Az MBH Bank nem korlátozza a kedvezményes részvények eladását, mivel ez nem aggasztja a menedzsmentet
Kirobbanó évük van a tőkepiacoknak az idén, szinte nehezebb volt mellényúlni, mint busás két számjegyű hozamokat elérni a befektetéseken. A magyar részvénypiac és az arany ugyanakkor még ebből a mezőnyből is kiemelkedik. Várható volt, hogy az arany ekkora menetelésre lesz képes még a tavalyi lendületes emelkedése után is?
Az arany az elmúlt években rendre háttérbe szorult a befektetői portfóliókban, az elmúlt időszak azonban bővelkedett az olyan fejleményekben, amelyek a nemesfém iránti keresletet megállás nélkül serkentették, elég itt az orosz–ukrán háború által generált geopolitikai feszültségre vagy a jegybankok tartaléképítésére gondolni. Azt ugyanakkor nem állíthatom, hogy az ilyen mértékű, közel 50 százalékos felértékelődésre számítani lehetett, papírformának azt egyáltalán nem lehet nevezni.
Az önök portfólióiban az arany szinte mindig 10 százalékos részesedéssel jelen van, így a rali önöket sem kerülte el. Terveznek hozzányúlni ehhez az arányhoz az idei év után, akár egyik, akár másik irányba?
Alapvetően nem gondolom, hogy ezen változtatnunk kéne, az aranyra nem mint klasszikus befektetési eszközre tekintünk, hanem elsősorban a portfólió diverzifikálásának a része. Érdekes időszak volt egyébként ez az év, ugyanis kifejezetten ritka, hogy egyszerre gyakorlatilag minden eszközosztály ralizni tudjon, ahogy ez az idén történt.
Meddig folytatódhat még az emelkedés önök szerint?
Nem szeretnék konkrét árfolyambecslésekbe bocsátkozni, azt viszont el tudom képzelni, hogy hamarosan láthatunk egy korrekciót majd a nemesfém árfolyamán, a rali ugyanis egy kicsit talán már túl is lett húzva az elmúlt időszakban. Ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy az orosz–ukrán háború vége mintha egyre közelebb kerülne, ennek pedig jó eséllyel árfolyamhűtő hatása lenne az arany számára.
A magyar részvények is szárnyalnak, jó évet követ jó év a hazai parketten. Papírforma az idei 30 százalékos emelkedés a tavalyi és tavalyelőtti ralik után?
Örülök ennek a kérdésnek, mert pont egy éve is megkérdezték ezt tőlem, és ugyan nem szeretek jóslatokba bocsátkozni, de akkor azt mondtam, hogy mind a hazai részvények, mind a forint alulértékeltek, és ez így az elmúlt egy évre visszatekintve beigazolódni is látszik. Ha a teljes tőkepiacot nézzük, én még mindig úgy gondolom, hogy bőven van potenciál a hazai eszközökben, hiszen a vállalati eredmények a konjunktúra nehézségei ellenére is kiválók. De két dolgot nagyon várunk: az orosz–ukrán háború megnyugvását és a német gazdaság fellendülését. Mindkét tényezőt már régóta emlegetjük, de én most először valós esélyt látok arra, hogy érdemi előrelépések szülessenek ezekben a kérdésekben, így optimista vagyok.
Melyik blue chip idei teljesítménye okozta a legnagyobb meglepetést, akár negatív, akár pozitív irányban?
A Richter volt az év egyértelmű meglepetése, hiszen még mindig úgy látjuk, hogy a papír alulértékelt. Nyilván az árfolyamot erősen nyomja a Vraylar 2030-as lejárata okozta bizonytalanság, de ennek ellenére, egyértelmű, hogy egy erős és nagyon jól teljesítő cégről beszélünk, így én mindenféleképpen látom benne a potenciált.
A többi blue chip esetében én úgy látom, hogy nagyjából a helyükön vannak, óriási kilengéseket náluk nem is várunk.
A blue chipeken túl, melyeket már követnek elemzésekkel, tervben van esetleg önöknél a 4iG részvényének elemzése? A cég az idén árfolyamban és jelentőségben is hatalmast nőtt, mégsem kapott még egyetlen elemzői célárat sem a hazai szakértőktől.
Az, hogy elkezdünk-e követni egy céget, nem az árfolyam-dinamikára, hanem a tőzsdei forgalomból kivett részére követhető vissza. Irányelvünk, hogy a tőzsdei forgalom legalább 90 százalékát fedjük le elemzéseinkkel, és látva azt az érdeklődést, amit a 4iG részvényei az idén generálni tudtak,
ennek az lesz az egyenes ági következménye véleményem szerint, hogy akár még követhetjük is a jövőben a cég részvényeit.
Melyik magyar részvényre lesz érdemes jövőre figyelni önök szerint?
Nem megkerülni szeretném a kérdést, de nem szeretnék konkrét cégeket kiemelni, mivel véleményem szerint nekünk az a dolgunk, hogy a teljes hazai részvénypiac fejlődését támogassuk. De ha valamit mondanom kéne, akkor a közepes méretű cégeket és vállalatokat emelném ki, legyen az a Waberer’s vagy az AutoWallis, de ez nem azt jelenti, hogy a többi cégre vagy akár a blue chipekre vonatkozóan ne lehetnénk optimisták.
Hatalmasat durrant az MBH sajátrészvény-értékesítése
A múlt héten jelentették be, hogy a piaci ár töredékéért eladják a saját részvényeiket, a befektetők a bejelentéskori árfolyamhoz mérten akár 2-3 ezer forintos diszkonttal markolhatják fel a papírokat. A részvények december 18-án kerülnek majd rá a befektetők értékpapírszámláira. Megteheti azt egy befektető, hogy 3000 forint környékén felmarkolja a részvényeket, és azonnal értékesíti őket a piacon? Vagy terveznek valamilyen időkorlátot szabni ezt elkerülendő?
Meglehetősen régóta hangsúlyozom, hogy a hazai pénz- és tőkepiac fejlődése az alapvetően szolgáltatói felelősség, pont ennek jegyében indítottuk el három éve a hazai és nemzetközi kötvénykibocsátási programunkat. Ennek a legszebb része talán, ami most áll előttünk, a tőzsdei jelenlétnek a növelése.
Mivel küldetésünknek érezzük a hazai piac serkentését, nem tervezünk semmilyen korlátozó intézkedéssel élni a lehívott részvények kapcsán.
Nagyon bízom abban, hogy úgy sikerül majd ennek a tranzakciónak az árazását kialakítani, hogy a befektetőknek megéri majd hosszabb távon velünk maradniuk, de azért az sem gond, ha egyesek nyomban ki is szállnak, hiszen ez is serkenti a kereskedést.
A részvényértékesítésen felül tervezik valahogy még megfogni a befektetők figyelmét, hogy tényleg érdekeltek legyenek a hosszú távú részvénytartásban?
Úgy gondolom mindennap ezt tesszük, működésünkkel, eddigi eredményeinkkel, jövőbeli célkitűzéseinkkel részvényesi értéket teremtünk. Van egy elfogadott osztalékpolitikánk, egy jól átgondolt stratégiánk, amelyben a növekedés mellett kiemelt jelentőséggel bír az a költségcsökkentési csomag, amely a három bank működésének összehangolása lévén vált lehetségessé.
Emellett természetesen minden hagyományos eszközt bevetünk majd ezen a téren, lesznek rólunk külsős elemzések célárfolyamokkal, lesznek rendszeres befektetői tájékoztatóink, de a nap végén szerintem a legerősebb érv mindig az elvégzett munka kell hogy legyen. A kollégáim szokták mondani, hogy a kötvény matematika, a részvény pedig pszichológia, de szerintem elég könnyen mérhetők vagyunk valós teljesítményt tekintve is.
Említette az elemzéseket, az Equilor célára már meg is jelent, 4047 forintra taksálják az MBH részvényét 12 havi alapon. Miért pont az Equilorra esett a választás mint első fecskére? Az időzítés, gondolom, nem véletlen.
Azt érdemes tudni, hogy egy ilyen folyamat általában egy évet vesz igénybe, az elemzéseket készítők, vagy akár a társforgalmazók kiválasztása pedig hosszas tárgyalások eredményeként történik meg. A folyamat elején mi több piaci szereplővel ülünk le, több cégtől kérünk ajánlatot, ezek között volt az Equilor is,
de szerintem nem árulok el azzal nagy titkot, hogy az a várakozásunk, hogy lesz rólunk még más elemzés is.
Az Equilor elsősége abból ered, hogy ők voltak a leggyorsabbak, és természetesen szeretnék kihasználni az ebből eredő előnyöket, ami szerintem teljes mértékben érthető is az ő szempontjukból. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Gránit Bank mellett az Equilor a másik társforgalmazónk a részvényértékesítésben is, így az, hogy elsőként jelennek meg az elemzésükkel, nyilván az ő értékesítési lehetőségeiket is bővíti.
Elégedett ön ezzel a 4047 forintos célárral, amit az Equilortól kaptak?
Nem hiszem, hogy nekem elegáns ezt az értékeltséget kommentálnom, azt viszont elárulom, hogy egy menedzsment belülről sokszor másként látja a saját vállalatának értékét, mi például látjuk és érezzük azt a hatalmas munkát, ami a három bank összeolvasztásába belement, ez számottevő hatékonyságnöveléssel járt, az így felszabaduló forrásokat pedig az ügyfélélmény javítására tudjuk felhasználni.
Ugyanakkor az is tény, hogy ugyan a friss részvényértékesítésünk már egy másodlagos kibocsátásnak minősül, annyira alacsony még mindig a közkézhányadunk és a napi forgalmunk, hogy ez a folyamat sokkal jobban hasonlít egy IPO-ra, mi egy kicsit úgy tekintünk rá, hogy ez az első nagy tőkepiaci tranzakciónk. Az ilyen típusú tranzakcióknál az árazásnál rendszerint alkalmaznak bizonyos diszkontfaktorokat.
Amit viszont mindenképpen fontos hangsúlyozni, az az, hogy az értékesítés részletes feltételeit a kibocsátó és a forgalmazók honlapján elérhető tájékoztató tartalmazza, ideértve a vonatkozó kockázatokat is. Ennek megismerését mindenképpen javaslom a leendő befektetőinknek.
Ha már közkézhányad, a mutató 13-ról 20 százalék környékére bővül majd a tranzakció végére, az érdeklődés függvényében. Ezt már elégségesnek tekintik a blue chip aspirációik eléréséhez?
Ez ahhoz elegendő, hogy betegyük a lábunkat a piacra, hogy meghatározó szereplői legyünk a BÉT-nek, de nem elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben a helyünkre kerüljünk. Minél magasabb egyébként a közkézhányad, annál nagyobb biztonságban érzik magukat a befektetők, és az nem titok, hogy nekünk kifejezetten érdekünk és célunk honorálni azokat a befektetőket, akik az elején csatlakoznak hozzánk.
Akkor jól értem, hogy nem a már meglévő nagybefektetők részesedésének csökkenéséből, hanem új forrásokból bővítenék a közkézt?
Nem tudok a tulajdonosok nevében nyilatkozni, de előbb-utóbb köztük is lehet olyan, akinél felmerül, hogy csökkentené a befolyását. A sajtóban is megjelent hírek szerint a magyar állam megfontolja a részesedésének csökkentését. Racionálisnak tűnhet, hogy ez legyen az első lépés, ami megtörténik, és utána kerüljön sor külsős forrás bevonására. (Az államnak a friss, az MBH munkáltatói programja részére történő tranzakcióját követően még 15 százalékos tulajdonrésze van a bankban – a szerk.)
A sajátrészvény-értékesítési program végeztével az MBH sajátrészvény-állománya könnyedén marginálissá válhat. Önök szerint ez számít a befektetőknek?
Szerintem egy befektető számára nem az a legfontosabb kérdés, hogy a könyveinkben mennyi saját részvény szerepel a nevünk mellett, különös tekintettel arra, hogy várakozásaink szerint a nagyobb volumenű kereskedés csak most fog elkezdődni a papírjainkkal a tőzsdén. Ettől függetlenül, van felhatalmazásunk a közgyűléstől saját részvények vásárlására, és van erre vonatkozó MNB-engedélyünk is, ahogy azt közzé is tettük. Én azt gondolom, hogy ez kellő biztosíték kell hogy legyen a befektetőknek ahhoz, hogy lássák, hogy hiszünk a papírban, és készek is vagyunk belőle vásárolni.