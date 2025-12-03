A jó gének a farmereladásokat is segítik – úgy viszik Sydney Sweeney jó farmerét, mint a cukrot

Nagyon bejött az American Eagle Outfitters számára a Sydney Sweeneyt felvonultató ellentmondásos reklámkampány, majd Taylor Swift jegyesének, Travis Kelce-nek a szerepeltetése a hirdetéseiben.

A Sydney Sweeney fémjelezte reklámkampány nagyon bejött a márkának / Fotó: David Dee Delgado / Reuters

Sydney Sweeney reklámja nagy vihart kavart

A színésznő jó farmerjét hirdető, áthallásos reklám hamar a tengerentúli kulturális háború középpontjába került, még Donald Trump amerikai elnök is megszólalt az ügyben, aki védelmébe vette Sweeney-t. A júliusban bemutatott reklám óta most először számolt be a ruhagyártó egy teljes negyedévről, ami

a várakozásoknál erősebb eladásokat hozott.

Az eredmények keddi ismertetésekor a cég vezetői arról is beszámoltak, hogy a márka a karácsonyi szezont is erősen kezdte, így a cég árfolyama kilőtt a keddi kiterjesztett kereskedés során, a papírok 15 százalékot is erősödtek. A cég a következő időszakra is fényes jövőt jósol, így az utóbbi időben előtérbe kerülő megélhetési kérdések sem hagytak nyomot a társaság jövedelmezőségén vagy forgalmán.

Sydney Sweeney és Travis Kelce után érkezik az új reklámarc

Az American Eagle termékei iránti keresletet a Sydney Sweeney és Kelce fémjelezte kampányok is erősítették, a cégvezetés közlése szerint mind a meglévő, mind új fogyasztók körében. A vállalat a Financial Times összefoglalója szerint karácsonyra pedig Martha Stewarttal készített közös kollekciót.

A nyolcvanas éveiben járó híresség a cégvezetés szerint a Z generáció körében is népszerű.

Az American Eagle megemelte a negyedik negyedéves előrejelzését, így az összehasonlítható eladások 8-9 százalékos növekedését várja, szemben a 2 százalékos növekedést jelző befektetői konszenzussal. Az egész évet tekintve pedig alacsony egy számjegyű mértékű lehet a növekedés, szemben a korábbi, stagnáló eladásokról szóló jóslatokkal.

A harmadik negyedévben a cég bevétele 6 százalékos növekedés után 1,4 milliárd dollárt tett ki, megelőzve az 1,3 milliárd dolláros várakozásokat. A cég nyeresége mindeközben 7 százalékos növekedés után 91,3 millió dollárra ugrott, miközben a vámok hatása sem volt annyira jelentős, mint arra a vállalat számított.