Deviza
EUR/HUF388.35 +0.27% USD/HUF337.84 +0.47% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF417.89 +0.42% PLN/HUF91.23 +0.21% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.93 +0.1% EUR/HUF388.35 +0.27% USD/HUF337.84 +0.47% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF417.89 +0.42% PLN/HUF91.23 +0.21% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.93 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,243.37 -0.48% MTELEKOM1,760 0% MOL2,886 -0.97% OTP32,250 -0.74% RICHTER10,410 +0.58% OPUS544 +0.92% ANY7,100 +1.41% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,620 -2.14% BUMIX10,202.74 -0.41% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,281.55 -0.89% BUX107,243.37 -0.48% MTELEKOM1,760 0% MOL2,886 -0.97% OTP32,250 -0.74% RICHTER10,410 +0.58% OPUS544 +0.92% ANY7,100 +1.41% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,620 -2.14% BUMIX10,202.74 -0.41% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,281.55 -0.89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közlekedés
légi közlekedés
légitársaság
Wizz Air
utasforgalom

Utasszám-növekedésről jelentett a Wizz Air – lerántotta a leplet a várakozásokról a fapados

Növekvő utasszámról számolt be a magyar gyökerű légitársaság. A Wizz Air közleménye szerint sikerült csökkenteni járatainak szén-dioxid-kibocsátását egy év alatt. A vállalat új bázisokat is nyitott októberben.
VG
2025.11.04., 13:46
Fotó: Shutterstock

Közzétette legfrissebb, októberi utasforgalmi adatait és szén-dioxid-kibocsátási statisztikáit a Wizz Air. A magyar gyökerű fapados légitársaság az év tizedik hónapjában 6,36 millió utast szállított, ami 13,1 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Barcelona,,??spain;,May,18,,2024:,Airbus,A321,Plane,Of,The Wizz Air
Az utasok száma nőtt, a károsanyag-kibocsátás csökkent a Wizz Air adatai szerint / Fotó: Shutterstock

A légitársaság közleménye szerint a férőhelyek száma mintegy 13,0 százalékkal, 6,85 millióra emelkedett. A kihasználtsági arány októberben is 92,9 százalékos volt, ebben nem történt számottevő változás 2024 októberéhez képest.

A Wizz Air ezen kívül beszámolt a utas/kilométerre jutó szén-dioxid-kibocsátás további csökkenéséről is, amelyet 49,2 grammra sikerült leszorítani, vagyis 4,8 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest. A vállalat közleménye szerint ez a harmadik egymást követő hónap, amikor ez az érték 50 gramm alatt maradt.

Azt is közölte, hogy idén októberben tovább bővítette kínálatát, elsősorban a közép-kelet-európai piacokra összpontosítva.

Október elsején hivatalosan is megnyitotta új bázisát az Örményország fővárosában, Jerevánban található Zvartnots repülőtéren. Két Airbus A321neo repülőgép állomásozik majd ott, és a tervek szerint évente több mint 1,2 millió utast szállítanak majd a repülőtérre és onnan.

Október 14-én érkezett a bejelentés arról, hogy a vállalat megnyitotta 36. bázisát, Podgoricában. A montenegrói főváros repülőteréről két Airbus A321neo repülőgép fog üzemelni, a tervezett kapacitás várhatóan eléri az évi 1,4 millió utasfoglalást. Ezzel a Wizz Air a hatszázezres ország legnagyobb légitársaságává válik.

Rekordokat hozó nyár után költözés: felfedte nagy terveit a Wizz Air – ez várható a következő időszakban

A nyári szezont lezáró szeptember végi sajtóbeszélgetésén a magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.

Elhangzott, hogy a járatok pontossága (15 percnél rövidebb késés) terén 63 százalékos javulást ért el a társaság. A megcsúszott indulások száma 59 százalékkal csökkent. A jelentős, 3 óránál hosszabb késések a járatok 0,5 százalékát érintik. Magyarországon 6 járatot kellett törölni. Ezekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járatot a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt kellett törölni. (Ebbe nem számolták bele az izraeli háború miatti törléseket, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtottak.)

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
nyugdíj

Orbán Viktor elárulta, hogy pontosan mikortól utalják a 14. havi nyugdíjat – itt vannak a részletek

6 perc
Black Friday

Váratlant húzott a hazai online piactér, lebeszél a Black Fridayről – itt a nyomós ok, komoly pénzt spórolhatunk vele

A Black Friday egyre nagyobb vásárlási lázat és környezeti terhelést okoz, ezért a Jófogás az őszi zöldkampányában a tudatos, fenntartható vásárlás fontosságára hívja fel a figyelmet.
2 perc
légi közlekedés

Utasszám-növekedésről jelentett a Wizz Air – lerántotta a leplet a várakozásokról a fapados

Növekvő utasszámról számolt be a magyar gyökerű légitársaság.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu