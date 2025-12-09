Tanulják már a németek, hogy nem érdemes keménykedni Kínával, mert ritkaföldfémek nélkül maradnak
Feszült a kapcsolat Németország és Kína között, amióta kormányra lépett a konzervatív Friedrich Merz kancellár, aki a keményebb fellépés híve, de ez eddig nem sok sikert hozott Berlin számára. Európa legnagyobb gazdasága kimaradt azok közül, akik engedélyt kaptak a ritkaföldfémek vásárlására, pedig ezek az alapanyagok kulcsfontosságúak egy sor ágazat, többek között az autógyártás számára.
Peking a múlt héten adta ki az első hosszabb távú, egy évre szóló exportengedélyeket ritkaföldfémekre – azt pedig most ismerte el a kétnapos hivatalos kínai látogatáson tartózkodó Johann Wadephul külügyminiszter, hogy német gyártók nem szerepelnek a kedvezményezettek között.
A ritkaföldfémek terén kivívott dominanciával a kínaiak kezébe került a vámháború legveszélyesebb fegyvere, amelyet nem fél használni – mellesleg az amerikaiak stratégiáját másolva, az Egyesült Államok ugyanis évtizedek óta használ hasonló korlátozásokat a versenytársak féken tartására.
E kulcsfontosságú alapanyagok beszerzése elsősorban az európai védelmi cégeknek, köztük a német Rheinmetallnak okoz különösen nagy gondot, fegyvergyártóknak ugyanis Kína nem adja el ezeket.
Egyes becslések szerint az európai ritkaföldfém-készletek hónapokon belül kimerülnek.
Ritkaföldfémek a tárgyalások fókuszában
Wadephul pekingi látogatásán a kereskedelem és az ukrajnai háború mellett ezért éppen a ritkaföldfémek állnak a fókuszban. A német diplomácia irányítója elsőként Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyalt hétfőn, akit a Bloomberg tudósítása szerint biztosított arról, hogy Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, ami mellett ki akarnak tartani, sőt, bővíteni ezt az együttműködést.
Azt azonban a tárgyalás után elismerte, hogy a ritkaföldfémek területén még sokat kell tenniük annak érdekében, hogy meggyőzzék Pekinget: adjon ki exportengedélyeket német cégek számára is.
A ZDF-nek adott interjúban azt mondta, hogy ért el bizonyos haladást.
Kaptunk jeleket, de még elég sok munka vár ránk
– fogalmazott a Reuters tudósítása szerint.
Az alkancellár is üres kézzel tért haza Pekingből
A Vanggal folytatott egyeztetésen a német külügyminiszter nagy hangsúlyt helyezett
- a félvezetők,
- a ritkaföldfémek
- és egyéb termékek
kínai exportjában tapasztalható fennakadásokra.
„Bizonytalanság uralkodik ezeken a területeken, és ezt meg kell szüntetni” – mondta Wadephul, akit vállalkozók is elkísértek, köztük Hildegard Müller, a német autóipari szövetség (VDA) vezetője, aki korábban felszólította az Európai Uniót, hogy tanúsítson „proaktívabb hozzáállást” Kína felé.
Egyelőre azonban Peking hajthatatlannak tűnik: Lars Klingbeil alkancellár, pénzügyminiszter üres ígéretekkel tért haza novemberi kínai látogatásáról a ritkaföldfémek exportengedélyeit illetően, Wadephul pedig októberben elhalasztotta pekingi útját, mert az általa kért találkozók közül a kínaiak csak egyet hagytak jóvá.
Mindez rávilágít arra, hogy
mennyire sebezhetővé vált Berlin
és milyen jelentős Peking befolyása. Jelzi azt is, mennyire megváltoztak a dolgok azóta, amikor ez a két ország versengett a világ legnagyobb exportőrének címéért – amelyet ma már egyértelműen Kína birtokol.
Európa legnagyobb gazdasága közben válságba süllyedt, a Német Gazdasági Tanács nemrégiben 1 százalék alá csökkentette a jövő évi növekedési előrejelzését.