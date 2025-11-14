Ukrán maffiaügyek: ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a súlyos összegű óvadékot az ukrán korrupciós botrány két pénzmosójáért - így tüntetik majd el a tanúkat?

Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás (több mint 290 millió forintos) óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak — írja a zn.ua hírportál.

Menesztették az ukrán korrupciós ügyben Ljudmila Zorinát és Leszja Usztimenkót / Fotó: Telegram

Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.

A YouControl szerint a cég nem rendelkezik se ingatlannal, se autóval.

Nem találtak olyan adatokat sem, amelyek arra utalnának, hogy gazdasági tevékenységet folytatna. A feltüntetett fő tevékenységi típus az „irodai és kereskedelmi vállalkozások számára bútorok gyártása”.

Több mint gyanús az ukrán korrupcióbotrányban felmerült új név

A cég igazgatóját és kedvezményezettjét, Anatolij Szobolt nem sikerült elérni.

A feleségeként feltüntetett nő a telefonra azt válaszolta, hogy nem ismer ilyen nevű férfit.

A cégtulajdonos fia meghallgatta a Zorina és Usztimenko gyanúsítottak óvadékának letétbe helyezéséről szóló kérdéseket, és azt válaszolta, hogy nem érti, kiről beszélnek, majd letette a telefont.

Az ukrán háttériroda alkalmazottjai szinte rögtön szabadulnak

Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg holnap szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.

Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.

Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.