Airbus A320-as
alkatrészhiba
repülőgép
szoftverhiba

Megint gond van az Airbus gépeivel, de megtalálták a hiba okát

A múlt héten bejelentett szoftverprobléma után minőségi kifogás merült fel számos Airbus A320-as gépnél, ami miatt a repülőgépgyártó cég világszerte 628 repülőgépet hív vissza átvizsgálásra.
Világgazdaság
2025.12.03, 13:50
Frissítve: 2025.12.03, 14:00

Világszerte 628 darab A320-ast hívnak vissza átvizsgálásra potenciális alkatrészhiba miatt. Arról nincs szó, hogy valamennyi repülőgépet érintené a meghibásodás, de a biztonság kedvéért átvizsgálják azokat. Az európai repülőgépgyártó bejelentése szerint a hibák az egyik beszállítójuk által gyártott fémalkatrészben fordultak elő korlátozott számban. Az Airbus mérnökei a géptörzsek paneljeiben azonosították be a meghibásodást, az érintett alkatrészek vastagsága nem felel meg az előírásoknak. Azt is közölték: immár az összes újonnan gyártott ilyen alkatrész megfelel a szükséges specifikációknak – írta meg az Origo.

A320-as, Zoom,Photo,Of,Airbus,A320,Passenger,Airplane,Taking,Off,In airbus
 628 darab A320-ast hívnak vissza átvizsgálásra potenciális alkatrészhiba miatt / Fotó: Aerial-motion / Shutterstock

Kevesebb Airbus A320-ast adnak át az idén 

Az Airbus azt is közölte, hogy idén nem lesz képes annyi új repülőgépet leszállítani, mint amennyit tervezett – számolt be róla a német Bild.

Az A320-as család egyik beszállítójától származó alkatrészekkel kapcsolatos problémák miatt várhatóan csak 790 utasszállító repülőgép jut el az ügyfelekhez az eredetileg tervezett 820 helyett.

Az Airbus szoftverproblémái pedig számos járattörlést okoztak világszerte a hétvégén. Pénteken a vállalat felszólította az A320-as családba tartozó repülőgépeket üzemeltető összes légitársaságot, hogy a szoftverfrissítés elérhetővé válásáig ne repüljenek az érintett repülőgépekkel. Összesen körülbelül 6000 repülőgépet érintett a probléma.

Ahogy az Origo beszámolt róla, az Airbus múlt hét pénteken mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását jelentette be, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén súlyos probléma keletkezett az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban. Kiderült, hogy az intenzív napsugárzás károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat.

 

