Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hollywood
Sylvester Stallone
Donald Trump

Donald Trump kitüntette Sylvester Stallonet: "minden idők legmegérdemeltebb kitüntetése"

A Kennedy Center éves elismeréséhez kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget. Sylvester Stallone, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész is.
VG/MTI
2025.12.07, 08:30

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is megkapta a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését, amelyet Donald Trump amerikai elnök adott át fehér házi dolgozószobájában szombaton.

trump,
Trump nem fukarkodott a dicséretekkel / Fotó: AFP

Trump nem fukarkodott a dicséretekkel

Az amerikai főváros kiemelt, szövetségi forrásokból gazdálkodó kulturális intézményének éves elismerését 48 éve ítélik oda a kultúrában kimagasló alkotóknak, amerikaiak mellett külföldi sztároknak.

Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak "talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést", kulturális ikonok, akiknek "munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit".

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész.

A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget.

Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában.

Hollywood szerint Trump csak blöfföl – a magyar filmipar továbbra is várja az amerikai produkciókat

A filmesek közül többen is úgy látják, hogy Hollywood nem veszi komolyan az amerikai elnök legújabb vámfenyegetését. Donald Trump legutóbbi bejelentésekor sem részletezte, hogyan adóztatná meg a külföldön forgatott amerikai produkciókat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu