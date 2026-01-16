Teljes döbbenet: a világ leggazdagabb emberének csúcstechnológiáját használják az oroszok az ukránok ellen – fotókon a perdöntő bizonyíték
Ukrán katonai és hírszerzési források szerint 2026 elején olyan orosz kamikazedrónt azonosítottak, amelyet starlinkes műholdas adatkapcsolattal szereltek fel – írja az Euronews.
Már több alkalommal felmerült a gyanú, hogy orosz egységek – Elon Musk által nem engedélyezett módon – Starlink-terminálokat használnak a fronton, elsősorban parancsnoki és adatátviteli célokra. Ezek azonban jellemzően még csak földi telepítésű és inkább improvizált megoldások voltak.
A mostani eset azért új, mert a műholdas kapcsolat közvetlenül egy támadó drón fedélzetére került. Így a fegyver vezérlése a hagyományos rádiós hatótávon túl, valós időben is megtörténhetett.
A Starlink alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő rendszere egy polgári internetes infrastruktúra, amelyet nem terveztek katonai célokra. Ennek ellenére a háborús környezetben az egyik legrugalmasabb kommunikációs megoldásnak bizonyult, amely egy drón fedélzetére integrálva lehetővé teszi, hogy az eszköz akár több száz kilométeres távolságból is kapcsolatban maradjon az operátorral. Így repülés közben folyamatosan kaphat utasításokat, igazodva a földön látott real time helyzethez, például egy ellenséges jármű vagy üteg pillanatnyi mozgásához.
Az ukrán elektronikus hadviselés eddig kifejezetten hatékony volt a klasszikus orosz UAV-irányítási láncok ellen, az oroszok műholdas adatkapcsolata más típusú ellenintézkedéseket igényel, mert nem illeszkedik automatikusan a meglévő védekezési sablonokba.
A Starlink katonai használhatósága Oroszországnak is fejtörést okoz. Nyugati titkosszolgálati források szerint Moszkva valószínűleg új műholdelhárító fegyverek fejlesztésén dolgozik, amelyek Musk műhold-konstellációját rombolnák szét,
mégpedig az azonos pályán keringő repeszfelhőkkel.
A terminálok tömege, energiaigénye és a hálózat késleltetése miatt egyelőre korlátozottan alkalmas időfüggő fegyverrendszerek vezérlésére. Ez azt jelenti, hogy a technológia nem teszi „okosabbá” a drónt, de kétségtelenül nagyobb rugalmasságot nyújt számára olyan helyzetekben, amikor már néhány másodperc eltelte is megváltoztatja a taktikai helyzetet.
A Starlink drónokra szerelése része annak a kettős felhasználású eszközparknak , amikor alapvetően civil célra fejlesztett eszközök válnak katonai képességek hordozóivá. Ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi drónplatformok, a polgári GPS-rendszerek, vagy akár a nyílt forrású műholdképek hadműveleti célú elemzése.
A cikk szerint a Starlink orosz drónokon való megjelenése nem technológiai botrány, hanem inkább figyelmeztető jel. Azt mutatja, hogy a jövő konfliktusaiban a frontvonal nemcsak a lövészárkoknál, hanem a civil hálózatok és platformok határterületein is húzódik.
Korábban arról is írtunk, hogy Oroszország minden eddigi kísérlete, hogy tankjait megvédje az ukrán drónoktól, komédiává vált. Először a durva fémlemezzel borított „teknős tankok” jelentek meg a harcmezőn, majd ezt követték az acéltüskékkel borított „sündisznó tankok”.
A legújabb innováció a „pitypang”, amely fémvirágokkal van díszítve. Mindezeket az ukrán drónok pusztító hatásának ellensúlyozására tervezték, amelyek több száz orosz katonát megöltek az elmúlt időszakban.