Németország
Kína
ritkaföldfémek

Tanulják már a németek, hogy nem érdemes keménykedni Kínával, mert ritkaföldfémek nélkül maradnak

Nem sok sikert ért el Pekingben a külügyminiszter. Hiába az engedélyek a ritkaföldfémek exportjára, a németek nem kaptak.
M. Cs.
2025.12.09., 07:33
Fotó: Shutterstock

Feszült a kapcsolat Németország és Kína között, amióta kormányra lépett a konzervatív Friedrich Merz kancellár, aki a keményebb fellépés híve, de ez eddig nem sok sikert hozott Berlin számára. Európa legnagyobb gazdasága kimaradt azok közül, akik engedélyt kaptak a ritkaföldfémek vásárlására, pedig ezek az alapanyagok kulcsfontosságúak egy sor ágazat, többek között az autógyártás számára.

ritkaföldfémek
A német delegáció nem sok sikert ért el a ritkaföldfémek biztosításában / Fotó: Xinhua via AFP

Peking a múlt héten adta ki az első hosszabb távú, egy évre szóló exportengedélyeket ritkaföldfémekre – azt pedig most ismerte el a kétnapos hivatalos kínai látogatáson tartózkodó Johann Wadephul külügyminiszter, hogy német gyártók nem szerepelnek a kedvezményezettek között.

A ritkaföldfémek terén kivívott dominanciával a kínaiak kezébe került a vámháború legveszélyesebb fegyvere, amelyet nem fél használni – mellesleg az amerikaiak stratégiáját másolva, az Egyesült Államok ugyanis évtizedek óta használ hasonló korlátozásokat a versenytársak féken tartására.

E kulcsfontosságú alapanyagok beszerzése elsősorban az európai védelmi cégeknek, köztük a német Rheinmetallnak okoz különösen nagy gondot, fegyvergyártóknak ugyanis Kína nem adja el ezeket. 

Egyes becslések szerint az európai ritkaföldfém-készletek hónapokon belül kimerülnek.

Ritkaföldfémek a tárgyalások fókuszában

Wadephul pekingi látogatásán a kereskedelem és az ukrajnai háború mellett ezért éppen a ritkaföldfémek állnak a fókuszban. A német diplomácia irányítója elsőként Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyalt hétfőn, akit a Bloomberg tudósítása szerint biztosított arról, hogy Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, ami mellett ki akarnak tartani, sőt, bővíteni ezt az együttműködést.

Foreign Minister Wadephul visits China
Johann Wadephul nem sok eredményt ért el eddig Pekingben /  Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azt azonban a tárgyalás után elismerte, hogy a ritkaföldfémek területén még sokat kell tenniük annak érdekében, hogy meggyőzzék Pekinget: adjon ki exportengedélyeket német cégek számára is.

A ZDF-nek adott interjúban azt mondta, hogy ért el bizonyos haladást. 

Kaptunk jeleket, de még elég sok munka vár ránk

– fogalmazott a Reuters tudósítása szerint.

Az alkancellár is üres kézzel tért haza Pekingből

A Vanggal folytatott egyeztetésen a német külügyminiszter nagy hangsúlyt helyezett 

  • a félvezetők, 
  • a ritkaföldfémek 
  • és egyéb termékek 

kínai exportjában tapasztalható fennakadásokra.

„Bizonytalanság uralkodik ezeken a területeken, és ezt meg kell szüntetni” – mondta Wadephul, akit vállalkozók is elkísértek, köztük Hildegard Müller, a német autóipari szövetség (VDA) vezetője, aki korábban felszólította az Európai Uniót, hogy tanúsítson „proaktívabb hozzáállást” Kína felé.

ritkaföldfém
Kína nem fél fegyverként használni a dominanciáját / Fotó: BJP7images / Shutterstock

Egyelőre azonban Peking hajthatatlannak tűnik: Lars Klingbeil alkancellár, pénzügyminiszter üres ígéretekkel tért haza novemberi kínai látogatásáról a ritkaföldfémek exportengedélyeit illetően, Wadephul pedig októberben elhalasztotta pekingi útját, mert az általa kért találkozók közül a kínaiak csak egyet hagytak jóvá.

Mindez rávilágít arra, hogy 

mennyire sebezhetővé vált Berlin

és milyen jelentős Peking befolyása. Jelzi azt is, mennyire megváltoztak a dolgok azóta, amikor ez a két ország versengett a világ legnagyobb exportőrének címéért – amelyet ma már egyértelműen Kína birtokol.

Európa legnagyobb gazdasága közben válságba süllyedt, a Német Gazdasági Tanács nemrégiben 1 százalék alá csökkentette a jövő évi növekedési előrejelzését.

 

