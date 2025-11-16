Zelenszkij valamit forral az energiaszektorban, európai fővárosba érkezik, ahol betiltották a gyülekezést
Nem ismeretes, pontosan mi a tétje Volodimir Zelenszkij vasárnap délutáni athéni látogatásának. Az elemzők az energiaszektort érintő bejelentésre tippelnek a rendkívüli biztonsági intézkedések közepette zajló látogatás során.
Annyit lehet tudni a látogatásról, hogy Zelenszkij a görög elnökkel, Konsztantinosz Taszulasszal és Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökkel is találkozik. Biztonsági okokból sem a programjának részleteit, sem az ukrán elnök athéni tartózkodásának időzítését nem hozták nyilvánosságra – jelentette az Euronews.
Volodimir Zelenszkij Athénba látogat, felmerült az életbiztonság kérdése
Az idő tág keretek közt azonban belőhető, a rendkívüli biztonsági intézkedésekből kiderül: vasárnap reggel 6 és este 10 óra között gyülekezési tilalmat rendeltek el Athén belvárosában, Filothéiben és Halandriban a háborúban álló ország elnökének látogatása miatt.
A fenti tilalmat azért vezetik be, mert a gyülekezések megtartása súlyos veszélyt jelent a közbiztonságra, különösen az élet, a testi épség és a vagyon elleni súlyos bűncselekmények lehetősége miatt, és komolyan fenyegeti az érintett területek társadalmi-gazdasági életét is
– idézi a hatósági indoklást az európai hírportál. A „sürgős látogatásról” beszámoló lenti videó tanúsága szerint az ukrán elnök már meg is érkezett.
A látogatás elemzők szerint nagyrészt az energiaszektorra koncentrálhat, az ukrán média – az elnöki hivatal forrásaira hivatkozva – nem zárja ki, hogy ezen a területen megállapodás születhet, részleteket nem tudni.
Ukrajna legnehezebb fűtési szezonját kezdi
Az elmúlt hónapokban Athén sokat haladt saját energiapolitikai terveivel – egyrészt a komotiníi gázkompresszor-állomás avatásával, másrészt a Görögország–Ciprus-összeköttetés felgyorsítására irányuló erőfeszítésekkel a Great Sea Interconnector projekten keresztül – taglalja a hátteret az Euronews.
A komotiníi kompresszorállomás az első ilyen, elektromos meghajtású létesítmény Görögországban: technológiailag fejlett, zérókibocsátású projekt, amely képes földgázt és hidrogénkeverékeket fogadni, és ezzel a tiszta üzemanyagok új korszakának mérföldköve.
Ukrajnába megérkezett a tél, de hogy a lakásokban meddig lesz meleg, az találgatás tárgya: az Oroszországgal 2022 februárja óta folyó háború legnehezebb fűtési szezonjára számítanak.