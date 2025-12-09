Tanulják már a németek, hogy nem érdemes keménykedni Kínával, mert ritkaföldfémek nélkül maradnak

Feszült a kapcsolat Németország és Kína között, amióta kormányra lépett a konzervatív Friedrich Merz kancellár, aki a keményebb fellépés híve, de ez eddig nem sok sikert hozott Berlin számára. Európa legnagyobb gazdasága kimaradt azok közül, akik engedélyt kaptak a ritkaföldfémek vásárlására, pedig ezek az alapanyagok kulcsfontosságúak egy sor ágazat, többek között az autógyártás számára.

A német delegáció nem sok sikert ért el a ritkaföldfémek biztosításában / Fotó: Xinhua via AFP

Peking a múlt héten adta ki az első hosszabb távú, egy évre szóló exportengedélyeket ritkaföldfémekre – azt pedig most ismerte el a kétnapos hivatalos kínai látogatáson tartózkodó Johann Wadephul külügyminiszter, hogy német gyártók nem szerepelnek a kedvezményezettek között.

A ritkaföldfémek terén kivívott dominanciával a kínaiak kezébe került a vámháború legveszélyesebb fegyvere, amelyet nem fél használni – mellesleg az amerikaiak stratégiáját másolva, az Egyesült Államok ugyanis évtizedek óta használ hasonló korlátozásokat a versenytársak féken tartására.

E kulcsfontosságú alapanyagok beszerzése elsősorban az európai védelmi cégeknek, köztük a német Rheinmetallnak okoz különösen nagy gondot, fegyvergyártóknak ugyanis Kína nem adja el ezeket.

Egyes becslések szerint az európai ritkaföldfém-készletek hónapokon belül kimerülnek.

Ritkaföldfémek a tárgyalások fókuszában

Wadephul pekingi látogatásán a kereskedelem és az ukrajnai háború mellett ezért éppen a ritkaföldfémek állnak a fókuszban. A német diplomácia irányítója elsőként Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyalt hétfőn, akit a Bloomberg tudósítása szerint biztosított arról, hogy Kína Németország legfontosabb kereskedelmi partnere, ami mellett ki akarnak tartani, sőt, bővíteni ezt az együttműködést.

Johann Wadephul nem sok eredményt ért el eddig Pekingben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Azt azonban a tárgyalás után elismerte, hogy a ritkaföldfémek területén még sokat kell tenniük annak érdekében, hogy meggyőzzék Pekinget: adjon ki exportengedélyeket német cégek számára is.

A ZDF-nek adott interjúban azt mondta, hogy ért el bizonyos haladást.

Kaptunk jeleket, de még elég sok munka vár ránk

– fogalmazott a Reuters tudósítása szerint.