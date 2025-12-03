Az MBH Bank nem korlátozza a kedvezményes részvények eladását, mivel ez nem aggasztja a menedzsmentet

Kirobbanó évük van a tőkepiacoknak az idén, szinte nehezebb volt mellényúlni, mint busás két számjegyű hozamokat elérni a befektetéseken. A magyar részvénypiac és az arany ugyanakkor még ebből a mezőnyből is kiemelkedik. Várható volt, hogy az arany ekkora menetelésre lesz képes még a tavalyi lendületes emelkedése után is?

Az arany az elmúlt években rendre háttérbe szorult a befektetői portfóliókban, az elmúlt időszak azonban bővelkedett az olyan fejleményekben, amelyek a nemesfém iránti keresletet megállás nélkül serkentették, elég itt az orosz–ukrán háború által generált geopolitikai feszültségre vagy a jegybankok tartaléképítésére gondolni. Azt ugyanakkor nem állíthatom, hogy az ilyen mértékű, közel 50 százalékos felértékelődésre számítani lehetett, papírformának azt egyáltalán nem lehet nevezni.

Brezina Szabolccsal, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatójával beszélgettünk a tőkepiac évéről, valamint az MBH-részvény értékesítéséről / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az önök portfólióiban az arany szinte mindig 10 százalékos részesedéssel jelen van, így a rali önöket sem kerülte el. Terveznek hozzányúlni ehhez az arányhoz az idei év után, akár egyik, akár másik irányba?

Alapvetően nem gondolom, hogy ezen változtatnunk kéne, az aranyra nem mint klasszikus befektetési eszközre tekintünk, hanem elsősorban a portfólió diverzifikálásának a része. Érdekes időszak volt egyébként ez az év, ugyanis kifejezetten ritka, hogy egyszerre gyakorlatilag minden eszközosztály ralizni tudjon, ahogy ez az idén történt.

Meddig folytatódhat még az emelkedés önök szerint?

Nem szeretnék konkrét árfolyambecslésekbe bocsátkozni, azt viszont el tudom képzelni, hogy hamarosan láthatunk egy korrekciót majd a nemesfém árfolyamán, a rali ugyanis egy kicsit talán már túl is lett húzva az elmúlt időszakban. Ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy az orosz–ukrán háború vége mintha egyre közelebb kerülne, ennek pedig jó eséllyel árfolyamhűtő hatása lenne az arany számára.

A magyar részvények is szárnyalnak, jó évet követ jó év a hazai parketten. Papírforma az idei 30 százalékos emelkedés a tavalyi és tavalyelőtti ralik után?

Örülök ennek a kérdésnek, mert pont egy éve is megkérdezték ezt tőlem, és ugyan nem szeretek jóslatokba bocsátkozni, de akkor azt mondtam, hogy mind a hazai részvények, mind a forint alulértékeltek, és ez így az elmúlt egy évre visszatekintve beigazolódni is látszik. Ha a teljes tőkepiacot nézzük, én még mindig úgy gondolom, hogy bőven van potenciál a hazai eszközökben, hiszen a vállalati eredmények a konjunktúra nehézségei ellenére is kiválók. De két dolgot nagyon várunk: az orosz–ukrán háború megnyugvását és a német gazdaság fellendülését. Mindkét tényezőt már régóta emlegetjük, de én most először valós esélyt látok arra, hogy érdemi előrelépések szülessenek ezekben a kérdésekben, így optimista vagyok.