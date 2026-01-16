Donald Trumpot most már nem érdekli Ukrajna, nincs kedve háborúzni: inkább megvenné kilóra az egészet

Trump amerikai elnök ismét fordult. Ukrajna láthatóan már kevésbé érdekli, mint korábban. Az elnök megerősítette, hogy inkább megvenné Grönlandot, semmint háborúzzon érte.

„Amerika húzzon el” – szól a sapkán a felirat, de Trump láthatóan ragaszkodik a Grönland feletti befolyás megszerzéséhez / Fotó: TT News Agency via AFP

Háborúzni már csak azért sem lenne sok értelme, mert Grönland háromszáz éve a jelenleg NATO-tag Dánia „érdekeltségi körébe tartozik”, a Dán Királyság kebelében működő „autonóm terület”. Az NBC tévéállomás legalább hétszázmilliárd dollárra becsüli a több mint kétmillió négyzetkilométeres, Európa-méretű északi sziget vételárát – más források ennek sokszorosát emlegetik. A sziget területének mintegy 80 százaléka jég. A tévéállomás exkluzív híre:

Donald Trump megbízta külügyminiszterét, Marco Rubiót, hogy dolgozza ki a pénzügyi ajánlattétel részleteit.

Mindezt annak ellenére, hogy vezető grönlandi és dán politikusok közölték: Grönland nem eladó.

Trump hosszú távra játszik

A klímamelegedés jelenlegi ütemét tekintve is jó néhány évtizedbe fog telni, amíg a sziget édesvíz-jégtakarója elolvad (vagy eladják az addigra krónikus vízhiányba szenvedő Európának, vagy a Közel-Keletnek.

Hatalmas mennyiségű értékes ásványkincset,

az USA-éval egyenlő mennyiségű kőolajat sejt az US Geological Survey (USGS – az amerikai geológiai intézet) a kőtakaró alatt.

Emellett óriási lítium- és ritkaföldfémkészletek meglétére is gyanakodnak. Azaz az USA-nak (amely területének csaknem a felét vásárlásokkal szerezte meg) nem biztos, hogy rossz üzlet lesz a grönlandi 700 milliárdos ügylet – már ha összejön.

Grönland szigetének sziklabázisa a Föld legrégebbi, mintegy négymilliárd éves geológiai képződményei közé tartozik. A The Conversation című kiadvány heti hírlevele szerint a ritkaföldfémek közül a nióbium, tantál, neodímium a legjelentősebb. Óriási drágakőleletekre, többek között nyersgyémánt-telepekre számítanak. A sziget sziklatalajában teherautónyi méretű, nem a világűrből származó nyersvas-tömbök lehetnek.

Most akkor Grönland vagy Izland?

Közben nem csökken a politikai feszültség az északi szigetek körül. Trump elnök izlandi (!), nem grönlandi nagykövetjelöltje Billy Long egykori republikánus parlamenti képviselő a négyszázezres lakosságú, Magyarországnál valamivel nagyobb területű Izlanddal viccelődött, hogy

az USA 52. tagállama lehetne és ő lenne akkor a kormányzó.

Nem száz százalékig világos, hogy Long valóban Izlandra, a Grönlandnál nagyságrenddel kisebb szigetre gondolt, avagy a gigászi méretű (a Föld legnagyobb szigeteként is emlegetett) Grönlandra.