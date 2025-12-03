Végóráit élheti a szerb olajvállalat - nincs mentség az amerikai szankciók alól

Egyre nehezebb a helyzete a szerbiai NIS olajvállalatnak, melyet a január 10-én meghozott, majd többszöri halasztás után október 8-án életbe lépett amerikai szankciók sújtanak. A pancsevói finomító egy-két napon belül leállhat. A dolgozók kifizetése is problematikus. Veszélybe került a vállalat működőképessége. Közben egekbe csaptak a felvásárlási spekulációk.

Egyre reménytelenebb helyzetben a NIS / Fotó: AFP

Kazah olajszállítmány vesztegel Omisaljban

Tényleges olajfinomítás már nem történik, egy idő óta úgynevezett meleg keringetési üzemmódot (hot standby) vezettek be, s a megmaradt nyersolajat, illetve a fűtésre használt földgázt a rendszer üzemmeleg tartására fordították, hogy ha az utolsó pillanatban mégis sikerült volna nyersolajhoz jutni, akkor ne kelljen a finomítót teljesen nulláról újraindítani. Egy finomító újraindítása ugyanis hetekig tart, amihez jelentős mennyiségű energia és nyersanyag ráfordítás szükséges.

A hírek szerint a NIS az utolsó pillanatban még két heti üzemeléshez szükséges kazah olajszállítmányt vitt Omisalj kikötőjébe, de ennek kirakodására és elszivattyúzására már nem került sor, mivel

a Janaf nem akarta kockáztatni, hogy megszegje az amerikai szankciókat.

Bár a horvát csővezeték-üzemeltető kéréssel fordult az amerikai hatóságokhoz, ám azok többször is megtagadták az engedély kiadását, így 1 millió hordó nyersolaj vesztegel a tankerben.

A NIS helyzetét nehezíti, hogy már a dolgozók kifizetése is problematikus, mivel azok a bankok is másodlagos szankciók alá kerülhetnek, ahol az orosz tulajdonú cég bankszámláit vezetik

– emelték ki jegyzetükben az Erste elemzői. Ugyan Vucic elnök engedélyt adott a december elején esedékes bérek kifizetésére, de ezzel a veszély még nem múlt el.

A cég helyzete tehát egyre kritikusabb, s a balkáni ország számára

egyre sürgetőbb az államosítás vagy egy nem-orosz vevő megtalálása

a nemzeti olajtársaságra.

Akár a Mol is lehet a NIS vásárlója

Szerbia nem kapott engedélyt az Egyesült Államoktól a Szerbiai Olajipar (NIS) működésének folytatására

– jelentette be tegnap Aleksandar Vucic szerb elnök az energiastabilitási illetékesekkel folytatott találkozót követően.