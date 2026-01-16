Teljes döbbenet: a világ leggazdagabb emberének csúcstechnológiáját használják az oroszok az ukránok ellen – fotókon a perdöntő bizonyíték

Ukrán katonai és hírszerzési források szerint 2026 elején olyan orosz kamikazedrónt azonosítottak, amelyet starlinkes műholdas adatkapcsolattal szereltek fel – írja az Euronews.

Teljes döbbenet: a világ leggazdagabb emberének csúcstechnológiáját használják az oroszok az ukránok ellen / Fotó: Office of Naval Research (illusztráció)

Már több alkalommal felmerült a gyanú, hogy orosz egységek – Elon Musk által nem engedélyezett módon – Starlink-terminálokat használnak a fronton, elsősorban parancsnoki és adatátviteli célokra. Ezek azonban jellemzően még csak földi telepítésű és inkább improvizált megoldások voltak.

A mostani eset azért új, mert a műholdas kapcsolat közvetlenül egy támadó drón fedélzetére került. Így a fegyver vezérlése a hagyományos rádiós hatótávon túl, valós időben is megtörténhetett.

A Starlink alacsony Föld körüli pályán (LEO) működő rendszere egy polgári internetes infrastruktúra, amelyet nem terveztek katonai célokra. Ennek ellenére a háborús környezetben az egyik legrugalmasabb kommunikációs megoldásnak bizonyult, amely egy drón fedélzetére integrálva lehetővé teszi, hogy az eszköz akár több száz kilométeres távolságból is kapcsolatban maradjon az operátorral. Így repülés közben folyamatosan kaphat utasításokat, igazodva a földön látott real time helyzethez, például egy ellenséges jármű vagy üteg pillanatnyi mozgásához.

Az ukrán elektronikus hadviselés eddig kifejezetten hatékony volt a klasszikus orosz UAV-irányítási láncok ellen, az oroszok műholdas adatkapcsolata más típusú ellenintézkedéseket igényel, mert nem illeszkedik automatikusan a meglévő védekezési sablonokba.

For the first time, Russian BM-35 drone was confirmed to be controlled via Starlink.



Previously, Starlink was only seen on Molniya drones.



Shahed drones using Starlink are likely coming soon.



Such drones are resistant to electronic warfare and can strike targets accurately… pic.twitter.com/FZRJCwcsPZ — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

A Starlink katonai használhatósága Oroszországnak is fejtörést okoz. Nyugati titkosszolgálati források szerint Moszkva valószínűleg új műholdelhárító fegyverek fejlesztésén dolgozik, amelyek Musk műhold-konstellációját rombolnák szét,

mégpedig az azonos pályán keringő repeszfelhőkkel.

A terminálok tömege, energiaigénye és a hálózat késleltetése miatt egyelőre korlátozottan alkalmas időfüggő fegyverrendszerek vezérlésére. Ez azt jelenti, hogy a technológia nem teszi „okosabbá” a drónt, de kétségtelenül nagyobb rugalmasságot nyújt számára olyan helyzetekben, amikor már néhány másodperc eltelte is megváltoztatja a taktikai helyzetet.