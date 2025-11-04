Utasszám-növekedésről jelentett a Wizz Air – lerántotta a leplet a várakozásokról a fapados

Közzétette legfrissebb, októberi utasforgalmi adatait és szén-dioxid-kibocsátási statisztikáit a Wizz Air. A magyar gyökerű fapados légitársaság az év tizedik hónapjában 6,36 millió utast szállított, ami 13,1 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok száma nőtt, a károsanyag-kibocsátás csökkent a Wizz Air adatai szerint / Fotó: Shutterstock

A légitársaság közleménye szerint a férőhelyek száma mintegy 13,0 százalékkal, 6,85 millióra emelkedett. A kihasználtsági arány októberben is 92,9 százalékos volt, ebben nem történt számottevő változás 2024 októberéhez képest.

A Wizz Air ezen kívül beszámolt a utas/kilométerre jutó szén-dioxid-kibocsátás további csökkenéséről is, amelyet 49,2 grammra sikerült leszorítani, vagyis 4,8 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest. A vállalat közleménye szerint ez a harmadik egymást követő hónap, amikor ez az érték 50 gramm alatt maradt.

Azt is közölte, hogy idén októberben tovább bővítette kínálatát, elsősorban a közép-kelet-európai piacokra összpontosítva.

Október elsején hivatalosan is megnyitotta új bázisát az Örményország fővárosában, Jerevánban található Zvartnots repülőtéren. Két Airbus A321neo repülőgép állomásozik majd ott, és a tervek szerint évente több mint 1,2 millió utast szállítanak majd a repülőtérre és onnan.

Október 14-én érkezett a bejelentés arról, hogy a vállalat megnyitotta 36. bázisát, Podgoricában. A montenegrói főváros repülőteréről két Airbus A321neo repülőgép fog üzemelni, a tervezett kapacitás várhatóan eléri az évi 1,4 millió utasfoglalást. Ezzel a Wizz Air a hatszázezres ország legnagyobb légitársaságává válik.

A nyári szezont lezáró szeptember végi sajtóbeszélgetésén a magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.