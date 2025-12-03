Deviza
amerikai szankciók
NIS
olajipar

Végóráit élheti a szerb olajvállalat - nincs mentség az amerikai szankciók alól

Az olajfinomítás már leállt. A dolgozók kifizetése is akadozik. Egyre sürgetőbb a NIS olajvállalat államosítása vagy egy nem orosz vevő megtalálása. Akár a Mol is helyzetben kerülhet.
VG
2025.12.03, 13:20
Frissítve: 2025.12.03, 14:00

Egyre nehezebb a helyzete a szerbiai NIS olajvállalatnak, melyet a január 10-én meghozott, majd többszöri halasztás után október 8-án életbe lépett amerikai szankciók sújtanak. A pancsevói finomító egy-két napon belül leállhat. A dolgozók kifizetése is problematikus. Veszélybe került a vállalat működőképessége. Közben egekbe csaptak a felvásárlási spekulációk.

NIS Gazprom szerbiai üzemanyagellátás
Egyre reménytelenebb helyzetben a NIS / Fotó: AFP

 

Kazah olajszállítmány vesztegel Omisaljban

Tényleges olajfinomítás már nem történik, egy idő óta úgynevezett meleg keringetési üzemmódot (hot standby) vezettek be, s a megmaradt nyersolajat, illetve a fűtésre használt földgázt a rendszer üzemmeleg tartására fordították, hogy ha az utolsó pillanatban mégis sikerült volna nyersolajhoz jutni, akkor ne kelljen a finomítót teljesen nulláról újraindítani. Egy finomító újraindítása ugyanis hetekig tart, amihez jelentős mennyiségű energia és nyersanyag ráfordítás szükséges. 

A hírek szerint a NIS az utolsó pillanatban még két heti üzemeléshez szükséges kazah olajszállítmányt vitt Omisalj kikötőjébe, de ennek kirakodására és elszivattyúzására már nem került sor, mivel

 a Janaf nem akarta kockáztatni, hogy megszegje az amerikai szankciókat.

Bár a horvát csővezeték-üzemeltető kéréssel fordult az amerikai hatóságokhoz, ám azok többször is megtagadták az engedély kiadását, így 1 millió hordó nyersolaj vesztegel a tankerben.

A NIS helyzetét nehezíti, hogy már a dolgozók kifizetése is problematikus, mivel azok a bankok is másodlagos szankciók alá kerülhetnek, ahol az orosz tulajdonú cég bankszámláit vezetik 

– emelték ki jegyzetükben az Erste elemzői. Ugyan Vucic elnök engedélyt adott a december elején esedékes bérek kifizetésére, de ezzel a veszély még nem múlt el.

A cég helyzete tehát egyre kritikusabb, s a balkáni ország számára 

egyre sürgetőbb az államosítás vagy egy nem-orosz vevő megtalálása

 a nemzeti olajtársaságra. 

Akár a Mol is lehet a NIS vásárlója

Szerbia nem kapott engedélyt az Egyesült Államoktól a Szerbiai Olajipar (NIS) működésének folytatására

 – jelentette be tegnap Aleksandar Vucic szerb elnök az energiastabilitási illetékesekkel folytatott találkozót követően.

Az elmúlt napokban a Mol kiemelkedő forgalma is a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészével kapcsolatos spekulációkkal függhet össze. Hetek óta a levegőben lóg, hogy esetleg a Mol kerülhet helyzetbe a szankcióktól sújtott cégben. Elemzők szerint, hogy Orbán Viktor látogatásán Vlagyimir Putyin elnöknél is szóba kerülhetett a szankcionált olajfinomítók magyar vállalatoknak, köztük a Molnak történő eladásának lehetősége is, ami 

hatalmas lökést adna a cégnek régiós szereplőként. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

