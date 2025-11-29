Itt tart Németország százéves gyára: nem tudja egyszerre fizetni az áramot és a dolgozókat – inkább kirúg 1500 embert
A müncheni székhelyű Wacker Chemie, a félvezetőipar egyik legfontosabb nyersanyagszállítója jelentős átalakítási programot jelentett be: a vállalat világszerte 1500 állást szüntet meg. A kirúgások túlnyomó része a németországi telephelyeket érinti.
A német sajtó szerint a cég idén 105 millió eurós nettó veszteséget vár, miközben egy évvel korábban, 2024-ben még 260 millió eurós nyereséget könyvelhetett el. Christian Hartel vezérigazgató szerint a leépítésekkel és egyéb költségcsökkentő intézkedésekkel évente mintegy 300 millió eurót takarítanak meg, hogy a vállalat költségszintjét újra versenyképessé tegyék.
A németországi munkavállalók különösen érintettek: a vállalat összesen 16 600 alkalmazottjából jelenleg 10 700 dolgozik Németországban. A cégvezetés a magas energiaárakat és a jelentős adminisztratív terheket jelöli meg a költségproblémák fő okaként. A Wacker Chemie saját adatai szerint a német ipari áramfogyasztás közel egy százalékáért felel, ami
kiemelkedően magas érték egy közepes méretű vegyipari vállalathoz képest.
A vállalat legfontosabb terméke a rendkívül tiszta poliszilícium, amely a modern csipek alapanyagául szolgál. Ezen a szűk piacon a Wacker Chemie az amerikai Hemlockkal együtt a világpiac mintegy háromnegyedét uralja. A versenytársai azonban sok esetben kedvezőbb energiaárakkal és állami támogatásokkal működnek az Egyesült Államokban, Kínában vagy Dél-Koreában.
A Wacker Chemie több mint 110 éves múltra tekint vissza: 1914-ben alapították, legnagyobb telephelye a felső-bajorországi Burghausenben található, ahol közel nyolcezer ember dolgozik. A vállalat emellett polimereket és biotechnológiai termékeket is gyárt, 2024-ben összesen 5,7 milliárd eurós árbevételt ért el.
A mostani leépítési hullám ellenére a cég hangsúlyozza, hogy hosszú távon meg kívánja tartani németországi termelési bázisát, de ehhez versenyképesebb gazdasági környezetre van szükség. A vállalat döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalkozások több tízezer munkahelyet szüntettek meg vagy helyeztek át más országokba.
A német ipar minden területét érintik a kirúgások
A teherautó- és buszgyártással foglalkozó MAN Truck & Bus a következő tíz év során összesen mintegy 2300 munkahelyet szüntet meg németországi telephelyein. A döntés elsősorban a müncheni központot (1300 állás), Salzgittert (600) és Nürnberget (400) érinti.
A cég hangsúlyozza: tömeges elbocsátások nem lesznek, a létszámcsökkentést természetes fluktuációval, korai nyugdíjazással és átképzésekkel oldják meg. Cserébe a MAN garanciát vállal a négy németországi gyár (München, Nürnberg, Salzgitter és Plauen) további működtetésére 2035-ig, valamint egymilliárd eurós beruházási programot indít ezeken a telephelyeken.
A következő generációs nehéz-teherautók közös platformját Lengyelországban, a Krakkótól mintegy 170 kilométerre keletre található Starachowicében fogják gyártani. A vállalat szerint a döntést a németországi magas energia- és bérköltségek, valamint a fokozódó nemzetközi verseny – különösen a kínai gyártók térnyerése – tette elengedhetetlenné a hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez.
Az IG Metall bajorországi szervezete ennél súlyosabb következményektől tart: a szakszervezet akár háromezer munkahely elvesztésével számol, és attól fél, hogy hosszabb távon a teljes teherautó-gyártást kiszervezik az országból. A MAN döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalatok több tízezer munkahelyet helyeztek át más országokba.
A német autóipar szenvedése viszi el a show-t a hírekben, pedig a háború a német ipari termékek széles körét ütötte meg, amelyek a Covid-járványt még nevetve vészelték át. A német gazdaság látványos szenvedésének alapoka az ipar gyengélkedése, ezen belül is az energiaintenzív iparágaké, amelyeknek termékeit kisöpörheti a piacokról az ukrajnai háború.