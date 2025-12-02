Boríthatja Trump szaúdi alkuja a közel-keleti erőviszonyokat: kecsegtető az ezermilliárdos amerikai befektetés – Kína azért még beleszólhat

Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös november 18-án tárgyalt Donald Trumppal Washingtonban, folytatva a májusi csúcstalálkozót – derült ki az Oeconomus elemzéséből . Akkor 142 milliárd dolláros fegyvervásárlás és 600 milliárd dollár értékű amerikai befektetés körvonalazódott, most azonban Rijád minden korábbinál nagyvonalúbb ajánlattal érkezett: 1000 milliárd dollárra emelte az amerikai beruházások keretét.

Trump bejelentette, hogy Szaúd-Arábia megkapja a Major Non-NATO Ally státuszt / Fotó: AFP

Különleges státuszt kap Trumptól Szaúd-Arábia

Az egyeztetésen több stratégiai terület együttműködése is végleges formát kapott:

Polgári atomenergia: több évtizedes, több milliárd dolláros program amerikai vállalatokkal.

Mesterséges intelligencia: MoU született a legfejlettebb amerikai technológiákhoz való szaúdi hozzáférésről.

Kritikus nyersanyagok: Washington diverzifikálná ellátási láncait, a Ma’aden pedig az MP Materialsszel épít teljes ritkaföldfémláncot a bányászattól a mágnesgyártásig.

A szaúdi gazdaság átalakítása régóta a trónörökös célja, azonban a mostani csomag már egyértelműen geopolitikai súlyt is kapott.

Védelmi áttörés: Szaúd-Arábia NATO-n kívüli fő szövetséges lesz

A látogatás legnagyobb fejleménye a védelmi területen történt. Trump bejelentette, hogy Szaúd-Arábia megkapja a Major Non-NATO Ally státuszt, amely nem puszta diplomáciai gesztus, hanem számos gyakorlati katonai és gazdasági előnnyel jár: ilyen a közös kutatás-fejlesztés, a hadgyakorlatok, az amerikai hadianyagkészletek befogadása és a rugalmas hozzáférés a csúcskategóriás amerikai fegyverekhez.

Eddig mindössze 19 ország rendelkezett ezzel a státusszal, köztük Japán, Dél-Korea és Izrael. Rijád már májusban jelezte, hogy 142 milliárd dollár értékben modernizálná haderejét, és a csomag részeként lég- és rakétavédelmi rendszerek, határvédelmi eszközök, űrtechnológiai rendszerek és közel 300 Bradley harckocsi is szerepel.

Az igazi áttörést azonban az jelenti, hogy Trump zöld utat adott az F–35-ös vadászgépek beszerzéséhez.

Negyvennyolc darab F–35: regionális fegyverkezési ugrás

Szaúd-Arábia 48 darab F–35-ös megvásárlását tervezi, hogy modernizálja gyengülő, főként F–15-ösökből, Tornadókból és Typhoonokból álló flottáját. Az F–35 a világ egyik legfejlettebb harci repülőgépe: stealth képességekkel rendelkezik, mélységi csapásmérésre, légi fölény megszerzésére és hálózatos hadviselésre is alkalmas.