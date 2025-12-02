Elege lett a „Kreml bábjának”, eladta mindenét, kiszállt az óriási olajüzletből: nem bírta ki az amerikai nyomást a titokzatos svéd milliárdos

Nagy jelentőségű tulajdonosváltás zajlik a világ egyik legnagyobb független olajkereskedő cégénél, a Gunvornál. A svéd Torbjörn Törnqvist, aki több mint két évtizeden át a társaság meghatározó tulajdonosa és arca volt, teljes, körülbelül 85 százalékos részesedését eladja a cég menedzsmentjének – jelentette be hétfőn a vállalat.

Fotó: Anadolu via AFP

A tranzakció nyomán a Gunvor 100 százalékban a saját vezetői körének tulajdonába kerül, külső befektetők a jövőben sem lesznek a részvényesi struktúrában. Az új vezérigazgatónak az amerikai leányvállalatot eddig irányító Gary Pedersent nevezték ki, míg Törnqvist, családtagjai és megbízottai minden irányító testületből távoznak.

A cég hangsúlyozza: a kiszállás gondolata már 2022-ben felmerült, és a mostani lépés célja a vállalat döntő újraindítása és hosszú távú fejlődésének biztosítása. Az Epravda szerint a cég közleménye burkoltan arra utal, hogy az elmúlt években a Gunvor múltjáról kialakult negatív kép komoly gondokat okozott a vállalatnak.

A fő ok az amerikai pénzügyminisztérium egy korábbi állásfoglalása: ebben Törnqvistről úgy beszéltek, mint aki a Kreml érdekeit képviseli („Kreml-báb”). Bár a svéd üzletember ellen soha nem indítottak hivatalos eljárást, a megjegyzés így is súlyosan árthatott a vállalat jó hírnevének és üzleti kapcsolatainak.

A Gunvor most hangsúlyozza: teljesen átláthatóan működik, és a tulajdonosváltás egyetlen célja, hogy tiszta lappal, stabilan tudjon tovább működni a jövőben. Egy ekkora méretű olajkereskedő vállalatnál ritkaságszámba megy, hogy a teljes tulajdonosi kör a saját menedzsmentre szálljon át. Ugyanakkor sok piaci szereplő szerint éppen ez adhat esélyt arra, hogy a Gunvor lerázza a régi vádakat.