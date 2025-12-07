Deviza
turizmus
új-zéland
A Gyűrűk Ura

Akár többmilliós tétel lehet egy Gyűrűk Ura-utazás Új-Zélandra – ennyiből jöhet ki egy kaland a magyar rajongóknak

Új-Zéland az egyik legdrágább, ugyanakkor legkülönlegesebb távoli úti cél, ahol egy kéthetes tematikus utazás ára akár másfél-kétmillió forintot is elérhet. A filmrajongóknak különösen nagy vonzerőt jelent, hogy a Gyűrűk Ura ikonikus helyszínei ma is bejárhatók, a díszletek jelentős része pedig eredeti formájában látható.
VG
2025.12.07, 09:06

A Peter Jackson által rendezett A Gyűrűk Ura filmtrilógia 2001 és 2003 között vált világjelenséggé, és ezzel alapjaiban írta át Új-Zéland turizmusát.

Hobbiton, wooden doors of Hobbit holes in the film set fictional village of Hobbiton, Matamata, North island, New Zealand, NZ Gyűrűk Ura Új-Zéland
Új-Zéland turizmusa berobbant A Gyűrűk Ura sikere után / Fotó: robertharding via AFP

A gyártók többek között azért választották a szigetországot, mert kevés helyen található ilyen változatos, érintetlen, drámai szépségű táj: havas hegygerincek, mély zöld völgyek, fjordok, kristálytiszta tavak és vulkanikus fennsíkok.

Cseppet sem elhanyagolható tényező az sem, hogy a rendező is új-zélandi. A trilógia után a turisták száma ugrásszerűen nőtt, a „Middle-Earth tourism” pedig mára külön szektor, amely évente több tízmilliárd forintnyi bevételt termel a helyi gazdaságnak.

Repülés a fél világon át – drága, de nem megkerülhető tétel

A Budapest–Auckland repülőjegyek átlagosan 250–350 ezer forint között mozognak, a hónaptól és az átszállások számától függően. A karácsonyi–nyári szezonban a jegyek akár 400–450 ezer forintig is felkúszhatnak.

A mindennapi költségek sem alacsonyak: a szállás, étkezés, közlekedés és belső utazások ára átlagosan napi 60–70 ezer forintra tehető. Egy 14 napos út 450–550 ezer forintnyi alapkiadást jelent – és akkor a tematikus programok még el sem kezdődtek.

Új-Zélandon a távolságok rendkívül nagyok, a fontosabb LOTR-helyszínek akár 200-300 kilométerre vannak egymástól, így a legcélszerűbb autót bérelni (körülbelül 8-15 ezer forint per nap), ami tovább növeli az összköltséget.

Le Seigneur de l anneau Gyűrűk Ura Új-Zéland
A turisták is bejárhatják Gandalf, a szürke mágus útját, igaz, nem lovaskordéval / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Belépők, túrák Hobbiton – a rajongói élmény árát is meg kell fizetni

A Gyűrűk Ura-turizmus egyik legismertebb attrakciója a Hobbiton Movie Set. A vezetett közel egynapos túrák ára körülbelül 60 ezer forintnál kezdődik. Vannak egy-két órás buszos túrák, azok olcsóbbak, mintegy 20-25 ezer forintba kerülnek.

Más kultikus helyszínek – Rohan kapuja, Lothlórien, Anduin folyó, Amon Hen – gyakran csak vezetett túrán érhetők el:

  • Queenstown és Glenorchy LOTR-túrái: 34–48 ezer forint
  • Fél napos tematikus kirándulások: 30–50 ezer forint per fő
  • Prémium, 10–14 napos szervezett LOTR-túrák (szállással, programmal):
    1,8-2,1 millió forint/fő

Ezek a komplex utak tartalmazzák a legtöbb ikonikus helyszínt, a túravezetést, belépőket, transzfert és gyakran több száz kilométeres útvonalat is.

Összköltség: ennyiből jön ki egy két hét körüli Gyűrűk Ura-zarándoklat

  • Repülőjegy 350 ezer – 450 ezer forint
  • Szállás + étkezés + közlekedés 450 ezer – 550 ezer forint
  • LOTR-túrák és belépők 500 ezer – 650 ezer forint
  • Biztosítás, extra programok 150 ezer – 250 ezer forint
  • Végösszeg 1,9 – 2,1 millió forint

Aki hosszabb utat tervez vagy több prémiumtúrát is beilleszt, könnyen jóval 2 millió forint fölé tolhatja az összköltséget.

A rövidebb, 7–10 napos utaknál is magas marad az ár, mivel a repülőjegy fix költség, így több napra osztva gazdaságosabb kiutazni.

Miért marad mégis töretlenül népszerű ez a drága utazás?

A válasz egyszerű: kevés hely van a világon, ahol a filmvilág ilyen természetes díszletek között kel életre. Új-Zélandon a Forgókerekű, Rivendell vagy Mordor tájai nem stúdióépítmények – a többségük valóban úgy néz ki, ahogy Tolkien elképzelte.

  • A rajongók többsége számára ez nem nyaralás, hanem életre szóló élmény:
  • egy séta a Zsáklak előtti kertben,
  • egy fotó Rohan szélfútta síkságain,
  • vagy egy pillanat a Tongariro vulkanikus mezőin, ahol Frodo és Sam jártak.

A tematikus utazás ára magas, de az élmény sokak számára pótolhatatlan.

