gyártanak a rendőrség számára, az orosz–ukrán háborút azonban rövid idő alatt sínylette meg a gépezet.

Ukrajna hatalmas reményeket fűzött a kanadai járgányhoz

A Senator páncélozott járművek sebessége elérheti a 110 kilométer per órát, és a legénységen kívül akár nyolc nehézfegyverzetű katonát is képes szállítani. A jármű páncélzata 7,62 milliméteres lövedékek becsapódását is kibírja. A Senator egyik deklarált felhasználási területe a magas rangú személyek biztonságos szállítása. Nem tudni, hogy a Kupjanszk közelében megsemmisült páncélozott járműben utazott-e az ukrán fegyveres erők valamelyik magas rendfokozatú tisztje.

Ukrán maffiaügyek: ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért – így tüntetik majd el a tanúkat?

Bosszúból lángokkal pusztítanak

Korábban arról számoltak be, hogy a földet kilométereken át felégető nehéz lángszóró rendszerek, TOS Szolncepjokok álltak bosszút Igor Kirillov altábornagyért, amelyeket a hadműveleti területre küldtek bevetésre. Több TOS indítóberendezés oldalára felfestették a „Kirillovért” feliratot.

