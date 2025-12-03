Rendkívüli: újabb durva támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor fontos bejelentést tett az incidens kapcsán

Ukrajna újabb támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Az incidens december elsején történt, az ukránok Oroszország Tambov régiójában, Kazinszkije Viszelki település közelében okoztak károkat a kritikus infrastruktúrában.

A Barátság kőolajvezetéket nem először éri komoly támadás / Fotó: AFP

A Pravda ukrán hírportál értesülései szerint a sikeres támadást a Barátság kőolajvezeték Taganrog-Lipetyszk szakaszán hajtották végre. Az ukrán katonai hírszerzés jelentése alapján a robbanáshoz használt robbanószerkezetet távirányítással hozták működésbe, és olyan további gyúlékony anyagokat is tartalmazott, amelyek a tűz intenzitását növelték, és annak gyorsabb terjedését eredményezték.

A helyi lakosok hangos morajlásról számoltak be Kazinszkije Viszelki környékén, amelyet fényes villanások kísértek az éjszakai égbolton.

Mint ismert, Oroszország a Barátság (eredeti nevén Druzsba) kőolajvezetéket használja nyersolaj szállítására Közép- és Kelet-Európa országaiba, többek között Magyarországra is.

Egyeztettem a Mol vezetőivel. Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van

– jelentette ki szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

A Reuters a szlovákiai Transpetrol vállalat tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Szlovákia kőolajellátása a támadás ellenére zavartalan. „A jelenlegi helyzet nincs hatással a szlovák területen zajló olajszállításra” – írta a cég, amely északi szomszédunk egyetlen kőolajfinomítóját látja el.

💥BOOOOM💥

💥 Oil pipeline 'Friendship' exploded again in Russia



As reported by a source in the 🇺🇦 GUR, the attack took place during the first night of winter near the populated area of Kazinsky Settlement, located on the section of the 'Taganrog - Lipetsk' oil pipeline.



The… pic.twitter.com/wA774NIR4K — Kakka🎖️ (@kakkamax) December 3, 2025

Gyakori célpont a Barátság kőolajvezeték

A Barátság kőolajvezetéket az orosz-ukrán háború kitörése óta már több alkalommal is támadta az ukrán hadsereg. A legutóbbi hasonló incidensre szeptember végén került sor, amikor ukrán drónok megrongáltak egy olajszivattyú-állomást a Barátság kőolajvezetéken az oroszországi Csuvasföldön, a Volga folyó mentén, de csupán minimális károkat okoztak, és nem befolyásolták a magyarországi szállításokat sem.

Ugyanakkor a kőolajvezeték elleni korábbi, augusztusi ukrán támadás egy olyan központot ért, ahonnan többfelé továbbítható az orosz energiahordozó. A barátság mégis megmaradt a németekkel és még egy érintett országgal, amellyel Ukrajna nem akarna ujjat húzni – csak a Kijevvel amúgy is ellentmondásos viszonyban álló Magyarország és Szlovákia érdekei sérültek.