Védeni igyekszik a Revolut, biztonságos zónákat állíthatunk be

A mobiltolvajlások száma meredeken emelkedik és a módszerek is egyre kifinomultabbak. A legújabb trend szerint a bűnözők már nemcsak ellopják a telefont, hanem a helyszínen rákényszerítik az áldozatot, hogy elvégezze a szelfis azonosítást, majd azonnal megpróbálják átutalni a pénzt. Ezt a jelenséget nevezik transfer muggingnak – írja a Revinfo.

Revolut: a fintech is reagál a mobiltelefon-lopásokra / Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

A Revolut most egy olyan megoldást jelentett be, amely a környezetet is figyelembe veszi:

az Utcai mód (Street Mode), az idei év egyik legintelligensebb fintech biztonsági frissítése.

A felhasználó biztonságos zónákat állíthat be, például az otthonát, munkahelyét vagy a szállodát. Ezeket a helyeket a rendszer megbízható helyszínként kezeli.

A működés logikája pedig, hogy a biztonságos zónákon belül az átutalások a megszokott módon történnek. A zónán kívül viszont minden olyan átutalás, amely meghaladja a beállított limitet, automatikusan extra védelmet kap.

Ez két elemből áll:

1. kötelező szelfis ellenőrzés,

2. egyórás késleltetés az átutalás végrehajtása előtt.

Ez az egy óra a döntő pont: ennyi idő áll rendelkezésre, hogy a tulajdonos vagy a Revolut csalásmegelőzési csapata zárolja a számlát, mielőtt a pénz eltűnne.

A hagyományos banki biztonsági szabályok statikusak. Ugyanazok a lépések érvényesek bárhol, bármikor, akár otthon a kanapén ülünk, akár egy kockázatos környéken sétálunk éjjel.

A Revolut ezzel szemben adaptív pénzügyi biztonságot épít: olyan védelmi mechanizmusokat, amelyek a felhasználó környezetéhez igazodnak, nem csupán az eszközéhez.

Az Utcai mód a már több mint egymillió felhasználó által aktivált Wealth Protection (Vagyonvédelem) funkcióra épül, és azt bővíti ki a valós térben jelentkező fenyegetések kezelésére.

Hogyan lehet aktiválni?

1. A Revolut alkalmazásban először be kell kapcsolni a Vagyonvédelem funkciót, majd az Átutalások mellett rá kell nyomni az Utcai mód gombra.

2. Az Utcai módban meg kell adni egy vagy több biztonságos helyet, például az otthont.

3. Ha ebben a zónában indít valaki a limitnél nagyobb átutalást, a rendszer csak egy gyors szelfit kér megerősítésként.